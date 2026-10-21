CII gia tăng ảnh hưởng khi PC1 biến động nhân sự cấp cao

CII - Thế lực cổ đông mới tại PC1

Theo báo cáo công bố ngày 2/10/2026, Công ty TNHH Thương mại đầu tư CII (doanh nghiệp có liên quan đến Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM đã mua thêm 500.000 cổ phiếu PC1 (Công ty cổ phần Tập đoàn PC1), nâng tỷ lệ sở hữu lên 8,08%.

Cùng với 6,13% cổ phần do công ty mẹ CII nắm giữ, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm này đạt 14,21%, tương đương 58,455 triệu cổ phiếu PC1.

Quy mô sở hữu trên đưa nhóm CII trở thành một cổ đông tổ chức có tiếng nói đáng kể tại doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh PC1 đang trải qua giai đoạn chuyển tiếp về nhân sự cấp cao. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tỷ lệ sở hữu này chưa đồng nghĩa với quyền kiểm soát doanh nghiệp.

Sự gia tăng hiện diện của CII diễn ra khi vị trí Chủ tịch HĐQT PC1 được chuyển sang bà Trịnh Khánh Linh, con gái ông Trịnh Văn Tuấn. Biến động nhân sự cùng sự xuất hiện ngày càng rõ nét của các cổ đông tổ chức có thể làm thay đổi tương quan ảnh hưởng trong các quyết định quan trọng tại PC1.

Với tỷ lệ sở hữu 14,21%, nhóm CII có thể gia tăng tiếng nói tại đại hội đồng cổ đông, tham gia định hình các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, phân bổ vốn, chính sách cổ tức và quản trị doanh nghiệp. Trong trường hợp các cổ đông khác có tỷ lệ nắm giữ phân tán, vai trò của nhóm CII càng đáng chú ý.

Dù vậy, chưa có đủ căn cứ để khẳng định CII đang tìm cách thay thế vai trò của nhóm cổ đông liên quan đến gia đình ông Tuấn.

Điều thị trường cần theo dõi là liệu CII có tiếp tục gia tăng sở hữu, tham gia sâu hơn vào quản trị PC1 hay vẫn duy trì vai trò nhà đầu tư tài chính. Đồng thời, tỷ lệ nắm giữ và khả năng phối hợp biểu quyết của nhóm cổ đông liên quan đến ông Tuấn cũng là yếu tố quan trọng để đánh giá tương quan quyền lực thực tế.

Sau biến cố nhân sự cấp cao, PC1 đang đứng trước một giai đoạn tái định hình cơ cấu ảnh hưởng giữa các cổ đông. Nếu CII tiếp tục mở rộng sở hữu, nhóm này có thể trở thành một thế lực cổ đông đáng kể hơn tại PC1. Tuy nhiên, sự thay đổi đó sẽ được xác lập bằng tỷ lệ biểu quyết, các quyết định quản trị và diễn biến sở hữu thực tế, chứ không chỉ từ những thương vụ mua cổ phiếu riêng lẻ.

Ảnh minh họa PC1.

Nhóm cổ đông liên quan ông Trịnh Văn Tuấn biến động ra sao?

Để giữ vững quyền lực trong tay, trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tập đoàn PC1 (PC1), bà Trịnh Khánh Linh (27 tuổi) được bầu giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Linh chính là con gái của ông Trịnh Văn Tuấn, cựu Chủ tịch HĐQT PC1.

HĐQT nhiệm kỳ mới của PC1.

Bà Trịnh Khánh Linh sinh năm 1999, có trình độ cử nhân ngành tài chính - Đại học The George Washington University (Mỹ), tham gia vào PC1 từ tháng 4/2026 với vai trò là chuyên viên tài chính. Tháng 5/2026, bà được bổ nhiệm chức Phó giám đốc phụ trách Ban Tài chính của PC1, trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn.

Bà Linh đang sở hữu và đại diện gần 91,94 triệu cổ phiếu, tương đương 22,35% vốn PC1. Con số này gồm 4 triệu cổ phiếu trực tiếp nắm giữ và gần 87,94 triệu cổ phiếu được ủy quyền đại diện. Phần cổ phiếu được ủy quyền tương đương 21,38% vốn, trùng với lượng cổ phần do ông Trịnh Văn Tuấn nắm giữ trước khi rời ghế Chủ tịch.

Bên cạnh đó, HĐQT của PC1 nhiệm kỳ này cũng có sự xuất hiện em trai ông Tuấn, là ông Trịnh Tiến Dũng. Ông Dũng là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng.

Như vậy, việc bà Linh và ông Dũng tham gia HĐQT cho thấy ảnh hưởng của nhóm cổ đông nhà họ Trịnh trong cơ cấu quản trị tại PC1 vẫn được duy trì sau khi ông Trịnh Văn Tuấn bị khởi tố.

Trước đó, theo thông tin do doanh nghiệp này công bố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra làm rõ hành vi phạm tội đối với 7 cá nhân là người nội bộ của công ty.

Đáng chú ý, trong danh sách này, cơ quan Công an xác định ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1 vì có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.