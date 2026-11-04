Chuyện xúc động phía sau những chuyến xe 0 đồng đưa người già đi khám bệnh
Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Đoàn Kết (Lâm Đồng) tổ chức 6 chuyến xe miễn phí, đưa 12 người cao tuổi, neo đơn và người bệnh đến điểm khám sức khỏe, lan tỏa nghĩa tình vì cộng đồng.
Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, ngày 2/11, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Đoàn Kết, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 6 lượt xe miễn phí, hỗ trợ 12 người cao tuổi, người neo đơn và người có bệnh tật đến điểm khám sức khỏe tại địa phương.
Không chỉ đưa đón tận tình, các thành viên trong Tổ cùng cán bộ Công an xã Tuy Đức còn ân cần dìu đỡ, hỗ trợ những người sức khỏe yếu, đi lại khó khăn trong quá trình khám bệnh.
Những chuyến xe 0 đồng tuy giản dị nhưng chứa đựng nghĩa tình, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy vì Nhân dân, góp phần lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng.
Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chuyen-xuc-dong-phia-sau-nhung-chuyen-xe-0-dong-dua-nguoi-gia-di-kham-benh-55378.html