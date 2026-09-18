CIRQA Smart Band kết nối xuyên suốt dữ liệu sức khoẻ người dùng

CIRQA Smart Band nhỏ gọn nhưng đầy đủ các tính năng cho người luyện tập thể thao, theo dõi sức khoẻ...

CIRQA Smart Band rất nhỏ gọn. Trọng lượng của thiết bị nặng vỏn vẹn 20g, kết hợp cùng dây vải polyamide rộng 24 mm mang lại cảm giác êm ái khi đeo liên tục cả ngày lẫn đêm. Việc hoàn toàn loại bỏ màn hình giúp giảm thiểu các tương tác không cần thiết, rất phù hợp cho người dùng khi làm việc, nghỉ ngơi hoặc tập trung vận động.

Dù không trang bị màn hình, thiết bị vẫn đảm bảo khả năng tương tác chủ động nhờ nút bấm vật lý có phản hồi rung và đèn led đổi màu để bắt đầu hoặc kết thúc phiên tập luyện. Người đeo có thể cất điện thoại trong túi mà máy vẫn tự động ghi nhận đầy đủ thời lượng và nhịp tim.

Sản phẩm này trang bị cảm biến nhịp tim quang học thế hệ 4, hỗ trợ theo dõi nhịp tim, nhiệt độ da, độ bão hòa oxy trong máu (SpO2), mức độ căng thẳng (stress), số bước chân, lượng calo tiêu thụ và số phút vận động cường độ cao. Sản phẩm kháng nước 5 ATM, thời lượng pin lên tới 10 ngày.

Garmin CIRQA có thể cung cấp các thông số giấc ngủ nâng cao tương đương với những dòng đồng hồ cao cấp của Garmin, bao gồm các giai đoạn ngủ, điểm số giấc ngủ (Sleep Score), trạng thái biến thiên nhịp tim (HRV Status), nhịp thở, nhiệt độ da và cả các giấc ngủ ngắn.

Chỉ số Body Battery kết hợp dữ liệu giấc ngủ, mức độ căng thẳng và hoạt động thể chất để thể hiện mức năng lượng thực tế trong ngày. Đối với người bận rộn hay tập luyện thường xuyên, chỉ số này giúp họ nhận biết xu hướng trước khi cơ thể rơi vào trạng thái quá mệt mỏi.

Garmin CIRQA hỗ trợ xây dựng nhịp tập luyện bền vững nhờ các chỉ số phân tích chuyên sâu bao gồm: Training Effect (hiệu quả luyện tập), Training Load (khối lượng luyện tập), Training Readiness (mức độ sẵn sàng) và Recovery Time (thời gian phục hồi). Các chỉ số này giúp người tập đưa ra lựa chọn có cơ sở khoa học thay vì chỉ dựa vào cảm giác hay số kilomet đã hoàn thành.

Vòng đeo tay hỗ trợ theo dõi hơn 80 bộ môn trên Garmin Connect. Tính năng Connected GPS hỗ trợ định vị thông qua GPS của điện thoại để ghi lại quãng đường và lộ trình vận động ngoài trời. Các tính năng theo dõi sức khỏe cốt lõi không yêu cầu chi trả phí thuê bao hằng tháng; dịch vụ Garmin Connect+ chỉ đóng vai trò là phần mở rộng nếu người dùng có nhu cầu phân tích chuyên sâu hơn.

Cirqa cũng phù hợp với những người thường xuyên tập luyện những môn thể thao không thuận tiện đeo đồng hồ thể thao và đòi hỏi sự tập trung cao như bóng đá, bóng rổ, các môn thể thao đối kháng...