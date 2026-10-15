CII chào bán thêm 200 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) đã thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mã CIIL12601 với tổng mệnh giá tối đa 200 tỷ đồng.

Theo phương án được công bố, trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Trước đó, ngày 7/10, CII đã thông qua phương án phát hành lô trái phiếu này với lãi suất cố định 11,5%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Sau thời gian này, lãi suất được điều chỉnh với biên độ 4,8%/năm nhưng không thấp hơn 11%/năm. Toàn bộ số tiền huy động dự kiến được sử dụng để cơ cấu nợ.

CII thông qua hồ sơ chào bán tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất cố định 11,5%/năm trong 4 kỳ đầu, trong bối cảnh doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

Động thái phát hành trái phiếu diễn ra trong bối cảnh CII vừa điều chỉnh phương án sử dụng 2.500 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi mã CII425002, theo hướng chuyển 300 tỷ đồng dự kiến góp vốn vào dự án mở rộng cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sang thanh toán gốc trái phiếu đến hạn.

Cụ thể, theo thông tin công bố ngày 12/10, CII giảm khoản vốn dự kiến góp vào Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận từ 1.151 tỷ đồng xuống còn 851 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản 300 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) và 1.049 tỷ đồng hợp tác kinh doanh theo hợp đồng BCC với doanh nghiệp dự án cao tốc vẫn được giữ nguyên.

Số tiền 300 tỷ đồng được chuyển sang thanh toán gốc trái phiếu mã CIIB2426001, có mã chứng khoán CII124021, phát hành ngày 14/10/2024 và đáo hạn ngày 14/10/2026.

CII cho biết việc điều chỉnh nhằm chủ động cân đối dòng tiền theo tiến độ góp vốn thực tế vào dự án, đồng thời bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn với trái chủ.

Doanh nghiệp cũng khẳng định việc thay đổi phương án phân bổ vốn không ảnh hưởng đến nguồn vốn và tiến độ triển khai dự án cao tốc.

Về hoạt động đầu tư hạ tầng, CII cùng các đối tác tham gia liên danh triển khai dự án mở rộng cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, với tỉ lệ tham gia của nhóm CII là 55%.

Dự án có tổng vốn đầu tư 36.125 tỷ đồng, dự kiến thi công trong giai đoạn 2025-2028 và thu phí từ năm 2029, với thời gian thu phí dự kiến 17 năm 2 tháng.

Liên danh nhà đầu tư gồm CII, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Tasco, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long và Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.