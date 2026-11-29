Citibank mắc lỗi khó tin khi hạch toán thiếu 35 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Citibank cho biết, vào mùa hè năm nay, một nhân viên phát hiện chỉ số quan trọng trên bảng cân đối kế toán bị ghi nhận thấp hơn thực tế. Sau đó, ngân hàng đã phải bổ sung khoảng 3 tỷ USD vốn cho một công ty con chủ chốt tại Anh, đồng thời giải thích sai sót này xuất phát từ “vấn đề trong mô hình vốn nội bộ”.

Sự cố khiến tài sản có trọng số rủi ro (Risk-Weighted Assets – RWA) của công ty con bị ghi thiếu tới 35 tỷ USD. Đây là chỉ số được các cơ quan quản lý sử dụng để xác định lượng vốn ngân hàng cần nắm giữ nhằm hấp thụ những tổn thất tiềm tàng.

Công ty con hoạt động trong lĩnh vực môi giới này là một trong những đơn vị lớn nhất và quan trọng nhất của Citibank bên ngoài nước Mỹ. Hiện ngân hàng đang khẩn trương tìm cách kiểm soát những tác động tiêu cực từ sự cố.

Sai sót 35 tỷ USD bắt nguồn từ đâu?

Sự cố xảy ra tại Citigroup Global Markets Limited (CGML), công ty con môi giới và giao dịch chứng khoán của Citigroup ở Anh, một trong những đơn vị quan trọng nhất của tập đoàn bên ngoài nước Mỹ.

Theo Reuters, bộ phận này đã ghi nhận sai một số giao dịch. Cụ thể, ngân hàng sử dụng mô hình vốn nội bộ dựa trên các giả định thống kê của mình để đánh giá mức độ rủi ro của một số giao dịch, trong khi mô hình đó chưa được cơ quan quản lý Anh phê duyệt để áp dụng cho những loại giao dịch tương ứng.

Khi các giao dịch được tính toán lại bằng mô hình tiêu chuẩn phù hợp, giá trị tài sản có trọng số rủi ro tăng mạnh. Kết quả là RWA trước đó đã bị ghi thiếu khoảng 35 tỷ USD.

Đây là sai sót lớn đối với công ty con: theo số liệu Reuters dẫn từ hồ sơ quản lý, RWA của đơn vị này vào cuối năm 2025 khoảng 155 tỷ USD. Khoản ghi thiếu tương đương hơn 20% quy mô đó.

Bà Tiina Lee, CEO Citigroup tại Anh, đã thông báo từ chức hồi tháng 10. Ảnh: Bloomberg.

RWA không đơn thuần là tổng tài sản ngân hàng đang sở hữu. Đây là chỉ số điều chỉnh theo mức độ rủi ro của từng loại tài sản và giao dịch, được dùng để xác định lượng vốn ngân hàng phải duy trì nhằm hấp thụ tổn thất khi thị trường biến động.

Ví dụ, một khoản cho vay có rủi ro cao thường đòi hỏi ngân hàng dành nhiều vốn bảo đảm hơn một tài sản có mức độ an toàn cao. Nếu RWA bị tính thấp hơn thực tế, ngân hàng có thể tưởng rằng mình đang đáp ứng yêu cầu vốn, trong khi trên thực tế lượng vốn dự phòng cần thiết cao hơn.

Vì vậy, sai sót 35 tỷ USD không đồng nghĩa Citibank mất 35 tỷ USD, nhưng có thể khiến cơ quan quản lý nghi ngờ độ chính xác của hệ thống tính toán vốn, quản trị rủi ro và báo cáo tài chính.

Citigroup phải bơm thêm 3 tỷ USD để khắc phục

Sau khi phát hiện sai sót vào mùa hè năm 2026, Citigroup đã tiến hành điều chỉnh mô hình và bơm khoảng 3 tỷ USD vốn bổ sung vào công ty con tại Anh để khôi phục các vùng đệm vốn.

Ngân hàng khẳng định: Công ty con CGML vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu vốn tối thiểu của cơ quan quản lý trong suốt thời gian xảy ra sự cố; không có ảnh hưởng đến vốn của công ty mẹ Citigroup; không tác động đến hoạt động của ngân hàng chính tại Mỹ hoặc kết quả tài chính hợp nhất của tập đoàn; các biện pháp khắc phục đã được hoàn tất.

Nhân viên tố giác, kích hoạt điều tra; lãnh đạo cấp cao lần lượt rời vị trí

Sự việc được phanh phui bắt nguồn từ một nguồn tin nội bộ. Theo người phát ngôn Citigroup, ngay sau khi nhận được cảnh báo chủ động từ một nhân viên, ngân hàng đã “nhanh chóng tiến hành điều tra nội bộ và báo cáo sự việc với các cơ quan quản lý”.

Vụ việc lập tức kéo theo những biến động nhân sự cấp cao. Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, ít nhất hai giám đốc điều hành cấp cao (Managing Director), chịu trách nhiệm giám sát việc lập và gửi báo cáo cho cơ quan quản lý, đã rời vị trí trong mùa thu năm nay. Citigroup từ chối bình luận về sự ra đi của hai nhân sự này.

Hồ sơ đăng ký với cơ quan quản lý Anh cho thấy bà Manjira Sen-Gosain, Giám đốc quản trị rủi ro của công ty con Citigroup tại Anh, đã rời vị trí vào đầu tháng 11. Trang LinkedIn của bà cũng đã bị xóa. Báo chí không thể liên hệ với bà để ghi nhận ý kiến.

Trong khi đó, bà Tiina Lee, CEO Citigroup tại Anh, thông báo từ chức hồi tháng 10. Người phát ngôn ngân hàng khẳng định quyết định này không liên quan đến những sai sót trong báo cáo nói trên. Tuy nhiên, sự thay đổi nhân sự này rõ ràng càng làm gia tăng tình trạng xáo trộn tại bộ phận kinh doanh của Citigroup ở London.

Để xử lý hậu quả, Giám đốc quản trị rủi ro Citigroup Zdenek Turek đã chuyển từ New York sang London, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục. Tuy nhiên, người phát ngôn ngân hàng cho biết kế hoạch điều chuyển ông Turek đã được quyết định từ trước khi sự cố bị phát hiện.

Citigroup cũng khẳng định công ty mẹ có đủ nguồn lực tài chính để bổ sung vốn cho công ty con tại London, không cần phải bán cổ phiếu hay vay nợ để huy động vốn.

Theo Wforum, Wallstreetcn