Sơ đồ giá cổ phiếu CII trên TradingView.

Theo báo cáo kết quả chào bán, CII đã phân phối 52.177.121 trái phiếu trên tổng số 67.198.529 trái phiếu đăng ký chào bán, tương ứng tỷ lệ 77,65%, cho 3.160 nhà đầu tư.

Tổng số tiền thu được hơn 5.217,7 tỷ đồng; sau khi trừ chi phí phát hành, số tiền thu ròng khoảng 5.216,25 tỷ đồng được dùng để hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ thuận để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Đối với 15.021.408 trái phiếu chưa được phân phối, HĐQT quyết định không tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số còn lại.

Đồng thời, CII điều chỉnh phân bổ nguồn vốn huy động. Cụ thể, CII dự kiến sử dụng 4.000 tỷ đồng để đầu tư dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận; 300 tỷ đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm để đầu tư hạ tầng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; 500 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) và 417,7 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest).

Theo kế hoạch, khoản 4.000 tỷ đồng dành cho dự án cao tốc được giải ngân trong quý 4/2026 đến quý 1/2027. Ba khoản còn lại dự kiến giải ngân trong quý 4/2026.

CII cho biết thay đổi là theo định hướng đầu tư giai đoạn 2027-2032, CII dự kiến tập trung nguồn lực triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đồng thời chuẩn bị năng lực tài chính để tham gia đầu tư các dự án mới, đặc biệt là các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Với quy mô đầu tư lớn và nhu cầu vốn phát sinh tại nhiều dự án trong cùng giai đoạn, việc chủ động cân đối và phân bổ nguồn vốn phù hợp với tiến độ triển khai thực tế của từng dự án có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển của công ty.

Về hoạt động kinh doanh, CII ghi nhận doanh thu thuần 913,7 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ (714,5 tỷ); lợi nhuận gộp đạt 518 tỷ đồng, tăng gần 49% (348 tỷ đồng). Sau khi trừ các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 49,4 tỷ đồng, giảm 6,7 tỷ đồng, tương ứng gần 12% so với cùng kỳ năm trước (56 tỷ đồng).

Theo CII, lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 trên báo cáo tài chính hợp nhất đạt 49,4 tỷ đồng (quý 3/2025 đạt 56,1 tỷ đồng) là do trong quý 3/2026, lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 170 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động thu phí giao thông, mảng có tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu lợi nhuận gộp tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định. Kết quả này đến từ yếu tố gia tăng lưu lượng phương tiện các dự án đang khai thác và điều chỉnh giá vé của dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu thu phí giao thông đạt 2.112,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm, chủ yếu do một phần lợi ích tài chính của các dự án BOT đang khai thác đã được thu hồi thông qua doanh thu thu phí giao thông trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của CII đạt 2.489 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước (2.141 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế giảm đạt gần 145 tỷ, giảm 39% so với cùng kỳ (241 tỷ) - trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 39 tỷ đồng.