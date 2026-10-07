Chuyện xúc động từ tiệm bánh kỳ lạ

Có một tiệm bánh gia truyền tên là “Hwawoldang”. Điều khác lạ là chủ tiệm chỉ làm và bán bánh vào lúc nửa đêm cho những người đã khuất. Đó là tiệm bánh với những câu chuyện kỳ lạ, đầy cảm xúc trong tiểu thuyết Tiệm bánh nửa đêm của Lee Onhwa.

Sinh mệnh tuy đã hết nhưng duyên phận vẫn còn

Tiệm bánh nửa đêm kỳ lạ bởi cách tác giả xây dựng tình huống những người đang sống bỗng nhận được hộp bánh từ người thân yêu đã qua đời.

Kỳ lạ bởi cái cách người đã chết tìm tới tiệm bánh để kết nối những nhân duyên còn dang dở.

Tác giả/Tác phẩm

Tiệm bánh nửa đêm

Tác giả: Lee On Hwa, Người dịch: Vương Thúy Quỳnh Anh · Xuất bản: 2026

· Nhà xuất bản Dân Trí liên kết First News

Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày, bạn nhận được một hộp bánh do người thân đã qua đời gửi đến? “Tiệm bánh nửa đêm” của Lee Onhwa đã mở ra một thế giới vừa kỳ ảo, vừa gần gũi, nơi người sống và người chết có thể gặp lại nhau thông qua những món bánh mang hương vị của ký ức.

Kỳ lạ bởi ngoài các nhân vật, còn có một con mèo đen bỗng dưng xuất hiện, đảm nhận vai trò kết nối mọi người.

Tiệm bánh nửa đêm đầy cảm xúc bởi câu chuyện khi sống của người đã khuất, mà hầu hết họ là người trẻ.

Tiểu thuyết bắt đầu bằng cái chết của bà Im Yun Ok, chủ tiệm bánh gia truyền “Hwawoldang”. “Sinh mệnh tuy đã hết nhưng duyên phận vẫn còn” là lời sau cùng Im Yun Ok để lại cho cô cháu ngoại Yeon Hwa 27 tuổi. Nhưng điều làm Yeon Hwa sốc hơn cả là thông tin bà còn nợ 100 triệu won, khoản tiền bà đã vay mượn để duy trì hoạt động của tiệm bánh.

Yeon Hwa không muốn tiếp tục, nhưng cô không thể chuyển nhượng tiệm bánh để trả nợ, trừ khi chịu bán với giá rẻ mạt, vì vị trí của tiệm bánh không tốt, và có nhiều tin đồn tiệm bánh bị ma ám.

Bà còn để lại một bức thư ngắn gọn, cho Yeon Hwa: “…bà đã để lại mọi thứ cháu cần ở tiệm Hwawoldang. Chỉ cần nhận được 'thứ đó', cháu sẽ trả được món nợ một trăm triệu”, với điều kiện: Yeon Hwa phải đích thân điều hành Hwawoldang trong ít nhất một tháng, tiệm phải hoạt động vào ban đêm (từ 22 giờ đến 0 giờ), và Yeon Hwa hãy sống trong chờ đợi.

Chờ đợi gì? Tại sao tiệm bánh phải hoạt động vào ban đêm? “Thứ đó” là thứ gì? Cha mẹ Yeon Hwa cùng mất trong một tai nạn giao thông vào năm cô 10 tuổi, bà đã nuôi Yeon Hwa từ đó. Tuy nhiên, bà và Yeon Hwa không có sự gần gũi. Và giờ đây, khi rời đi, bà đã để lại cho Yeon Hoa những vấn đề vô cùng nan giải.

Mọi chuyện dần hé lộ vào một buổi tối, khi một thanh niên ghé qua, tự xưng là Sa Wol, người cung cấp nguyên liệu cho tiệm bánh. Sa Wol còn cho biết anh là một pháp sư, và biết “thứ đó” mà bà của Yeon Hwa đề cập là thứ gì. (Mãi sau này, Yeon Hwa mới biết anh em Sa Won chính là hai người đã được bà của cô dùng linh lực cứu sống trong một tai nạn giao thông. Nhưng để cứu sống hai anh em Sa Won, cha mẹ cô đã phải hoán đổi sinh mạng trong cùng vụ tai nạn, biến Yeon Hwa thành đứa trẻ mồ côi).

Chưa hết ngạc nhiên với Sa Wol thì Yeon Hwa phải tiếp người khách đầu tiên vào mua bánh. Mặc dù Yeon Hwa từ chối vì sợ không làm kịp bánh, nhưng người phụ nữ vẫn nài nỉ phải mua bằng được món bánh gạo sô-cô-la trước 0 giờ. Đó là Oh Hee Suk, người từng 47 tuổi.

Món quà muộn màng

Oh Hee Suk lấy chồng năm hai mươi tuổi. Năm bà hai mươi bảy tuổi thì đường ai nấy đi. Bà sống cùng đứa con gái nhỏ Ju Yeon trong hoàn cảnh nghèo túng. Phải vất vả mưu sinh nên Oh Hee Suk hiếm có thời gian để ở cùng con, để hiểu con. Món bánh bà thường mua cho con là bánh gạo rong biển rẻ tiền, nhưng lúc nào nhận bánh con bà cũng nói thích.

Chỉ đến khi Ju Yeon đã đi làm, chuẩn bị kết hôn, lúc con rể tương lai mua cho Ju Yeon món bánh quy sô-cô-la mà cô thật sự yêu thích, Oh Hee Suk mới vỡ lẽ xưa nay Ju Yeon nói thích bánh gạo vì thương mẹ, vì hiểu hoàn cảnh nghèo túng của hai mẹ con. Ju Yeon đã trưởng thành từ rất sớm, trong khi Oh Hee Suk hiểu con rất muộn.

Ju Yeon sống rất tiết kiệm. Cô lên kế hoạch tổ chức tiệc cưới với chỉ hơn 50 khách mời, và tự tay làm thiệp mời. Nhưng không tiếc tiền mua tặng mẹ một chiếc váy hoa thật đẹp để mẹ mặc cùng chụp ảnh gia đình.

Tình yêu thương của Ju Yeon làm trái tim Oh Hee Suk nhói lên, vì những năm tháng để con sống trong thiếu thốn cả vật chất lẫn sự quan tâm. Bà quyết tâm bù đắp cho con. Không chỉ phụ giúp Ju Yeon làm thiệp cưới, bà còn chuẩn bị tự tay làm cho con món bánh sô-cô-la mà Ju Yeon thật sự yêu thích.

Ngày hôm ấy, Ju Yeon không có nhà. Oh Hee Suk vui vẻ vào bếp làm bánh. Trong lúc chờ bánh chín, bà đi ủi chiếc váy. Với tâm trạng thoải mái, bà lên sô pha nghỉ ngơi và ngủ thiếp đi. Trong lúc bà ngủ quên, lửa đã lan ra gian bếp, rồi bùng lên thành đám cháy dữ dội trong căn hộ chung cư. Oh Hee Suk kịp tỉnh giấc, chạy được xuống đất, nhưng nhớ tới những tấm thiệp con đã dày công làm và chiếc váy, bà chạy ngược trở lên, để rồi vĩnh viễn không ra khỏi đám cháy được nữa.

Giờ đây, Oh Hee Suk đến tiệm mua bánh gạo, trả “tiền bánh” bằng chính chiếc váy hoa con bà tặng. Bà ăn một miếng bánh, vì nghe nói ăn bánh ở đây, người chết có thể tái sinh theo ý nguyện. Số bánh còn lại, bà nhờ Yeon Hwa gởi cho con gái bà. Một con mèo đen đã bất ngờ xuất hiện mang bánh đến cho con bà trong giấc mơ.

Tác giả Lee Onhwa. Nguồn ảnh: PRH.

Nghĩ suy về mối quan hệ giữa con người với nhau

Trong Tiệm bánh nửa đêm các vị khách đến mua bánh, trừ Oh Hee Suk 47 tuổi, còn lại đều là người trẻ. Có vị khách mới 10 tuổi, còn lại đều mới trên đôi mươi, độ tuổi có biết bao ước mơ, hoài bão; biết bao điều tốt đẹp đang chờ đón. Họ sống thiện lương, trách nhiệm, đầy lòng yêu thương. Vậy mà, họ đều từ giã cõi đời trong những hoàn cảnh nghiệt ngã đầy tiếc nuối, với những yêu thương chưa kịp tỏ bày, những điều tốt đẹp muốn làm cho người thân còn dang dở.

Bạn sẽ thấy, đến tiệm bánh lúc nửa đêm là chàng trai Mae Huyn 26 tuổi, sống hướng nội, bị tai nạn ngay trước thời điểm cậu quyết định tỏ tình với người yêu. Mang theo đó là cảm giác có lỗi, khi để người yêu phải chờ cậu hàng giờ trong cái đêm hẹn hò mà cậu không bao giờ tới, chờ nghe lời tỏ tình mà cậu vĩnh viễn không còn dịp để nói ra.

Bạn sẽ gặp gỡ những vị khách khác đến tiệm bánh lúc nửa đêm để mua bánh tặng người mình thương yêu, mà họ chưa kịp tặng khi còn sống. Bạn sẽ trải nghiệm những cung bậc yêu thương, đau buồn, tiếc nuối cùng từng nhân vật. Bạn sẽ cảm nhận được những điều kỳ diệu trong mối nhân duyên giữa con người với con người.

Bạn sẽ hiểu thêm suy nghĩ, tình cảm, cách ứng xử của người trẻ trong các mối quan hệ; cách họ vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt, áp lực trong công việc; cách họ sống đầy yêu thương, trách nhiệm, hi sinh; cách họ ân hận, hối tiếc về những điều mình chưa làm tốt.

Truyện có nhiều tình huống bất ngờ, nhiều nút thắt - mở đan xen, nhiều tình tiết gợi tò mò, gây thắc mắc, khiến bạn không thể rời trang sách. Sẽ có sự xuất hiện của một ngôi chùa với nhiều mối quan hệ duyên nợ với bà của Yeon Hwa, là nơi kết nối câu chuyện của các vị khách.

Đọc đến cuối truyện, bạn cũng sẽ hiểu ra “thứ đó” là thứ gì. Con mèo đen là hiện thân của ai. Yeon Hwa và Sa Wol sẽ tiếp tục cuộc sống như thế nào. Các vấn đề nan giải của Yeon Hwa được giải quyết ra sao…

Tiệm bánh nửa đêm không thuộc thể loại truyện kinh dị, không phải truyện ma. Tác giả chỉ mượn cách thể hiện mang chút kỳ bí, chút tâm linh từ câu chuyện người chết để nhắn nhủ, gởi gắm rất nhiều điều với người đang sống.

Ở đó không có sự ám ảnh, nỗi sợ hãi, mà chỉ gợi lên tình yêu thương, lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và những suy ngẫm sâu sắc về mối quan hệ giữa con người với nhau.

Thu An