CIENCO4 (C4G): Biên lợi nhuận thu hẹp, lãi quý III bốc hơi gần 90%

Lợi nhuận quý III sụt giảm mạnh, mới hoàn thành 17,7% kế hoạch năm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (mã chứng khoán C4G) cho thấy doanh thu thuần đạt 808,22 tỷ đồng, tăng 18,5% so với quý III năm trước. Tuy nhiên, sự tăng trưởng về doanh thu đã không thể chuyển hóa thành lợi nhuận khi giá vốn hàng bán tăng cao, đẩy biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ mức 15,1% của cùng kỳ xuống chỉ còn 9,8%. Hệ quả tất yếu là lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 23,5%, tương ứng mức giảm 24,26 tỷ đồng, lùi về mức 78,91 tỷ đồng.

Trong bối cảnh lợi nhuận cốt lõi suy yếu, các khoản chi phí hoạt động lại có xu hướng gia tăng. Chi phí tài chính tăng 7,3% lên 42,06 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp phình to 62,3%, tương ứng tăng thêm 12,49 tỷ đồng, chạm mức 32,53 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu tài chính có sự cải thiện, tăng 26,2% lên 13,74 tỷ đồng, khoản thu này không đủ để bù đắp các chi phí phát sinh. Tổng hợp các yếu tố, CIENCO4 báo lãi sau thuế quý III vỏn vẹn 4,46 tỷ đồng, lao dốc 89,3% so với mức thực hiện của cùng kỳ năm 2025.

Bức tranh kinh doanh kém sắc của quý III đã trực tiếp kéo lùi thành quả lũy kế của doanh nghiệp. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, CIENCO4 ghi nhận doanh thu đạt 2.021,63 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 26,57 tỷ đồng, sụt giảm mạnh 60,3%. Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 3.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng, lần lượt tăng khoảng 7% và 83% so với thực hiện của năm 2025. Như vậy, kết thúc 9 tháng, doanh nghiệp hạ tầng này mới chỉ hoàn thành khiêm tốn 17,7% kế hoạch lợi nhuận của cả năm, đặt ra áp lực vô cùng lớn lên kết quả kinh doanh của quý cuối cùng.

Cấu trúc tài sản và gia tăng dự phòng rủi ro cho vay

Về quy mô bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của CIENCO4 tính đến ngày 30/9/2026 đạt 9.056,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1% tương ứng 96,4 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Phân tích cơ cấu tài sản cho thấy dòng vốn phân bổ tương đối đồng đều ở các khoản mục trọng yếu. Tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 2.237,2 tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng tài sản. Tiếp đó là các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 2.176,9 tỷ đồng, chiếm 24%; tài sản cố định đạt 2.060,2 tỷ đồng, chiếm 22,75% và tài sản dài hạn khác ghi nhận 1.166,4 tỷ đồng, chiếm 12,88% tổng tài sản.

Điểm đáng lưu ý trong chất lượng tài sản của doanh nghiệp tập trung ở khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn. Cụ thể, báo cáo ghi nhận giá trị các khoản cho vay ngắn hạn lên tới 2.157,7 tỷ đồng. Đi cùng với khối lượng cho vay lớn, công ty đã phải gia tăng trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản vay này. Giá trị dự phòng tính đến cuối quý III/2026 đã lên tới 138,37 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số dự phòng 103,9 tỷ đồng ghi nhận hồi đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, áp lực đòn bẩy tài chính của CIENCO4 đã có sự tiết giảm nhẹ. Tính đến cuối tháng 9, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của công ty ở mức 2.888,3 tỷ đồng, giảm 2,8% tương ứng 82,2 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu nợ, vay dài hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn với 1.824,4 tỷ đồng, trong khi nợ vay ngắn hạn là 1.063,9 tỷ đồng. Khối lượng nợ vay hiện tại đang tương đương 72,1% tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, cho thấy mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính đang được kiểm soát ở mức an toàn.