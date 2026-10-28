CIC tăng cường trao đổi kinh nghiệm quốc tế về phát triển sản phẩm điểm tín dụng lai

Tại buổi làm việc, ông Inkoo Jeon đã chia sẻ tổng quan về phương pháp xây dựng điểm tín dụng lai (Hybrid Score), giải pháp kết hợp giữa dữ liệu tín dụng truyền thống và nguồn dữ liệu thay thế (alternative data) nhằm bổ sung thông tin phục vụ đánh giá khách hàng và nâng cao khả năng dự báo rủi ro tín dụng.

Đại diện hai bên chụp ảnh kỷ niệm tại buổi làm việc

Các nội dung trao đổi tập trung vào phương pháp tích hợp mô hình chấm điểm ở cấp độ điểm số, biến số và phân nhóm khách hàng; khai thác dữ liệu thanh toán, ví điện tử và giao dịch số để xây dựng các biến số phản ánh đặc điểm, hành vi và mức độ ổn định trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của khách hàng. Hai bên cũng thảo luận về việc xác định mục tiêu mô hình phù hợp với từng sản phẩm tín dụng, bảo đảm chất lượng dữ liệu, tính đại diện và khả năng kiểm soát rủi ro trong quá trình ghép nối thông tin khách hàng và phát triển mô hình.

Phó Tổng Giám đốc Lê Anh Tuấn và ông Inkoo Jeon chụp ảnh kỷ niệm

Đối với định hướng ứng dụng tại Việt Nam, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải đánh giá độc lập giá trị dự báo của dữ liệu thay thế, so sánh với dữ liệu tín dụng hiện có tại CIC, từ đó xác định khả năng bổ sung thông tin và nâng cao hiệu quả của mô hình chấm điểm. Việc khai thác các nguồn dữ liệu mới cần gắn với yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thông qua hoạt động trao đổi chuyên môn với các chuyên gia quốc tế, CIC tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, cập nhật các phương pháp chấm điểm tín dụng hiện đại trên thế giới, các giải pháp phù hợp với đặc điểm dữ liệu, nhu cầu của thị trường Việt Nam. Đây là tiền đề quan trọng giúp CIC hoàn thiện và phát triển các sản phẩm, dịch vụ thông tin tín dụng gia tăng giá trị, hỗ trợ các tổ chức tín dụng nâng cao chất lượng đánh giá khách hàng và quản trị rủi ro, góp phần thúc đẩy tiếp cận tài chính an toàn và hiệu quả tại Việt Nam.