CII phát hành trái phiếu lãi suất 11,5%/năm để cơ cấu nợ

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (HOSE: CII) dự kiến phát hành 2.000 trái phiếu riêng lẻ trong tháng 10/2026, kỳ hạn 2 năm, nhằm cơ cấu các khoản nợ vay tại VietinBank.

Theo nghị quyết HĐQT, CII đã thông qua phương án phát hành trái phiếu mã CIIL12601 với tổng giá trị 200 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/đơn vị, kỳ hạn 2 năm kể từ ngày phát hành và được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức.

Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp. Lãi suất cố định 11,5%/năm được áp dụng trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Từ kỳ tính lãi thứ 5, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 4,8%/năm, nhưng không thấp hơn 11%/năm. Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 3 tháng một lần.

Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành của CII (Ảnh: CII).

Tài sản bảo đảm cho đợt phát hành gồm phần vốn góp trị giá định giá khoảng 215,28 tỷ đồng của CII tại Công ty TNHH Đối tác Công tư CII; 10 triệu cổ phần CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CEE) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đối tác Công tư CII, tương đương 24,1% vốn điều lệ CEE được định giá 105,9 tỷ đồng; và hơn 8,62 triệu cổ phần CEE thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII, tương đương 20,78% vốn điều lệ được định giá khoảng 91,34 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến dùng để cơ cấu các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)- Chi nhánh 11 Tp.HCM.

Trong đó, 140 tỷ đồng được sử dụng để trả nợ gốc theo hợp đồng vay từng lần số 38/2025; 60 tỷ đồng còn lại dùng để thanh toán một phần nợ gốc theo hợp đồng vay từng lần số 16/2026. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Bên cạnh kế hoạch phát hành mới, CII cũng dự kiến mua lại trước hạn một phần hai lô trái phiếu trong tháng 10/2026.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến mua lại 302 trái phiếu mã CII12402, tương đương 30,2 tỷ đồng theo mệnh giá, vào ngày 19/10/2026. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, được phát hành ngày 17/10/2024 và dự kiến đáo hạn ngày 17/10/2027.

Đối với mã CII12403, CII dự kiến mua lại 45 trái phiếu, tương đương 4,5 tỷ đồng theo mệnh giá, vào ngày 26/10/2026. Lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, được phát hành ngày 25/10/2024 và dự kiến đáo hạn ngày 25/10/2027.

Theo kế hoạch, nguồn tiền thực hiện các đợt mua lại trước hạn được lấy từ các nguồn hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, CII ghi nhận lợi nhuận sau thuế 27,8 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 194 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Riêng quý II/2026, lợi nhuận sau thuế đạt 16,9 tỷ đồng, giảm 90,6%, chủ yếu do trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào công ty con và chi phí quản lý doanh nghiệp gia tăng.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của CII đạt gần 21.475 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả ở mức 12.744,7 tỷ đồng, tăng hơn 2.300 tỷ đồng so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn vượt 4.020 tỷ đồng, còn dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khoảng 3.091 tỷ đồng.