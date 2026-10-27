Ciputra Hanoi đồng hành cùng Giải Cầu lông Lãnh đạo Hà Nội mở rộng năm 2026

Sự kiện một lần nữa khẳng định cam kết của Ciputra Hanoi trong việc đồng hành, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao và nâng cao tinh thần gắn kết tập thể CBCNV Thủ đô Hà Nội.

Sáng ngày 24/10/2026, tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Gia Lâm (Số 437 đường Nguyễn Đức Thuận, Gia Lâm, Hà Nội), Giải Cầu lông Lãnh đạo Thành phố Hà Nội mở rộng năm 2026 đã chính thức tranh tài và bế mạc. Sân chơi thể thao phong trào uy tín này đã quy tụ đông đảo các nhà lãnh đạo đam mê thể thao, các cán bộ cơ quan ban ngành và những tay vợt xuất sắc trên địa bàn thành phố, mang lại một bầu không khí thi đấu sôi nổi, chân thực và đầy tinh thần thượng võ.

Với lịch trình thi đấu gọn gàng hiệu quả và chuyên nghiệp trong buổi sáng, giải đấu đã cống hiến cho người hâm mộ những đường cầu đẹp mắt, những màn lội ngược dòng đầy cảm xúc từ vòng loại, tứ kết, bán kết cho đến loạt trận chung kết quyết định. Đặc biệt, giải đấu mở cửa tự do hoàn toàn miễn phí, thu hút lượng lớn khán giả đến cổ vũ và tiếp thêm lửa cho các vận động viên trên sân đấu.

Là đơn vị đồng tài trợ cho giải đấu năm nay, Khu đô thị quốc tế Ciputra Hanoi (Khu đô thị Nam Thăng Long) đã phối hợp chặt chẽ cùng Li-Ning để mang lại sự chuẩn bị chu đáo nhất về mặt tổ chức. Vai trò của Ciputra Hanoi tại giải đấu không chỉ khẳng định trách nhiệm xã hội của một nhà phát triển đô thị quốc tế tiên phong, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng một lối sống lành mạnh, kết nối các nhà quản lý và thúc đẩy phong trào thể thao Thủ đô ngày một phát triển mạnh mẽ.

Từ trái: Ông Nguyễn Huy Thắng - Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Hà Nội (thứ 2) trao tặng hoa, tri ân các nhà tài trợ chính cho Giải phong trào Lãnh đạo Hà Nội mở rộng 2026.

Sau những giờ phút thi đấu nỗ lực, giải đấu đã chính thức vinh danh những gương mặt xuất sắc giành ngôi Vô địch (Top 1) ở từng hạng mục:

Vinh danh các VĐV xuất sắc giành ngôi Vô địch (Top 1):

-Hạng mục Đôi nam: Đào Đức Hiếu / Đoàn Duy Thành (MD80 - Xã Bát Tràng); Đỗ Hữu Đạt / Phùng Thanh Nam (MD90 - Xã Thuận An); Vũ Anh Tuấn / Phùng Văn Thắng (MD100 - Bạch Mai); Lê Minh Dương / Nguyễn Thành Chung (MD110 - Xã Phúc Thịnh); Phạm Văn Nam / Trần Văn Hạnh (MD111 - Tòa Án nhân dân tối cao).

-Hạng mục Đôi nữ: Nguyễn Thị Duyên / Hán Thị Sáng (WD90 - Bệnh viện Quân y 354).

-Hạng mục Đôi nam nữ: Trần Anh Dũng / Trịnh Thị Xuân Thư (XD80 - Xã Phúc Thịnh); Nguyễn Thị Thanh Hằng / Trần Viết Hải (XD90 - Phường Phúc Lợi); Nguyễn Thị Hương Trà / Phùng Thanh Nam (XD100 - Xã Thuận An); Phạm Văn Nam / Phạm Thị Mai (XD110 - Tòa Án nhân dân tối cao).

Giải Cầu lông Lãnh đạo Thành phố Hà Nội mở rộng năm 2026 khép lại với những cái bắt tay siết chặt đầy tình đoàn kết. Những nỗ lực cống hiến của các vận động viên cùng sự đồng hành uy tín, trách nhiệm từ nhà tài trợ Ciputra Hanoi đã tạo nên một dấu ấn thể thao phong trào đẹp, lan tỏa năng lượng sống tích cực cho cộng đồng người lao động thủ đô Hà Nội trong những tháng cuối năm 2026.