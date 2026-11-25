Ảnh minh họa. Nguồn: CII

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII), ngày 25/11, công bố trên HoSE kết quả đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đối với lô trái phiếu CII426001.

Theo phương án phát hành, CII chào bán hơn 67,19 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị gần 6.720 tỷ đồng.

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 23/11, CII đã phân phối thành công 52.177.121 trái phiếu cho 3.160 nhà đầu tư, đạt tỷ lệ 77,65%. Tổng số tiền huy động đạt 5.217,7 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí phát hành, doanh nghiệp thu ròng 5.216,25 tỷ đồng.

Về cơ cấu nhà đầu tư, 3.108 nhà đầu tư trong nước mua hơn 52,06 triệu trái phiếu, trong khi 52 nhà đầu tư thuộc nhóm nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ mua 116.877 trái phiếu.

Đối với hơn 15 triệu trái phiếu còn lại chưa được phân phối, tương ứng giá trị hơn 1.502 tỷ đồng, HĐQT CII quyết định không tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư để phân phối và kết thúc đợt chào bán.

Lô trái phiếu CII426001 có kỳ hạn 25 năm, là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Đáng chú ý, lãi suất trái phiếu được áp dụng ở mức cố định 0%/năm trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên (tương đương 3 năm). Trong các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất cố định ở mức 14,5%/năm. Kỳ trả lãi định kỳ 3 tháng/lần.

Trái phiếu được ưu tiên chào bán cho cổ đông hiện hữu thông qua phương thức thực hiện quyền mua trong thời gian từ ngày 10/9 đến ngày 9/10/2026. Số trái phiếu chưa được phân phối hết sau đó được tiếp tục chào bán thông qua đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI).

CII dự kiến chuyển giao trái phiếu cho nhà đầu tư trong tháng 11 - 12/2026, đồng thời thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu dự kiến giảm còn 2,02 lần

Sau đợt chào bán trái phiếu, CII dự kiến tổng nợ tăng 10,6% so với cuối quý 3/2026, lên hơn 35.080 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tăng 31,6%, lên gần 17.392 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu theo đó giảm từ 2,4 lần xuống còn 2,02 lần.

Sở dĩ vốn chủ sở hữu của CII tăng mạnh là do trái phiếu phát hành đợt này là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, cho phép nhà đầu tư chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của doanh nghiệp trong tương lai theo các điều kiện phát hành.

Theo quy định kế toán hiện hành, tại thời điểm ghi nhận ban đầu, giá trị trái phiếu chuyển đổi được tách thành hai cấu phần gồm nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, thay vì hạch toán toàn bộ vào nợ phải trả như trái phiếu thông thường.

Cụ thể, trong tổng số 5.217,7 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán lần này, CII dự kiến ghi nhận 1.043,5 tỷ đồng (20%) vào nợ phải trả và 4.174,2 tỷ đồng (80%) vào vốn chủ sở hữu.

Việc ghi nhận này mang tính chất kế toán, không đồng nghĩa với việc trái phiếu đã được chuyển đổi thành cổ phiếu hay vốn điều lệ của CII đã tăng tương ứng.

Trái phiếu chuyển đổi ban đầu mang bản chất nợ, nhưng sau đó có thể được chuyển thành vốn chủ sở hữu. Với doanh nghiệp, lợi ích lớn nhất nằm ở việc huy động được vốn trong hiện tại nhưng có khả năng giảm áp lực nợ trong tương lai. Thời gian qua, CII khá tích cực trong việc sử dụng phương thức huy động vốn này. Tại thời điểm cuối quý 3/2026, công ty ghi nhận 3 lô trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị huy động hơn 7.300 tỷ đồng; song giá trị ghi nợ chỉ 3.235 tỷ đồng. Công ty đã chuyển đổi gần 27,5 triệu trái phiếu thành 275 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị hơn 2.747 tỷ đồng.

Thay đổi phương án sử dụng vốn

Cũng trong ngày 25/11, HĐQT CII thông qua nghị quyết điều chỉnh phương án sử dụng hơn 5.217 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII426001.

Thay vì dành toàn bộ số tiền huy động được cho dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận như phương án ban đầu, CII giảm mức phân bổ vốn cho dự án này xuống còn 4.000 tỷ đồng, dự kiến giải ngân trong quý 4/2026 - quý 1/2027.

Hơn 1.217 tỷ đồng còn lại được phân bổ cho ba hạng mục, gồm 300 tỷ đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm để đầu tư hạ tầng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; 500 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) và 417,7 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest). Thời gian giải ngân dự kiến trong quý 4/2026.

Theo CII, việc điều chỉnh nhằm chủ động phân bổ nguồn vốn phục vụ kế hoạch đầu tư giai đoạn 2027 - 2032, tập trung triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đồng thời chuẩn bị năng lực tài chính để tham gia các dự án mới, đặc biệt là các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP).