Điều chỉnh hơn 1.200 tỷ đồng vốn sang các khoản đầu tư khác

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán: CII) vừa công bố báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, áp dụng đối với lô trái phiếu CII426001.

Theo báo cáo, đợt chào bán kết thúc vào ngày 23/11/2026 với gần 52,18 triệu trái phiếu được phân phối thành công cho 3.160 nhà đầu tư, tương ứng 77,65% tổng lượng chào bán. Số tiền huy động đạt gần 5.218 tỷ đồng.

Trong đó, 3.108 nhà đầu tư trong nước mua hơn 52,06 triệu trái phiếu. Nhóm 52 nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ mua 116.877 trái phiếu.

Đối với hơn 15 triệu trái phiếu chưa được phân phối, tương ứng giá trị hơn 1.502 tỷ đồng, Hội đồng quản trị CII quyết định không tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư để chào bán và kết thúc đợt phát hành.

Lô trái phiếu CII426001 có kỳ hạn 25 năm, được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu được áp dụng lãi suất 0%/năm trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên, tương đương 3 năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất cố định ở mức 14,5%/năm, với kỳ thanh toán lãi định kỳ 3 tháng/lần.

Kết quả từ đợt chào bán lô trái phiếu CII426001 (Ảnh: CII)

Theo kế hoạch ban đầu, CII dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền huy động để đầu tư dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Tuy nhiên, sau khi kết thúc đợt chào bán, doanh nghiệp quyết định điều chỉnh phương án phân bổ nguồn vốn.

Cụ thể, CII dành 4.000 tỷ đồng cho dự án cao tốc, dự kiến giải ngân từ quý IV/2026 đến quý I/2027. Phần vốn còn lại gần 1.218 tỷ đồng được chuyển sang ba khoản đầu tư khác. Trong đó, doanh nghiệp dự kiến sử dụng 300 tỷ đồng để hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm, phục vụ đầu tư hạ tầng khu dân cư phía Bắc, thuộc khu chức năng 3 và 4, đồng thời hoàn thiện đường trục Bắc Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ngoài ra, CII phân bổ 500 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) và gần 418 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest). Các khoản vốn này dự kiến được giải ngân ngay trong quý IV/2026.

Lý giải về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, CII cho biết mục tiêu là chủ động phân bổ nguồn lực cho kế hoạch đầu tư giai đoạn 2027 - 2032, tập trung triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Doanh nghiệp đồng thời muốn chuẩn bị năng lực tài chính để tham gia các dự án mới, đặc biệt là những dự án thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Nợ vay vượt 25.500 tỷ đồng, lợi nhuận 9 tháng giảm khoảng 40%

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 913,65 tỷ đồng, tăng khoảng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 518,01 tỷ đồng, tăng khoảng 49%.

Trong quý, chi phí tài chính của CII ghi nhận 508,97 tỷ đồng, tăng khoảng 68% so với cùng kỳ. Riêng chi phí lãi vay và các chi phí khác liên quan đến khoản vay đạt 453,27 tỷ đồng, tăng khoảng 27%.

Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III đạt 49,42 tỷ đồng, giảm khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 6,61 tỷ đồng, giảm khoảng 40%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của CII đạt 2.498,05 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính của doanh nghiệp đạt 1.233,09 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Riêng chi phí lãi vay và các chi phí khác liên quan đến khoản vay chiếm 1.186,62 tỷ đồng, tăng khoảng 15%.

Kết quả, CII ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 144,98 tỷ đồng. Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 39,28 tỷ đồng, giảm khoảng 32%.

Doanh thu 9 tháng đầu năm 2026 của CII tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn sụt giảm trong bối cảnh chi phí tài chính gia tăng. (Ảnh: BCTC hợp nhất quý III/2026)

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của CII đạt 44.945,89 tỷ đồng, tăng khoảng 7.429,04 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gần 2.761 tỷ đồng, lên 6.608,67 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng khoảng 796,38 tỷ đồng, đạt 5.676,26 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, các khoản phải thu đạt 5.119,56 tỷ đồng, tăng khoảng 2.805,75 tỷ đồng so với đầu kỳ. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng mạnh, lên 1.995,38 tỷ đồng.

Trong khi quy mô tài sản mở rộng, tổng nợ phải trả của CII tại cuối tháng 9 lên tới 31.728,61 tỷ đồng, tăng khoảng 6.168,86 tỷ đồng so với đầu kỳ, tương ứng mức tăng khoảng 24%.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp đạt 7.098,31 tỷ đồng, tăng khoảng 2.053,46 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 18.436,90 tỷ đồng, tăng khoảng 2.167,52 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính tại thời điểm cuối quý III/2026 đạt khoảng 25.535,2 tỷ đồng, tăng gần 4.221 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Sau đợt chào bán trái phiếu, tổng nợ phải trả của CII dự kiến tăng khoảng 3.352,2 tỷ đồng, lên 35.080,81 tỷ đồng. Trong đó, nợ dài hạn tăng khoảng 3.268,89 tỷ đồng, lên 25.335,59 tỷ đồng, còn giá trị trái phiếu chưa đáo hạn tăng khoảng 783,4 tỷ đồng, đạt 7.342,64 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu dự kiến tăng khoảng 4.174,29 tỷ đồng, lên 17.391,57 tỷ đồng. Nhờ mức tăng vốn chủ sở hữu lớn hơn mức tăng nợ phải trả, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của CII giảm từ 2,40 lần trước phát hành xuống còn 2,02 lần sau phát hành.