Logo Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Ảnh minh hoạ: Reuters.

Ngày 24/11, CNN dẫn các nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI) bị tấn công mạng, hệ thống phục vụ hoạt động phân tích tình báo của hai cơ quan này bị ảnh hưởng. Cuộc tấn công mạng được cho là sử dụng để phân tích thông tin tình báo nguồn mở.

Hiện chưa rõ quy mô và mức độ ảnh hưởng của sự cố. Tuy nhiên, một quan chức ODNI khẳng định không có thông tin mật nào bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết các năng lực trọng yếu và hệ thống bảo mật của cơ quan không bị gián đoạn.

CIA từ chối bình luận về vụ việc. Thời điểm xảy ra cuộc tấn công và việc sự cố đã được khắc phục hay chưa hiện chưa được làm rõ.

Lối vào chính trụ sở CIA tại Langley, bang Virginia, ngày 8/7/2022. Ảnh: Reuters.

ODNI là cơ quan giám sát hoạt động của 17 đơn vị tình báo Mỹ, trong đó có CIA. Những năm gần đây, cơ quan này tăng cường đầu tư vào hoạt động tình báo nguồn mở (OSINT), lĩnh vực chủ yếu khai thác thông tin không mật.

Theo New York Times, vụ việc là diễn biến mới nhất trong chuỗi sự cố an ninh mạng và gián đoạn công nghệ ảnh hưởng đến các cơ quan chính phủ cũng như khu vực tư nhân Mỹ.

Trước đó, hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tội phạm trên toàn quốc của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng nghi bị xâm nhập. Hai nguồn tin cho biết vụ việc tại CIA và ODNI dường như không liên quan đến sự cố của FBI.

Bên cạnh các vụ việc trên, nhiều hệ thống công nghệ quan trọng tại Mỹ gần đây cũng gặp trục trặc. Trong đó có hệ thống kiểm soát không lưu của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và các dịch vụ ngân hàng.

Đầu tháng 11, một sự cố hệ thống khiến toàn bộ chuyến bay trên khắp nước Mỹ phải tạm dừng trong nhiều giờ, dẫn đến hàng nghìn chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xuất phát từ một bộ định tuyến tại bang Arkansas.

Trong một sự cố khác, tình trạng gián đoạn các sản phẩm của Microsoft khiến người dùng trên toàn cầu không thể truy cập email Outlook và nền tảng họp trực tuyến Teams.

Tuần trước, hệ thống liên lạc nội bộ có mức độ bảo mật cao của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cũng ngừng hoạt động trong nhiều ngày. Song, Giám đốc tình báo Mỹ Jay Clayton cho biết nguyên nhân được cho là do một bản cập nhật phần mềm gặp lỗi, chứ không phải một cuộc tấn công mạng. Sự cố đã được khắc phục vào ngày 20/11. Các hệ thống thu thập thông tin tình báo quan trọng nhất của NSA không bị ảnh hưởng.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp phát hiện ngày càng nhiều lỗ hổng trong hệ thống phần mềm. Điều này thúc đẩy nhu cầu rà soát và khắc phục các vấn đề bảo mật, song cũng làm gia tăng áp lực trong quá trình xử lý, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh sai sót.