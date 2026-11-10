CII chào bán 6.720 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi xây cao tốc huyết mạch miền Tây

Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) đang tiếp tục mở rộng phân phối gói trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị phát hành gần 6.720 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành, lô trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn lên đến 25 năm. Điểm đáng chú ý trong cấu trúc tài chính lần này là sự phân bổ lãi suất bám sát vòng đời thi công dự án.

Cụ thể, ba năm đầu tiên sẽ áp dụng mức lãi suất 0%/năm, trùng khớp với giai đoạn cao điểm tập trung thi công dự án.

Từ năm thứ tư, CII áp dụng mức lãi suất cố định 14,5%/năm cho toàn bộ thời gian còn lại của kỳ hạn trái phiếu, thay vì điều chỉnh theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ như một số sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường, trả lãi định kỳ ba tháng/lần.

Việc ấn định lãi suất cố định suốt hơn 20 năm mà không thả nổi theo biên độ thị trường phản ánh sự tự tin của doanh nghiệp về hiệu quả đầu tư dài hạn của tuyến hạ tầng này.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh: Hoàng Anh.

Bên cạnh lợi tức cố định, nhà đầu tư sở hữu trái phiếu còn có quyền chọn chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông CII với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ 1 trái phiếu đổi 10 cổ phiếu) vào ngày 25/1 hằng năm, bắt đầu ngay từ năm thứ hai.

So với giá trị sổ sách (khoảng 14.700 đồng/cổ phiếu) và thị giá giao dịch tại ngày 4/11/2026 (13.850 đồng/cổ phiếu), giá chuyển đổi này đang thấp hơn lần lượt 47% và 39%, mang lại biên độ an toàn đáng kể cho những ai muốn gia tăng tỷ trọng sở hữu doanh nghiệp.

Toàn bộ số tiền huy động từ đợt phát hành dự kiến được CII dành cho dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

CII đặt cược vào dòng tiền từ 'cao tốc huyết mạch' miền Tây

Với chiều dài hơn 96km và tổng vốn đầu tư khoảng 36.000 tỷ đồng, đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây, nơi tập trung đông dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác và thu phí từ đầu năm 2029.

Một lợi thế đáng chú ý của dự án là được triển khai trên trục cao tốc đã hiện hữu, nơi nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa luôn ở mức cao. Đặc biệt, đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận thuộc giai đoạn 1 đã thu phí từ năm 2022 và hiện là dự án BOT đóng góp nguồn thu lớn nhất cho CII.

“Lưu lượng xe nhanh chóng chạm ngưỡng thiết kế cho thấy áp lực khai thác ngày càng tăng, đồng thời đặt ra nhu cầu mở rộng tuyến đường”, đại diện CII cho biết.