Chuyển ý kiến tham vấn của đội ngũ trí thức thành nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể

Các đại biểu dự hội nghị.

Chiều 24/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh năm 2026. Các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Lựa chọn được những vấn đề đúng, những giải pháp trúng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Tỉnh Thanh Hóa đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu cao hơn, yêu cầu lớn hơn và đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ hơn về tư duy và phương thức phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ bề rộng sang chiều sâu; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực làm những động lực quan trọng; phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu khai mạc hội nghị.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, nguồn lực phát triển của tỉnh không thể chỉ được nhìn từ vốn, đất đai, tài nguyên hay kết cấu hạ tầng. Dư địa lớn nhất của phát triển trong giai đoạn tới phải được tạo ra từ trí thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà là điều kiện quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Thực tiễn phát triển của tỉnh thời gian qua đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực; song cũng cho thấy một vấn đề cần thẳng thắn nhìn nhận: Vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tạo ra động lực tăng trưởng chưa thật sự rõ nét; tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức chưa được chuyển hóa đầy đủ thành những sản phẩm, giải pháp và giá trị cụ thể cho phát triển.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đó chính là lý do hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin, mà trước hết phải là một diễn đàn thực chất để lãnh đạo tỉnh lắng nghe, tham vấn và cùng trí thức tìm lời giải cho những vấn đề lớn đang đặt ra đối với Thanh Hóa.

Hội nghị không phải chỉ là những nhận định về những vấn đề đã biết, mà quan trọng hơn là những cách tiếp cận mới, những giải pháp có căn cứ khoa học, có tính thực tiễn và có khả năng tổ chức thực hiện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học dành nhiều trí tuệ hiến kế cho những vấn đề có ý nghĩa lâu dài đối với tỉnh như: Phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; nâng cao chất lượng công nghiệp chế biến, chế tạo; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; những vấn đề mới phát sinh trong tổ chức và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin, mà trước hết phải là một diễn đàn thực chất để lãnh đạo tỉnh lắng nghe, tham vấn và cùng trí thức tìm lời giải cho những vấn đề lớn đang đặt ra đối với Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong

Tinh thần của lãnh đạo tỉnh là thực sự cầu thị, thực sự lắng nghe và trân trọng những ý kiến có giá trị; đặc biệt là những ý kiến phản biện có cơ sở, những đề xuất mới; kể cả những cách tiếp cận khác với cách làm hiện nay, nếu xuất phát từ lợi ích chung và yêu cầu phát triển của Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng, sau hội nghị sẽ lựa chọn được những vấn đề đúng, những giải pháp trúng và những đề xuất có thể chuyển hóa thành chính sách, chương trình, đề án và sản phẩm cụ thể, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Kinh tế tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án, đề án lớn của tỉnh, những vấn đề cần tham vấn đội ngũ trí thức.

Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2026 ước tăng 11,1% so với cùng kỳ; 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 44.358 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ, bằng 85,9% dự toán.

Lũy kế 8 tháng năm 2026 đã thu hút 90 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó 16 dự án FDI; toàn tỉnh có 2.905 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 9,3% so với cùng kỳ, đạt 96,8% kế hoạch, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Công tác xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Đến ngày 23/8/2026, đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được 219/303 dự án, khơi thông được 21.841 tỷ đồng và đưa vào tiếp tục sử dụng khoảng 888,7 ha đất.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ổn định; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Các đại biểu dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng nêu những chủ trương, chính sách mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã và đang cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ bề rộng sang chiều sâu, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp quy mô lớn giá trị gia tăng cao, du lịch, dịch vụ logistics. Phát triển đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; duy trì Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) và Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) hằng năm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước...

Đội ngũ tri thức tham vấn, kiến nghị nhiều nội dung quan trọng

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nguyễn Văn Phát phát biểu tại hội nghị.

Đại diện đội ngũ trí thức, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nguyễn Văn Phát báo cáo tổng hợp các ý kiến tham vấn, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh. Trong đó, đề nghị nghiên cứu giải pháp tiêu thoát nước tại các vùng quy hoạch đô thị, Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp nhằm giảm ngập úng, thích ứng với biến đổi khí hậu; ban hành chính sách thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhà khoa học trong đầu tư phát triển khoa học, công nghệ; tiếp tục đầu tư Dự án di tích lịch sử cách mạng: “Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Bến phà Ghép và xây dựng khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Bá Ngọc”...

PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức trình bày tham vấn tại hội nghị.

PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức trình bày tham vấn với chủ đề: Những giải pháp có tính khả thi triển khai mô hình hợp tác 3 nhà “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp”. Theo đó, mục tiêu chung là đẩy mạnh thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng, triển khai hiệu quả mô hình hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp, gắn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ; đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách và mô hình hợp tác có tính khả thi, phù hợp với các trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững. Trên cơ sở phân tích làm rõ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện, PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền đề xuất các nhóm giải pháp về truyền thông, nâng cao nhận thức; về hoàn thiện cơ chế, chính sách của tỉnh. Giải pháp xây dựng các mô hình hợp tác 3 nhà thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với các trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh gồm: Mô hình đặt hàng, tài trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; mô hình đầu tư, đồng đầu tư hạ tầng phát triển nền tảng đào tạo, nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương. Giải pháp về mô hình hợp tác 3 nhà trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Giải pháp về mô hình thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo gắn với Công ty Trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh và vườn ươm khởi nghiệp...

Kỹ sư Lê Đình Nam, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị trình bày tham vấn tại hội nghị

Kỹ sư Lê Đình Nam, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị trình bày tham vấn với chủ đề: Xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, nhóm nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra đó là: Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch sử dụng đất và chương trình phát triển đô thị để bảo đảm thống nhất với mục tiêu thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Xác định rõ phạm vi đô thị trung tâm, các đô thị vệ tinh, hành lang phát triển, vùng bảo tồn sinh thái, vùng phát triển công nghiệp, logistics, du lịch và dịch vụ. Tập trung nâng cấp các đô thị hiện hữu, mở rộng không gian đô thị theo các trục động lực: Thanh Hóa - Sầm Sơn; Thanh Hóa - Nghi Sơn; Thanh Hóa - Lam Sơn - Sao Vàng; Nghi Sơn - Bỉm Sơn - Thọ Xuân; ven biển Hoằng Hóa - Sầm Sơn - Quảng Xương - Nghi Sơn. Ưu tiên đầu tư các tiêu chí còn thiếu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội: giao thông đô thị, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, chiếu sáng, cây xanh, công viên, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, thương mại dịch vụ. Tập trung nâng cao GRDP bình quân đầu người, coi đây là tiêu chí then chốt. Phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao: công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics, cảng biển, năng lượng sạch, du lịch biển, du lịch văn hóa, giáo dục, y tế chuyên sâu, kinh tế số...

Tiếp tục có nhiều cống hiến cho sự phát triển của tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, có tính xây dựng của các nhà khoa học, chuyên gia và đội ngũ trí thức; đồng thời khẳng định đây là những gợi mở quan trọng để tỉnh hoàn thiện chủ trương, giải pháp phát triển trong thời gian tới.

Trên cơ sở các báo cáo chuyên đề về định hướng, lộ trình xây dựng Thanh Hóa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành xây dựng chương trình tổng thể; xác định rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và các tiêu chí, nhiệm vụ, địa bàn trọng điểm, các cơ chế, chính sách cần đề xuất với Trung ương; hoàn thiện trong quý IV năm 2026; quá trình triển khai thực hiện phải có chỉ tiêu theo dõi, phân công cụ thể và thường xuyên kiểm đếm tiến độ.

Toàn cảnh hội nghị.

Đối với báo cáo chuyên đề về mô hình hợp tác “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh hoàn thành xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2026-2030 trong quý IV/2026; trong đó, tập trung xác định rõ cơ chế phối hợp, đầu mối kết nối và các nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm 2027. Việc hợp tác phải có sản phẩm cụ thể, ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp thiết của tỉnh trong quy hoạch, đô thị, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa, du lịch... gắn với phát triển nguồn nhân lực.

Đối với những đề xuất, kiến nghị khác của đội ngũ trí thức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tiếp thu đầy đủ, phân loại rõ từng nhóm vấn đề theo hướng: Nội dung đã rõ, đủ cơ sở, đúng thẩm quyền thì triển khai ngay; nội dung cần nghiên cứu phải xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn và sản phẩm; nội dung vượt thẩm quyền chủ động kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo đó, các đề xuất về khoa học, công nghệ, nông nghiệp, môi trường, thủy lợi, văn hóa, lịch sử cần được nghiên cứu theo chương trình, nhiệm vụ hoặc sản phẩm cụ thể; ưu tiên những vấn đề có khả năng tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Để chuyển những ý kiến tham vấn, thảo luận tâm huyết của đội ngũ tri thức, các nhà khoa học thành nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương triển khai các nội dung đã thống nhất, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các viện, trường, hội thành viên, các nhà khoa học, chuyên gia tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chủ động tư vấn, phản biện và hiến kế với những vấn đề lớn, khó, mới của tỉnh.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các viện, trường, hội thành viên, các nhà khoa học, chuyên gia tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chủ động tư vấn, phản biện và hiến kế với những vấn đề lớn, khó, mới của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng hợp các ý kiến, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành thông báo kết luận và theo dõi việc thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái mong muốn sau hội nghị này, sự phối hợp giữa tỉnh và đội ngũ trí thức sẽ ngày càng chặt chẽ, thường xuyên, thực chất và hiệu quả hơn; tỉnh sẽ chủ động đặt hàng những vấn đề lớn, vấn đề mới tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, trách nhiệm, đề xuất những giải pháp và tạo ra những sản phẩm, giá trị cụ thể phục vụ sự phát triển của tỉnh nhà.