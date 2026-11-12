Cisco công bố giải pháp kiểm thử tấn công giả lập, giám sát tác nhân AI

Cisco vừa công bố tích hợp Claude Mythos vào Cisco AI Defense, tận dụng khả năng lập luận đối kháng tiên tiến nhằm hỗ trợ kiểm thử bảo mật các ứng dụng và tác nhân AI. Cùng với những cải tiến trong Splunk Agent Observability và Cisco IQ, Cisco mang đến các giải pháp giúp doanh nghiệp bảo mật, giám sát và quản trị tác nhân AI nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Theo một báo cáo nghiên cứu toàn cầu do Splunk công bố tháng trước, 81% chuyên gia vận hành CNTT (ITOps) và kỹ thuật cho biết cần tăng cường phối hợp giữa đội ngũ an ninh mạng và đội ngũ giám sát hệ thống (observability), trong bối cảnh các tác nhân AI ngày càng được sử dụng rộng rãi và kết nối với những công cụ phức tạp cùng dữ liệu nhạy cảm. Các cải tiến của Splunk và AI Defense giúp những lãnh đạo bộ phận an ninh mạng theo dõi chi phí sử dụng token, đánh giá hiệu quả công cụ và thực hiện kiểm thử bảo mật chuyên biệt đối với các tác nhân AI có năng lực cao.

Giải pháp giúp doanh nghiệp bảo mật, giám sát và quản trị tác nhân AI nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 1/2025, Cisco AI Defense đã hỗ trợ hàng trăm khách hàng phát hiện các lỗ hổng nghiêm trọng trong mô hình, ứng dụng và tác nhân AI trước khi đưa vào vận hành thực tế. Khung kiểm thử bảo mật AI thích ứng cho phép đội ngũ an ninh mạng xây dựng các kịch bản tấn công nhiều bước, tùy chỉnh theo từng hệ thống để phát hiện rủi ro. Việc tích hợp Claude Mythos giúp nâng cao khả năng lập luận, xây dựng phương án kiểm thử và xác định các phương thức tấn công phù hợp với từng hệ thống.

Mô phỏng các phương thức tấn công thực tế: Xây dựng kịch bản tấn công nhiều bước dựa trên bối cảnh, giúp phát hiện những lỗ hổng khó nhận biết trong các hệ thống phức tạp.

Kiểm soát quyền truy cập: Khách hàng chỉ có thể tương tác với Claude Mythos thông qua giao diện có cấu trúc của AI Defense, không được truy cập vào hệ thống thông qua các câu lệnh mở, không giới hạn.

Lưu vết và tái lập kết quả: AI Defense ghi lại toàn bộ hoạt động kiểm thử phục vụ kiểm toán. Kết quả cũng có thể được sử dụng cho các vòng kiểm thử tiếp theo.

Ngoài ra, Cisco cũng thiết kế nhiều lớp bảo vệ khi sử dụng Claude Mythos trong AI Defense. Giới hạn mục tiêu kiểm thử: Chỉ thực hiện kiểm thử trên các hệ thống đã được doanh nghiệp đăng ký, sở hữu và cấp quyền. Giải pháp không thể tự ý quét các hạ tầng bất kỳ trên internet.

Xác thực người vận hành: Mỗi hoạt động kiểm thử đều yêu cầu xác thực và được liên kết bằng mật mã với danh tính của người vận hành thuộc doanh nghiệp.

Kiểm soát quá trình thực thi: Mỗi phiên kiểm thử có mục tiêu và thời gian thực hiện cụ thể do người dùng xác định, đồng thời có thể dừng theo yêu cầu.

Giám sát hai lớp: Các cơ chế kiểm soát trong AI Defense được kết hợp với biện pháp bảo vệ và giám sát ở cấp độ chương trình.

“Doanh nghiệp không thể mở rộng quy mô những hệ thống mà họ không thể bảo mật, quản trị hay giám sát. Bằng cách kết hợp các giải pháp bảo vệ AI thời gian thực với khả năng kiểm soát chất lượng tác nhân AI ở tốc độ máy, chúng tôi đang xây dựng một quy trình kiểm soát liên tục. Qua đó, doanh nghiệp vừa bảo vệ tác nhân AI trước nguy cơ bị xâm nhập, vừa đảm bảo mỗi token được sử dụng đều tạo ra giá trị kinh doanh có thể đo lường”, ông Jeetu Patel, Chủ tịch kiêm Giám đốc Sản phẩm của Cisco, chia sẻ.