CII chi hơn 34 tỷ đồng mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (HoSE: CII) vừa công bố 2 nghị quyết của HĐQT về phương án mua lại trước hạn trái phiếu CII12402 và CII12403.

Theo Nghị quyết số 203/NQ-HĐQT ngày 18/9, CII sẽ mua lại trước hạn 302 trái phiếu CII12402, tương ứng giá trị theo mệnh giá 30,2 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng với mệnh giá giao dịch là 100 triệu đồng/trái phiếu.

Việc mua lại được thực hiện theo cam kết tại điều kiện trái phiếu. Theo thông báo của Vietcap với vai trò đại diện người sở hữu trái phiếu, tổng giá trị CII12402 được yêu cầu mua lại là 30,2 tỷ đồng, tương ứng 302 trái phiếu. CII dự kiến sẽ thanh toán tiền mua lại vào ngày 19/10/2026.

Cùng ngày, HĐQT CII cũng thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu CII12403 theo Nghị quyết số 204/NQ-HĐQT.

Với mã CII12403, doanh nghiệp sẽ mua lại 45 trái phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá 4,5 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng với mệnh giá giao dịch là 100 triệu đồng/trái phiếu. CII dự kiến thanh toán khoản mua lại này vào ngày 26/10/2026. Cả hai phương án đều sử dụng các nguồn hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

CII dự kiến chi 34,7 tỷ đồng theo mệnh giá để mua lại trước hạn hai lô trái phiếu (Ảnh: CII Tower).

Như vậy, CII dự kiến chi tổng cộng 34,7 tỷ đồng theo mệnh giá để mua lại trước hạn 347 trái phiếu thuộc 2 mã CII12402 và CII12403. Sau khi hoàn tất, công ty sẽ thực hiện các thủ tục liên quan đến hủy đăng ký đối với số trái phiếu được mua lại và điều chỉnh số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch theo quy định.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hoạt động trái phiếu của CII có thêm nhiều diễn biến đáng chú ý trong tháng 9. Trước đó ngày 15/9, mã trái phiếu chuyển đổi CII426028 của doanh nghiệp chính thức giao dịch trên HNX. Lô trái phiếu này gồm 25 triệu đơn vị, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, lãi suất 10%/năm và có ngày đáo hạn 25/6/2041.