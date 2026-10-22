CII tiếp tục phân phối trái phiếu chuyển đổi chưa phát hành hết thông qua đại lý phát hành Vietcap

Gia hạn thời gian phân phối lô trái phiếu nghìn tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: CII) cho biết đang tiến hành các thủ tục xin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc gia hạn thời gian phân phối trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Lô trái phiếu mang mã CII426001 được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1, tương đương việc cổ đông sở hữu mười cổ phần phổ thông sẽ có một quyền mua và mười quyền mua sẽ được mua một trái phiếu. Tổng khối lượng phát hành đạt gần 67,2 triệu đơn vị với mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn trái phiếu kéo dài 25 năm với định kỳ trả lãi ba tháng một lần. Lãi suất được áp dụng ở mức 0%/năm đối với 12 kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó sẽ điều chỉnh lên mức 14,5%/năm cho các kỳ tiếp theo. Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần trong 24 đợt với tỷ lệ 1:10, tức một trái phiếu sẽ được đổi thành mười cổ phần phổ thông với mức giá chuyển đổi 10.000 đồng. Bằng đợt phát hành này, công ty dự kiến thu về gần 6.720 tỷ đồng để đầu tư vào các chương trình và dự án cốt lõi.

Theo kế hoạch ban đầu, thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu kết thúc vào ngày 9 tháng 10 năm 2026. Do chưa phát hành hết, doanh nghiệp quyết định gia hạn thời gian phân phối thêm 30 ngày. Khoảng thời gian đăng ký và nộp tiền mua đối với phần trái phiếu còn lại sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2026, được thực hiện thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Tổ chức nhà nước không bán được quyền mua, doanh nghiệp rục rịch họp cổ đông

Trước khi doanh nghiệp gia hạn thời gian phân phối, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) đã đăng ký bán 27,4 triệu quyền mua trái phiếu chuyển đổi trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 năm 2026. Giao dịch này tương đương quyền mua 2,74 triệu trái phiếu, dự kiến được thực hiện bằng phương thức bán đấu giá công khai qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank và bán thỏa thuận trực tiếp.

Tuy nhiên, khi kết thúc thời hạn giao dịch, cơ quan này không ghi nhận nhà đầu tư nào đăng ký mua số quyền nói trên. Kết quả này khiến Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên số lượng quyền mua, tiếp tục duy trì sở hữu 27,4 triệu cổ phiếu, tương đương 4,08% vốn điều lệ tại doanh nghiệp hạ tầng này.

Liên quan đến kế hoạch hoạt động sắp tới, công ty thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 5 tháng 11 năm 2026 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Nội dung chính của đại hội tập trung vào việc thông qua định hướng phát triển cơ sở hạ tầng giai đoạn 2027 đến 2032. Đi kèm với đó, ban lãnh đạo sẽ trình bày các giải pháp huy động và bố trí nguồn vốn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án phù hợp với tình hình thực tế. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội hiện chưa được doanh nghiệp công bố chi tiết.