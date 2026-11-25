Theo The New York Times, ngoài CIA, Cơ quan Tình báo Không gian Địa lý Quốc gia (NGA) và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) cũng bị ảnh hưởng. Hiện chưa rõ cụ thể dữ liệu nào đã bị truy cập trái phép. Tuy nhiên, các nguồn tin khẳng định tài liệu mật không bị xâm phạm. Một nguồn tin cho biết sự cố đã được xử lý.

Hệ thống dữ liệu mở của CIA và ít nhất hai cơ quan tình báo Mỹ bị tin tặc xâm nhập, làm lộ một số thông tin không mật. Ảnh: Reuters.

Hệ thống bị tấn công chuyên khai thác thông tin công khai để phục vụ phân tích tình báo. Dữ liệu có thể bao gồm nội dung mạng xã hội, ảnh vệ tinh và các cơ sở dữ liệu thương mại. Dù không thuộc diện mật, những thông tin này có thể tiết lộ nhiều dữ liệu nhạy cảm khi được tổng hợp, đối chiếu với các nguồn khác.

Một số nguồn tin nghi ngờ tin tặc đã sử dụng Artex, công cụ do một kỹ sư Trung Quốc phát hành hồi đầu năm và công khai từ tháng 7. Ban đầu, công cụ được thiết kế để hỗ trợ phòng thủ mạng, nhưng sau đó bị các nhóm tin tặc khai thác cho mục đích tấn công. Artex được cho là đã liên quan đến hàng loạt vụ việc nhằm vào doanh nghiệp ở nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc.

Danh tính thủ phạm hiện chưa được xác định. Tuy nhiên, việc sử dụng Artex cùng một số dấu hiệu ban đầu khiến các nhà điều tra nghi ngờ vụ việc có thể liên quan đến Trung Quốc. Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ cáo buộc tiến hành các hoạt động tấn công mạng nhằm vào Mỹ.

Một quan chức ODNI cho biết sự cố không làm gián đoạn các năng lực hoạt động thiết yếu. CIA từ chối bình luận, trong khi NGA chưa phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhiều cơ quan chính phủ Mỹ liên tiếp ghi nhận sự cố an ninh mạng và gián đoạn hệ thống. Tuần trước, mạng nội bộ mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) ngừng hoạt động trong nhiều ngày. Giới chức khẳng định sự cố không xuất phát từ tấn công mạng.

Cùng thời điểm, FBI phát hiện hệ thống Cơ sở dữ liệu Thông tin Tội phạm Quốc gia (NCIC) bị xâm nhập. Đây là nền tảng chia sẻ thông tin về nghi phạm giữa các cơ quan thực thi pháp luật ở Mỹ. Hiện FBI đang điều tra vụ việc.

Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng ghi nhận sự cố an ninh mạng, khiến một số ứng dụng nội bộ phải tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton nhận định các sự cố mạng đã tồn tại từ lâu và không nên gây hoang mang. Ông cho biết FBI đang xử lý vụ việc theo quy trình thông thường.

Chuỗi sự cố liên tiếp đang làm gia tăng lo ngại về an toàn hệ thống thông tin của chính phủ Mỹ, đặc biệt là các nền tảng phục vụ hoạt động tình báo và thực thi pháp luật.

Theo The New York Times