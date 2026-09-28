Ciputra Hanoi tổ chức đêm hội 'Vầng Trăng Cổ Tích 2026'

Đánh thức dòng chảy văn hóa truyền thống giữa lòng đô thị quốc tế

Nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa cộng đồng thường niên, "Vầng Trăng Cổ Tích 2026" năm nay được đầu tư công phu với chuỗi chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc. Ngay từ chập tối, bầu không khí tại Vòng xuyến E1 đã được hâm nóng bởi tiếng trống hội rộn rã và màn Múa lân sư rồng khai hội.

Toàn cảnh sân khấu lung linh rực rỡ sắc màu và màn múa lân sư rồng tưng bừng khai mạc đêm hội

Xuyên suốt hơn hai tiếng diễn ra chương trình, khán giả đã được dẫn dắt qua nhiều tầng cảm xúc của một không gian di sản thu nhỏ. Đó là thanh âm trong trẻo, mộc mạc từ tiếng sáo trúc truyền thống; là sự uyển chuyển, duyên dáng của các vũ công trong vũ điệu múa nón lá và múa hoa sen - những biểu tượng tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, điểm nhấn độc đáo và được mong chờ nhất đêm hội chính là sân khấu thủy đình lưu động - nơi các nghệ nhân tài hoa của làng nghề múa rối nước truyền thống Đào Thục (Đông Anh, Hà Nội) trực tiếp trình diễn. Dưới làn nước lung linh phản chiếu ánh sáng rực rỡ, những quân rối gỗ được chạm khắc tinh xảo đã “sống dậy”, tái hiện sinh động các tích trò dân gian quen thuộc như Chú Tễu gõ trống khai hội, câu chuyện bơi chải rước đèn, cày bừa, chăn trâu thổi sáo... Kỹ thuật điều khiển rối điêu luyện, giấu dây bí truyền kết hợp nhịp nhàng với tiếng trống, tiếng chiêng và giọng hát chèo mượt mà của các nghệ nhân đã hoàn toàn chinh phục người xem.

Các nghệ sĩ thăng hoa trong tiết mục múa hoa sen/nón lá mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật truyền thống, các em nhỏ còn được mãn nhãn với những màn biểu diễn xiếc tạp kỹ kịch tính và ảo thuật tương tác đầy biến hóa, mang lại những tràng pháo tay cùng tiếng cười giòn giã.

Niềm tự hào của Cư dân

Là một trong những khu đô thị quốc tế tiên phong tại Hà Nội, Ciputra không chỉ chú trọng vào không gian xanh hay hạ tầng đồng bộ, mà còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của cộng đồng. Đêm hội "Vầng Trăng Cổ Tích 2026" là sự kiện nội bộ hoàn toàn miễn phí, được tổ chức như một món quà tri ân và là chăm sóc tinh thần dành riêng cho cư dân Ciputra Hanoi.

Có mặt tại sự kiện từ rất sớm cùng gia đình, chị H.Thanh (Cư dân biệt thự Ciputra) hào hứng chia sẻ: “Gia đình tôi đã gắn bó với Ciputra nhiều năm, và Trung thu năm nào cũng là dịp các con tôi mong đợi nhất. Tôi rất trân trọng cách Ban quản lý lồng ghép các tiết mục văn hóa truyền thống như múa nón lá, múa hoa sen vào chương trình. Giữa một khu đô thị hiện đại và có nhiều người nước ngoài sinh sống, việc gìn giữ những nét đẹp di sản này vô cùng ý nghĩa để các bạn nhỏ không quên cội nguồn.”

Niềm vui rạng rỡ của các cư dân nhí và gia đình cùng nhau phá cỗ trông trăng tại sự kiện

Không chỉ mang lại niềm vui cho con trẻ, sự kiện còn là không gian giao lưu gắn kết của các bậc phụ huynh. Anh Thomas, một cư dân nước ngoài đang sinh sống tại Ciputra Hanoi, bày tỏ sự ấn tượng: “Sống tại Ciputra, chúng tôi luôn cảm nhận được sự tôn trọng và quan tâm đặc biệt từ chủ đầu tư qua những đặc quyền như thế này. Đêm hội tối nay thực sự tuyệt vời! Các tiết mục biểu diễn sáo trúc và ảo thuật vô cùng lôi cuốn. Đây là cơ hội tuyệt vời để những người nước ngoài như tôi được trải nghiệm văn hóa truyền thống Việt Nam một cách sống động ngay trước thềm nhà.”

Đại diện Ban quản lý Khu đô thị Ciputra Hanoi khẳng định: “Chúng tôi luôn nỗ lực kiến tạo một môi trường sống nhân văn, nơi mà các thế hệ tương lai được lớn lên cùng những ký ức tuổi thơ trọn vẹn. Đêm hội Trung thu không chỉ là sân chơi cho các cháu thiếu nhi, mà còn là sợi dây thắt chặt tình cảm láng giềng của cộng đồng cư dân tinh hoa Ciputra.”

Đêm hội khép lại với màn phá cỗ trông trăng ấm áp. Những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ và sự tin tưởng hài lòng của các bậc phụ huynh chính là minh chứng rõ nét nhất cho thành công của "Vầng Trăng Cổ Tích 2026", tiếp tục khẳng định vị thế của Ciputra Hanoi - nơi an cư lý tưởng, nơi văn hóa truyền thống luôn được trân trọng và tỏa sáng.