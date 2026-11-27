Sau khi đăng quang Miss Universe 2026, Jennifer Barreto chuẩn bị tới New York để tham gia sự kiện. Đây là lần xuất hiện trên truyền hình quy mô lớn đầu tiên của tân hoa hậu trên cương vị Miss Universe 2026.

Jennifer Barreto lúc đăng quang.

Jennifer Barreto bước vào lịch trình mới ngay sau đêm đăng quang Miss Universe 2026 trên "sân nhà" ở Puerto Rico. Trong tình yêu thương của gia đình và sự ủng hộ từ khán giả, người đẹp chuẩn bị rời San Juan để đến New York, bắt đầu những hoạt động đầu tiên với danh hiệu vừa giành được.

Theo Hola, tân hoa hậu sẽ tham gia sự kiện vào dịp Lễ Tạ ơn tại Mỹ. Jennifer dự kiến xuất hiện trong chương trình ngày 26/11, mang đến dịp để nhiều khán giả gặp gỡ, giao lưu cùng tân hoa hậu sau khoảnh khắc cô được trao vương miện.

Cận cảnh nhan sắc của Miss Universe 2026.

Trước chuyến đi, tổ chức Miss Universe đã chia sẻ hình ảnh buổi sáng đầu tiên sau đăng quang của Jennifer trên tài khoản Instagram chính thức của cuộc thi. Bài đăng nhắc lại giấc mơ vừa thành hiện thực, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào chặng đường phía trước của tân hoa hậu.

“Ngày hôm qua, một giấc mơ đã trở thành hiện thực. Hôm nay, Jennifer thức dậy để bước vào một chương mới đầy mục tiêu, những khả năng vô hạn và cả một vũ trụ cơ hội. Và đây mới chỉ là khởi đầu”, tổ chức chia sẻ.

Jennifer Barreto sau khi đăng quang.

Từ việc đăng quang tại quê nhà đến lịch trình ở New York, Jennifer đang trải qua những ngày đầu tiên với nhiều thay đổi. Sự xuất hiện tại sự kiện nhân dịp Lễ Tạ ơn sẽ là dấu mốc mở đầu cho hành trình gặp gỡ công chúng và đảm nhận những hoạt động trong nhiệm kỳ Miss Universe 2026 của Jennifer Barreto.