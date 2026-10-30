CIC chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động thông tin tín dụng tại Lào

Nhận lời mời của Ngân hàng CHDCND Lào và thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), đoàn công tác CIC do ông Cao Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Tổng Giám đốc, dẫn đầu tham dự chương trình từ ngày 26 đến ngày 27/10/2026. Hoạt động chia sẻ, trao đổi lần này tiếp nối quan hệ hợp tác giữa hai bên, góp phần tăng cường trao đổi chuyên môn và hỗ trợ phát triển hoạt động TTTD phù hợp với yêu cầu thực tiễn của mỗi nước.

Tổng Giám đốc CIC Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Tổng Giám đốc LCIC

Phát biểu tại chương trình, ông Cao Văn Bình nhấn mạnh, chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống TTTD. Sự phát triển của dịch vụ ngân hàng số, cấp tín dụng bằng phương tiện điện tử và ứng dụng công nghệ trong quản trị rủi ro đòi hỏi dữ liệu phải đầy đủ, chính xác, kịp thời, đồng thời đi kèm các sản phẩm phân tích có giá trị. Với vai trò là cơ quan TTTD công của NHNN, CIC đang tập trung hiện đại hóa hoạt động theo hướng “lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm động lực và nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin làm định hướng phát triển”. Trọng tâm phát triển là nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu; tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin; phát triển sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Ông Cao Văn Bình - Tổng Giám đốc CIC chia sẻ tại buổi làm việc

Trong chương trình làm việc kéo dài hai ngày, CIC chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về năm nhóm nội dung chính: xây dựng khuôn khổ pháp lý, nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu TTTD và mở rộng nguồn dữ liệu ngoài ngành; quy định về phân loại tài sản có và vai trò của TTTD đối với công tác quản lý của NHNN; phát triển sản phẩm, dịch vụ theo nhóm đối tượng sử dụng và chu kỳ cấp tín dụng; xây dựng hạ tầng công nghệ, kết nối trực tuyến giữa các hệ thống (H2H), bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; xây dựng mô hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Thông tin tín dụng Lào (LCIC) giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành, phát triển, cơ sở pháp lý và mô hình tổ chức hoạt động của đơn vị; các sản phẩm thông tin tín dụng, công tác thu thập dữ liệu, sự tham gia của các tổ chức thành viên và định hướng phát triển trong thời gian tới. Phần trình bày bổ sung góc nhìn thực tiễn về hoạt động thông tin tín dụng tại Lào, làm cơ sở để hai bên trao đổi sâu hơn về các nội dung chuyên môn và khả năng vận dụng kinh nghiệm của CIC phù hợp với điều kiện thực tế của LCIC.

Toàn cảnh buổi làm việc

Xuyên suốt chương trình, các phiên hỏi đáp gắn nội dung chuyên đề với thực tiễn hoạt động của LCIC. Các chuyên gia CIC giải đáp câu hỏi, phân tích quy trình nghiệp vụ, điều kiện triển khai và kinh nghiệm xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Qua đó, cán bộ LCIC hiểu rõ hơn cơ sở và cách thức áp dụng từng giải pháp, có thêm căn cứ lựa chọn, vận dụng phù hợp với yêu cầu phát triển của đơn vị.

Trên cơ sở các nội dung trình bày và trao đổi tại chương trình, ông Cao Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Tổng Giám đốc CIC, gợi mở một số định hướng nhằm củng cố vị thế và nâng cao hiệu quả hoạt động của LCIC. Ông nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, củng cố vai trò của LCIC là đơn vị trực thuộc Ngân hàng CHDCND Lào, đảm nhiệm đầu mối hoạt động TTTD. Vị thế này cần gắn với cơ sở pháp lý rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền thu thập thông tin, tạo điều kiện để LCIC xây dựng cơ sở dữ liệu bao quát hoạt động tín dụng trong toàn ngành. Từ đó, LCIC có thể phát huy vai trò cung cấp các báo cáo tổng hợp, phân tích, hỗ trợ ngân hàng trung ương theo dõi diễn biến tín dụng, nhận diện rủi ro và có thêm cơ sở phục vụ công tác quản lý, điều hành, giám sát.

Để thực hiện tốt vai trò đó, chất lượng cơ sở dữ liệu phải được xác định là nền tảng xuyên suốt trong quá trình phát triển của LCIC. Tổng Giám đốc CIC gợi ý chú trọng hoàn thiện các quy định về nghĩa vụ báo cáo thông tin bắt buộc của tổ chức tín dụng, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn báo cáo và trách nhiệm đối với tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của dữ liệu. Các quy định cần đi kèm cơ chế kiểm tra, giám sát, yêu cầu khắc phục sai sót và chế tài xử lý vi phạm phù hợp để bảo đảm thực thi hiệu quả. Việc nâng cao tính tuân thủ trong cung cấp thông tin sẽ giúp LCIC hình thành nguồn dữ liệu tin cậy, liên tục được cập nhật, làm cơ sở phát triển các sản phẩm, dịch vụ có giá trị và nâng cao chất lượng thông tin phục vụ Ngân hàng CHDCND Lào cũng như hệ thống tổ chức tín dụng.

Đáp lại những chia sẻ của Tổng Giám đốc CIC, ông Chinadamay Vilayhongs, Tổng Giám đốc LCIC trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của CIC Việt Nam và đánh giá cao những kinh nghiệm, gợi ý thiết thực đối với việc củng cố vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động của LCIC. Ông nhấn mạnh, Chương trình là cơ hội để đội ngũ cán bộ LCIC nâng cao kiến thức chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng, vận hành và hiện đại hóa hệ thống TTTD. Trên cơ sở những nội dung được Tổng Giám đốc CIC gợi mở, LCIC sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Lãnh đạo Ngân hàng CHDCND Lào xem xét, chỉ đạo nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, củng cố vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của LCIC trong hoạt động ngân hàng.

Hợp tác trong lĩnh vực TTTD giữa hai bên được triển khai trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai ngân hàng trung ương ký năm 2017. Tháng 9/2019, CIC và Vụ Công nghệ thông tin thuộc Ngân hàng CHDCND Lào ký Biên bản ghi nhớ về phát triển hoạt động TTTD, tạo cơ sở duy trì trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ thông tin chuyên môn.

Bên cạnh hợp tác song phương, với vai trò Chủ tịch Mạng lưới TTTD châu Á (ACRN), CIC đã chủ động mời LCIC tham gia các hội nghị thường niên, hội thảo chuyên đề và hoạt động kết nối của Mạng lưới. Qua đó, hai bên có thêm cơ hội tiếp cận kinh nghiệm quốc tế và mở rộng hợp tác với các tổ chức TTTD trong khu vực.

Chương trình tại Viêng Chăn tiếp tục cụ thể hóa hợp tác giữa ngành Ngân hàng hai nước trong lĩnh vực TTTD. Với tinh thần chia sẻ và cùng phát triển, CIC khẳng định sẵn sàng tiếp tục đồng hành, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp với các đồng nghiệp Lào trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, phù hợp với định hướng hợp tác giữa hai ngân hàng trung ương.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc: