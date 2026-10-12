Chuyển xếp lương đối với viên chức được tuyển dụng trước 1/7/2026

Từ ngày 1/7/2026, thực hiện việc chuyển xếp lương theo Nghị định số 259/2025/NĐ-CP, bà Thư hỏi, trường hợp viên chức đã được tuyển dụng trước ngày 1/7/2026 và trong quyết định tuyển dụng đã được cơ quan có thẩm quyền xác định xếp lương bậc 2, hệ số 2,67, thì khi thực hiện chuyển xếp lương từ ngày 1/7/2026 có được tiếp tục hưởng hệ số 2,67 hay phải thực hiện xếp lại theo bảng lương mới?

Việc chuyển xếp lương từ ngày 1/7/2026 đối với trường hợp bà được thực hiện theo nguyên tắc nào để bảo đảm quyền lợi về tiền lương đã được xác định tại quyết định tuyển dụng? Nếu phải chuyển sang bảng lương mới, cơ quan có thẩm quyền sẽ xác định bậc/hệ số hoặc mức lương mới như thế nào đối với người đang hưởng hệ số 2,67?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 5 Điều 62 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định:

"Kể từ 01/7/2026, người đang thực hiện chế độ tập sự theo quy định của Luật Viên chức số 58/2010/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 52/2019/QH13 được xếp lương vào bậc nghề nghiệp tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm tuyển dụng".

Đề nghị bà Phan Thị Anh Thư liên hệ với cơ quan quản lý viên chức nơi công tác để được hướng dẫn, giải quyết.