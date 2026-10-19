Cindy Crawford đau đớn khi con trai qua đời

Theo hồ sơ của cơ quan giám định y khoa hạt Los Angeles, Presley - người con cả của Cindy Crawford - qua đời ở tuổi 27 tại một cơ sở cai nghiện vào hôm 20/9. Nguyên nhân cái chết chưa được công bố.

Presley qua đời hôm 20/9. Ảnh: GC.

Theo tờ The Guardian, hôm 18/10, siêu mẫu 60 tuổi và chồng đăng tải một bài viết đầy xúc động trên Instagram.

“Chúng tôi đau đớn đến tột cùng khi mất đi người con trai yêu quý. Chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì đã có Presley trong cuộc đời suốt 27 năm qua”, siêu mẫu chia sẻ.

Cô nói thêm: “Con có một tâm hồn ngọt ngào, đẹp đẽ, biết yêu thương và luôn được yêu thương, cả hôm nay và mãi mãi về sau. Chúng ta vô cùng tự hào về cách con sống giữa cuộc đời này, bằng lòng tử tế và sự chân thành khi bộc lộ những tổn thương của bản thân”.

Sau cùng, phía gia đình Cindy Crawford cũng gửi lời cảm ơn đồng nghiệp và những khán giả đã quan tâm, gửi lời động viên họ suốt những ngày qua.

Kaia, con gái của Cindy Crawford, cũng đăng tải bài viết tưởng niệm anh trai, kèm loạt ảnh và video ghi lại những khoảnh khắc bên Presley khi còn sống. Cô miêu tả anh trai là người tốt bụng, đồng thời nhắc lại những kỷ niệm vui vẻ thời thơ ấu khi cả hai sống bên nhau.

“Prez, em không biết phải nói gì. Có lẽ điều an ủi nhỏ nhoi là từ trước đến nay, chúng ta vốn chẳng cần phải nói hết mọi điều bằng lời. Anh biết em yêu việc được làm em gái anh đến nhường nào. Đó luôn là điều em yêu thích nhất ở bản thân mình, và sẽ mãi mãi như vậy”.

Phía dưới bài đăng của gia đình Cindy, nhiều người nổi tiếng như diễn viên Taylor Lautner và Patrick Schwarzenegger, ca sĩ Suki Waterhouse hay Paris Hilton để lại bình luận động viên.

Vợ chồng Cindy Crawford và con trai. Ảnh: WireImage.

Presley Gerber sinh năm 1999, là con cả của Cindy Crawford và Rande Gerber. Anh ký hợp đồng với công ty IMG khi mới 15 tuổi, từng làm người mẫu cho các thương hiệu như Burberry, Dolce & Gabbana và Bottega Veneta.

Trước khi qua đời, Presley thường xuyên chia sẻ về những khó khăn bản thân phải đối mặt với chứng trầm cảm và tình trạng lạm dụng chất gây nghiện.