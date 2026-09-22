CIC và Cục Thuế kết nối dữ liệu, hỗ trợ ngân hàng cho vay dựa trên dòng tiền

Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) và Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ký kết Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác, mở cơ sở để hai đơn vị kết nối, trao đổi và khai thác dữ liệu theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng cho biết bên cạnh thông tin tín dụng, còn nhiều nguồn dữ liệu có thể hỗ trợ đánh giá năng lực của khách hàng. Trong đó, dữ liệu thuế có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung thông tin cho CIC.

Theo Phó Thống đốc, thời gian tới, NHNN định hướng các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho vay dựa trên dữ liệu và dòng tiền. Để thực hiện mục tiêu này, việc bổ sung dữ liệu thuế sẽ giúp các tổ chức tín dụng có thêm cơ sở đánh giá khách hàng, nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng. Ảnh: NHNN

Mở rộng nguồn dữ liệu phục vụ tín dụng

Ông Cao Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Tổng Giám đốc CIC, cho biết Quy chế được ký kết là cơ sở để CIC và Cục Thuế thiết lập cơ chế phối hợp chính thức, ổn định và lâu dài trong kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu.

Đối với CIC, kết nối dữ liệu thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm mở rộng thu thập các nguồn dữ liệu ngoài ngành. Nguồn dữ liệu này được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa kho dữ liệu, nâng cao chất lượng thông tin tín dụng, qua đó hỗ trợ các tổ chức tín dụng đánh giá khách hàng, quản trị rủi ro và cung ứng tín dụng.

Theo lãnh đạo CIC, trước khi ký kết, hai đơn vị đã phối hợp rà soát các căn cứ pháp lý, nội dung dữ liệu, phương thức kết nối, yêu cầu về an toàn thông tin và các điều kiện cần thiết để hoàn thiện Quy chế.

Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế, cho rằng việc tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với ngành Ngân hàng nói chung và CIC nói riêng có thể góp phần nâng cao chất lượng thông tin phục vụ quản lý thuế, trong bối cảnh các cơ quan quản lý nhà nước đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý dựa trên dữ liệu.

Cục Thuế và CIC sẽ duy trì cơ chế trao đổi, đối soát dữ liệu và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai. Việc trao đổi thông tin được yêu cầu thực hiện đầy đủ, an toàn, hiệu quả và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Đặt yêu cầu an toàn dữ liệu lên hàng đầu

Toàn cảnh lễ ký kết. Ảnh: NHNN

Sau khi Quy chế được ký kết, CIC sẽ phối hợp với Cục Thuế triển khai kết nối, trao đổi dữ liệu theo hướng an toàn, ổn định, tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh việc ký kết Quy chế mới là bước đầu. Hai đơn vị cần tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ và tổ chức triển khai thực chất, trong đó đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, an toàn dữ liệu.

Việc bổ sung dữ liệu thuế vào hệ thống thông tin của CIC được kỳ vọng tạo thêm cơ sở dữ liệu cho các tổ chức tín dụng trong đánh giá khách hàng, nhất là khi ngành ngân hàng thúc đẩy mô hình cho vay dựa trên dữ liệu và dòng tiền. Qua đó, cơ chế phối hợp mới hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời hỗ trợ hoạt động tín dụng và phục vụ người dân, doanh nghiệp.