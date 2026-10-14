Theo công bố thông tin ngày 12/10, CII đã thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi mã CII425002. Quyết định được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 207/NQ-HĐQT ngày 12/10/2026, nhằm chủ động cân đối nguồn vốn và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn trong bối cảnh tiến độ góp vốn vào dự án cao tốc được triển khai theo từng giai đoạn.

Cụ thể, trong tổng số 2.500 tỷ đồng huy động từ đợt phát hành, CII dự kiến sử dụng 851 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Khoản vốn này giảm 300 tỷ đồng so với phương án trước đó là 1.151 tỷ đồng.

CII chuyển 300 tỷ đồng vốn đầu tư cao tốc sang trả nợ trái phiếu. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, khoản 300 tỷ đồng dự kiến góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) vẫn được giữ nguyên. Doanh nghiệp cũng tiếp tục dành 1.049 tỷ đồng để hợp tác kinh doanh theo hợp đồng BCC với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận nhằm thực hiện dự án mở rộng tuyến cao tốc nói trên.

Điểm thay đổi đáng chú ý là CII bổ sung khoản 300 tỷ đồng để thanh toán gốc trái phiếu mã CIIB2426001, có mã chứng khoán CII124021, được phát hành ngày 14/10/2024 và đáo hạn ngày 14/10/2026. Như vậy, toàn bộ 2.500 tỷ đồng tiền huy động vẫn được phân bổ theo phương án mới, nhưng một phần nguồn vốn dành cho dự án hạ tầng được chuyển sang phục vụ nghĩa vụ trả nợ trái phiếu.

Theo CII, việc điều chỉnh xuất phát từ tình hình triển khai và tiến độ góp vốn thực tế vào doanh nghiệp dự án cao tốc. Trong thời gian chờ thực hiện các đợt góp vốn tiếp theo theo tiến độ dự án, doanh nghiệp muốn chủ động cân đối nguồn tiền, đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ thanh toán đối với người sở hữu trái phiếu đến hạn.

CII cho biết việc thay đổi mục đích sử dụng 300 tỷ đồng không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn và tiến độ triển khai dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Phần vốn còn lại vẫn được sử dụng để góp vốn vào doanh nghiệp dự án theo tiến độ thực tế.

CII bổ sung khoản 300 tỷ đồng để thanh toán gốc trái phiếu mã CIIB2426001, có mã chứng khoán CII124021, được phát hành ngày 14/10/2024 và đáo hạn ngày 14/10/2026.

Đây là lần điều chỉnh tiếp theo đối với phương án sử dụng nguồn tiền từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425002. Trước đó, tại Nghị quyết số 197/NQ-HĐQT ngày 29/6/2026, CII đã điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo hướng phân bổ 1.151 tỷ đồng để góp vốn vào doanh nghiệp dự án, 300 tỷ đồng góp vốn vào CII Invest và 1.049 tỷ đồng thực hiện hợp tác kinh doanh theo hợp đồng BCC với doanh nghiệp dự án cao tốc.

Theo phương án được thông qua hồi tháng 6, tổng giá trị thay đổi so với kế hoạch ban đầu là 949 tỷ đồng, tương đương 37,96% số tiền huy động. Việc điều chỉnh khi đó nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn trong giai đoạn xây dựng dự án.

CII lý giải rằng theo hợp đồng BOT của dự án, tỷ suất lợi nhuận trên phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 11,77%/năm. Tuy nhiên, theo quy định được doanh nghiệp viện dẫn tại Nghị định số 312/2025/NĐ-CP, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chỉ được tính từ thời điểm dự án được cơ quan có thẩm quyền cho phép đưa vào vận hành, khai thác. Vì vậy, việc góp vốn trực tiếp vào doanh nghiệp dự án trong giai đoạn thi công sẽ chưa tạo ra lợi nhuận phát sinh cho CII, trong khi hình thức hợp tác kinh doanh theo hợp đồng BCC cho phép doanh nghiệp được tính lợi nhuận trên phần vốn thực góp kể từ ngày góp vốn.

Đối với đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425002, CII đã phát hành 25 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động tổng cộng 2.500 tỷ đồng. Đợt chào bán kết thúc ngày 25/6/2026. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.

Việc tiếp tục điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho thấy CII đang cân đối giữa nhu cầu bố trí nguồn lực cho dự án hạ tầng và nghĩa vụ thanh toán nợ đến hạn. Với khoản 300 tỷ đồng được chuyển sang trả gốc trái phiếu, doanh nghiệp đặt mục tiêu bảo đảm nghĩa vụ với trái chủ trong khi vẫn duy trì nguồn vốn đầu tư cho dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo tiến độ thực tế.