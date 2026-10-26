Cine Day by Sony 2026 kết nối công nghệ và nghệ thuật làm phim

Năm thứ 2 tổ chức, sự kiện tiếp tục tạo không gian kết nối công nghệ và nghệ thuật làm phim. Người tham dự khám phá giải pháp ghi hình chuyên nghiệp, tìm hiểu quy trình sản xuất và lắng nghe chia sẻ từ nhà làm phim Việt Nam.

Công nghệ điện ảnh Sony qua trải nghiệm thực tế

Khu trải nghiệm hệ sinh thái máy quay Cinema Line và CineAlta là điểm nhấn của sự kiện. Người tham dự trực tiếp thao tác thiết bị ghi hình chuyên nghiệp, thực hành quay phim và tìm hiểu công nghệ ứng dụng trong sản xuất hình ảnh.

Ông Nakashima Tomohiro, Tổng giám đốc của Sony Electronics Việt Nam.

Thay vì chỉ tiếp cận thiết bị qua thông số kỹ thuật, khách tham dự đặt mình vào môi trường làm phim thực tế. Mỗi thay đổi về góc máy, ánh sáng hay bố cục khung hình đều tạo ra hiệu ứng thị giác và cảm xúc khác nhau.

Chương trình còn có hoạt động Lucky Draw, trao nhiều phần quà cho khách mời. Giải thưởng nổi bật là máy quay Sony Cinema Line FX30B, thiết bị hướng đến nhu cầu sáng tạo video và sản xuất phim chuyên nghiệp.

Khu vực triển lãm tác phẩm được ghi hình bằng thiết bị Sony.

Từ kinh nghiệm làm nghề đến nghệ thuật kể chuyện qua ống kính

Bên cạnh trải nghiệm công nghệ, phiên Panel Talk có sự tham gia của đạo diễn Charlie Nguyễn mang đến góc nhìn gần gũi về nghề làm phim, qua kinh nghiệm của người gắn bó nhiều năm với điện ảnh Việt Nam.

Ghi dấu ấn qua loạt phim ăn khách, đạo diễn Charlie Nguyễn có nhiều kinh nghiệm trong phát triển kịch bản, dàn dựng cảnh quay và tổ chức sản xuất. Anh chia sẻ góc nhìn thực tế về hành trình đưa ý tưởng lên màn ảnh và truyền tải cảm xúc qua từng khung hình.

Không gian trải nghiệm hệ sinh thái máy quay Cinema Line và CineAlta.

Khi hệ thống máy quay ngày càng hiện đại, người làm phim có thêm lựa chọn để kiểm soát hình ảnh, xử lý điều kiện ghi hình phức tạp và hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo. Tuy nhiên, đằng sau mỗi lựa chọn về góc máy, ánh sáng hay chuyển động vẫn là câu chuyện đạo diễn muốn kể và cảm xúc cần truyền tải đến khán giả.

Buổi giao lưu tạo thêm không gian trao đổi kinh nghiệm giữa người làm nghề và cộng đồng sáng tạo trẻ, đồng thời gợi mở cách tiếp cận mới trong kết hợp công nghệ và ngôn ngữ hình ảnh.

Gala vinh danh câu chuyện kể bằng khung hình dọc

Sau phần trải nghiệm và giao lưu chuyên môn, Cine Day by Sony 2026 tiếp nối bằng đêm Gala trao giải Short Drama Contest. Khởi động từ ngày 24/7 theo chủ đề “Đổi khung hình, bắt trọn cảm xúc”, cuộc thi là sân chơi cho người yêu điện ảnh thử sức ở định dạng phim ngắn dọc 9:16.

Tại đêm Gala, giải Nhất thuộc về tác phẩm Dịch vụ trả phước của Simon Team. Giải nhì và giải ba lần lượt thuộc về Lưng chừng quán (Ngũ Đại) và Bí mật sau giấc mơ (The Fire Wolf). Giải Khán giả yêu thích nhất thuộc về Luật chơi là không được yêu của Optik Lab.

Top 3 đội thi xuất sắc tại Short Drama by Sony 2026.

Dịch vụ trả phước còn giành 3 giải Dựng phim, Poster và Biên kịch xuất sắc. Lưng chừng quán thắng 2 hạng mục Đạo diễn và D.O.P xuất sắc. Giải Diễn viên nam xuất sắc thuộc về Vắt cực khô của Manifest, giải Diễn viên nữ xuất sắc thuộc về vai bé Trà trong Bí mật sau giấc mơ của The Fire Wolf.

Ngoài vinh danh tác phẩm nổi bật, Short Drama Contest và Cine Day by Sony 2026 kết nối cộng đồng làm phim trẻ, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và trải nghiệm công nghệ điện ảnh. Qua đó, Sony tiếp tục đồng hành cộng đồng sáng tạo Việt Nam.

Hình ảnh tri ân ban giám khảo cuộc thi làm phim Short Drama By Sony 2026.

Cine Day by Sony 2026 có sự đồng hành của nhà tài trợ ProArt, Lexar, SWIT, Seagate, Manfrotto, Aputure, Lowepro, thinkTank, Tilta, Hollyland và NiSi. Đơn vị bảo trợ truyền thông gồm Đại học Văn Lang, Đại học Hoa Sen, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Đại học Hồng Bàng, Đại học FPT Cần Thơ, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), câu lạc bộ Sân khấu Điện ảnh Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trigger Academy, Đơn vị Làm Phim Nhanh và Practical Filmmaking.