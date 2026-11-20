Sáng 20.11, thông tin từ đại diện Tập đoàn Cienco4, thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam, bắt đầu từ ngày 12.10 nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đã huy động máy móc, thiết bị để sửa chữa các vị trí hư hỏng trên tuyến tránh Vinh và Quốc lộ 1 đoạn Vinh - Hà Tĩnh.

Các thiết bị máy cào bóc công suất lớn, dây chuyền thi công thảm bê tông nhựa được huy động để sửa chữa các phân đoạn mặt đường hư hỏng

Công tác sửa chữa được triển khai đồng thời trên hai tuyến, với các giải pháp như cào bóc, thảm lại mặt đường hoặc thảm tăng cường bê tông nhựa tùy theo mức độ hư hỏng. Đối với những vị trí hư hỏng nặng, nhà thầu tiến hành thay thế cả hai lớp bê tông nhựa. Vật liệu bê tông nhựa lớp mặt được bổ sung phụ gia SBS nhằm tăng khả năng chống hằn lún.

Giải pháp sửa chữa được thực hiện bằng việc cào bóc thảm lại

Đến nay, khối lượng thảm sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên hai tuyến đạt hơn 28.000m². Ngoài ra, đơn vị đã cào gọt các vị trí hằn lún với diện tích 9.995m²; bù phụ các vị trí lún lõm 2.115m² và đục sửa hư hỏng cục bộ mặt đường 120m².

Song song với sửa chữa mặt đường, hệ thống an toàn giao thông cũng được chỉnh trang, bổ sung vạch sơn với tổng diện tích 1.165m².

Nhà đầu tư vẫn đang tiếp tục sửa chữa trên hai tuyến

Theo đại diện Cienco4, các hạng mục sửa chữa đang tiếp tục được triển khai. Doanh nghiệp dự án sẽ duy trì công tác kiểm tra, xử lý những vị trí hư hỏng phát sinh trong quá trình khai thác, đồng thời chuẩn bị triển khai dự án đại tu trên toàn tuyến.

Trước đó, vào ngày 17.11, Khu Quản lý đường bộ II cùng các cơ quan chức năng của Nghệ An và Hà Tĩnh đã kiểm tra hiện trường hai tuyến đường. Đoàn kiểm tra ghi nhận khối lượng sửa chữa đã thực hiện, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục khắc phục các vị trí hư hỏng, sớm hoàn thiện thủ tục trình duyệt dự án đại tu để bảo đảm khai thác ổn định, lâu dài.

Đến nay khối lượng cào gọt hằn lún đạt 9.995m², bù phụ lún lõm đạt 2.115m², đục sửa hư hỏng cục bộ mặt đường đạt 120m²

Liên quan đến hoạt động thu phí, đại diện Cienco4 cho biết, đã dừng thu phí tại hai trạm Bến Thủy và Bến Thủy 2 từ 24h ngày 20.10 theo chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam. Sau khi dừng thu, doanh nghiệp vẫn duy trì nhân sự tại các trạm để bảo đảm an toàn hệ thống thiết bị và giao thông qua khu vực.

Bổ sung vạch sơn trên tuyến đạt 1.165m²

Song, việc dừng thu phí cùng với tình trạng sụt giảm doanh thu trong thời gian qua đang khiến chủ đầu tư đối mặt với áp lực lớn về dòng tiền dự án, ảnh hưởng đến khả năng bố trí nguồn vốn cho công tác vận hành và triển khai đại tu.