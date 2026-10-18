CII chốt quyền dự đại hội bất thường, bàn chiến lược hạ tầng 2027-2037

Ngày 5/11/2026, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (HOSE: CII) sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội chưa được doanh nghiệp công bố.

Theo kế hoạch, HĐQT CII sẽ trình cổ đông thông qua định hướng phát triển lĩnh vực hạ tầng trong giai đoạn 2027-2037, cùng các giải pháp huy động và bố trí nguồn vốn phục vụ triển khai dự án. Một số nội dung khác cũng có thể được đưa ra xem xét phù hợp với tình hình hoạt động thực tế. Hiện doanh nghiệp chưa công bố chi tiết các tờ trình.

CII sẽ chốt danh sách cổ đông dự đại hội bất thường ngày 5/11, với trọng tâm là chiến lược phát triển hạ tầng giai đoạn 2027-2037 và phương án huy động vốn (Ảnh: CII).

Về hoạt động đầu tư, CII đang tham gia một số dự án giao thông quy mô lớn. Trong đó, tại dự án mở rộng cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, nhóm nhà đầu tư liên quan đến CII nắm giữ 55% tỉ lệ tham gia dự án.

Tổng mức đầu tư công trình khoảng 36.125 tỷ đồng, dự kiến thi công trong giai đoạn 2025-2028 và thu phí hoàn vốn từ năm 2029 đến năm 2046, với thời gian 17 năm 2 tháng.

Liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án gồm CII, CTCP Tập đoàn Đèo Cả, CTCP Tasco (HNX: HUT), Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long và Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

Tại Tp.HCM, ngày 26/8, UBND thành phố đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án thành phần 2 nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. Liên danh được lựa chọn gồm CII, Công ty TNHH Đối tác Công tư CII và CTCP Xây dựng Hạ tầng IMIC.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT, với tỉ lệ tham gia của nhóm CII là 51%. Tuyến đường dài khoảng 5,9 km, kéo dài từ cầu Bình Triệu đến ranh giới tỉnh Bình Dương trước đây, nay thuộc địa giới Tp.HCM.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 6.276 tỷ đồng; giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thi công kéo dài từ năm 2026 đến năm 2028, dự kiến đưa công trình vào khai thác từ đầu năm 2029.

Liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn, CII mới đây điều chỉnh phương án phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành 25 triệu trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động 2.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành ngày 25/6/2026.

Theo phương án điều chỉnh, số vốn dự kiến góp vào Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, đơn vị thực hiện dự án cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, giảm từ 1.151 tỷ đồng xuống còn 851 tỷ đồng.

Khoản 300 tỷ đồng được chuyển sang thanh toán gốc trái phiếu mã CIIB2426001 đáo hạn ngày 14/10/2026. CII cho biết việc điều chỉnh nhằm chủ động cân đối nguồn vốn, đồng thời bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu đúng hạn.

Theo doanh nghiệp, thay đổi này không ảnh hưởng đến nguồn vốn và tiến độ triển khai dự án; phần vốn còn lại tiếp tục được sử dụng để góp vốn vào doanh nghiệp dự án theo tiến độ thực tế.