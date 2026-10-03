CII tiếp tục mua thêm cổ phiếu PC1, nắm gần 15% vốn

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII) và đơn vị thành viên là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) vừa thông báo mua thêm cổ phiếu của CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1).

Cụ thể, ngày 30/9, CII Invest mua thêm 500.000 cổ phiếu PC1, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 33 triệu đơn vị, tương đương 8,08% vốn PC1. Cùng ngày, CII mua thêm 800.000 cổ phiếu PC1, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 5,94% lên 6,13%, tương đương 25,2 triệu cổ phiếu.

Như vậy, chỉ trong ngày 30/9, CII và CII Invest đã mua thêm tổng cộng 1,3 triệu cổ phiếu PC1. Sau giao dịch, nhóm CII hiện nắm gần 58,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 14,21% vốn PC1.

Tạm tính theo thị giá PC1 chốt phiên 30/9 ở mức 20.750 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu CII Invest mua thêm có giá trị gần 10,4 tỷ đồng, trong khi phần mua thêm của CII có giá trị hơn 16,6 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu PC1 trong vòng ba năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).

Cùng ngày 30/9, lãnh đạo CII có chuyến khảo sát hai dự án thủy điện của PC1 tại Cao Bằng, sau đó làm việc với ban lãnh đạo PC1 tại Hà Nội.

Tại Cao Bằng, đoàn khảo sát Thủy điện Bảo Lạc A công suất 30 MW, đang hoàn thiện xây dựng và dự kiến vận hành trong năm nay, cùng Thủy điện Thượng Hà công suất 13 MW đã đi vào vận hành.

Sau chuyến khảo sát, lãnh đạo CII và PC1 có buổi làm việc tại Hà Nội, trao đổi về định hướng phát triển và tình hình hoạt động của hai doanh nghiệp. CII cho biết khoản đầu tư vào PC1 được xác định là đầu tư tài chính.

Ban lãnh đạo CII vừa có chuyến công tác tham quan, khảo sát một số dự án năng lượng và làm việc với ban lãnh đạo PC1. (Ảnh: CII).

Về phía PC1, doanh nghiệp cũng vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, PC1 dự kiến phát hành gần 61,7 triệu cổ phiếu, tương đương 15% số cổ phiếu đang lưu hành. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Nguồn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của PC1.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2026, sau khi PC1 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành và đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

Nếu phát hành thành công, tổng số cổ phiếu lưu hành của PC1 sẽ tăng lên gần 473 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ khoảng 4.730 tỷ đồng. Trong trường hợp này, với gần 58,5 triệu cổ phiếu PC1 đang nắm giữ, nhóm CII có thể nhận thêm khoảng 8,8 triệu cổ phiếu trong đợt trả cổ tức sắp tới.