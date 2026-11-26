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Theo tờ NYT, vụ xâm nhập mới nhất đã ảnh hưởng đến CIA, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) và Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia (NGA).

Các cơ quan này không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về vụ tấn công được báo cáo.

Những người quen thuộc với vấn đề này nói với tờ báo, dữ liệu mật không bị xâm phạm, và chỉ có tài liệu không mật không được xác định cụ thể bị ảnh hưởng.

Vấn đề hiện được cho là đã được giải quyết, và vụ xâm nhập đã được khống chế.

Theo NYT, vụ xâm nhập được cho là do các hacker sử dụng công cụ tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) có tên Artex thực hiện.

Công cụ này được một kỹ sư người Trung Quốc phát hành trên GitHub vào tháng 7 năm nay, và đã được các đối tượng xấu sử dụng rộng rãi kể từ đó.

Nó được cho là có liên quan đến nhiều vụ tấn công vào các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ trên toàn thế giới.

Ban đầu, Artex được thiết kế để giúp các tổ chức phòng thủ mạng, nhưng đã nhanh chóng bị tội phạm mạng lợi dụng để thực hiện các cuộc tấn công tự động.

Mặc dù chưa xác định được chắc chắn thủ phạm đứng sau các vụ tấn công, nhưng một số dấu hiệu, bao gồm việc sử dụng Artex, cho thấy Trung Quốc có thể là kẻ chủ mưu, theo hai nguồn tin thân cận với vụ việc.

Trung Quốc đã nhiều lần bị các quan chức phương Tây cáo buộc nhắm mục tiêu vào các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Mỹ, nhưng luôn phủ nhận những cáo buộc này.

Hôm 20/11, truyền thông Mỹ đưa tin, các hacker không rõ danh tính đã xâm nhập Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia (NCIC), một cơ sở dữ liệu tư pháp hình sự do FBI quản lý.

Một cuộc tấn công riêng biệt nhắm vào hệ thống Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), được sử dụng để phân phối các khoản thanh toán cho nông dân.

Trong khi FBI giữ im lặng, USDA đã xác nhận vụ tấn công, nhưng hạ thấp tầm quan trọng của nó, đồng thời khẳng định “không có dữ liệu nào bị mất vì các hệ thống bảo vệ chống lại các mối đe dọa an ninh mạng đã hoạt động hiệu quả”.

Các báo cáo về việc bị tấn công mạng xuất hiện sau một tuần xảy ra nhiều sự cố công nghệ, và gián đoạn dịch vụ trên diện rộng ở Mỹ và nhiều nơi khác.

Một sự cố mạng lớn của Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã khiến hàng nghìn chuyến bay trên khắp nước Mỹ bị hủy bỏ.

Trong khi đó, sự cố ngừng hoạt động gần 24 giờ của Microsoft 365 đã làm gián đoạn Outlook và các dịch vụ khác trên toàn thế giới.

Hơn nữa, mạng lưới liên lạc mật của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) cũng gặp sự cố, và một số ngân hàng, cũng như Marriott và Apple, cũng bị ảnh hưởng.

Theo RT