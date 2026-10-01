Chuyến xe cứu thương 9,5 triệu đồng và chiếc áo blouse bị cáo buộc giả danh

Ngày 30.9, Công an Thanh Hóa thông tin việc khởi tố lái xe Võ Đại Trường Lâm và Lê Trọng Hải Anh, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa, về cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết định được ban hành ngày 29.9, liên quan chuyến vận chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn hôm 14.8.

Hình ảnh chiếc xe cấp cứu và người mặc đồ nhân viên y tế liên quan vụ việc người nhà phản ảnh lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin điều tra được công bố, sau khi được giao lái xe đón bệnh nhân, Lâm liên hệ Hải Anh tham gia chuyến đi. Hải Anh mặc áo blouse, đóng giả nhân viên y tế. Gia đình sau đó được tư vấn mua thuốc vận mạch, đồng ý trả 4,2 triệu đồng cho bảy lọ.

Chi tiết này làm thay đổi trọng tâm cần nhìn nhận. Nếu chỉ dừng ở câu “đi 16km hết 9,5 triệu đồng”, người đọc dễ hình dung toàn bộ khoản tiền là cước vận chuyển. Thực tế, số tiền gia đình thanh toán gồm nhiều phần khác nhau.

Khoản được thông báo ban đầu gồm một triệu đồng tiền xe, một triệu đồng thuê máy thở mỗi ngày, 300.000 đồng thuê máy hút đờm và ba triệu đồng tiền giữ thiết bị, được hẹn hoàn lại khi trả máy. Tổng là 5,3 triệu đồng. Cộng thêm 4,2 triệu đồng tiền thuốc, gia đình thanh toán 9,5 triệu đồng.

Tách từng khoản không làm nhẹ đi nghi vấn của vụ việc. Ngược lại, nó giúp xác định đúng vấn đề: tiền vận chuyển được báo ra sao, thiết bị do ai cung cấp, khoản nào có điều kiện hoàn trả, người tư vấn thuốc có tư cách chuyên môn nào.

Cơ quan điều tra xác định bước đầu rằng Lâm và Hải Anh có sự bàn bạc, thống nhất trong việc thu và phân chia tiền. Đây là nội dung đang được điều tra, quyết định khởi tố chưa phải bản án xác định tội danh cuối cùng.

Trong một chuyến vận chuyển người bệnh nặng, gia đình phải tiếp nhận đồng thời nhiều thông tin về tình trạng người thân, phương tiện, thiết bị và thuốc. Họ khó có điều kiện kiểm tra từng lời giới thiệu như khi mua một dịch vụ thông thường. Chiếc áo blouse, vì thế, có thể được hiểu như dấu hiệu của năng lực chuyên môn và sự bảo đảm.

Nhưng một dấu hiệu bề ngoài không thay thế được việc xác nhận người thực hiện dịch vụ. Điểm cần phân biệt là chiếc xe đến đón tại bệnh viện chưa đương nhiên thuộc bệnh viện, người đi cùng xe cũng chưa đương nhiên là nhân viên của cơ sở điều trị.

Trong vụ này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khẳng định xe cứu thương và những người liên quan không thuộc quản lý của đơn vị; khoản thu từ phương tiện, thiết bị và thuốc không phải nguồn thu của bệnh viện. Sau sự việc, Sở Y tế yêu cầu siết quản lý vận chuyển người bệnh, ngăn chèo kéo và lợi dụng danh nghĩa, hình ảnh bệnh viện để kinh doanh dịch vụ.

Sự phân biệt ấy cần được làm rõ ngay tại thời điểm giới thiệu và bàn giao dịch vụ. Nếu gia đình chỉ biết ai thực sự cung cấp phương tiện, nhân lực sau khi phát sinh tranh chấp, thông tin đã đến quá muộn để giúp họ lựa chọn.

Một quy trình minh bạch cần cho người thuê biết tên đơn vị vận chuyển, người phụ trách chuyên môn, các khoản chi và điều kiện hoàn trả thiết bị. Đây cũng là căn cứ để đối chiếu khi có phản ánh, thay vì để mọi thỏa thuận nằm trong những lời nói vội giữa lúc gia đình lo lắng.

Bước tiến điều tra lần này đặt trọng tâm vào người cung cấp dịch vụ và cách thu tiền. Theo dõi vụ án cần tiếp tục từ những chứng cứ đó, thay vì chỉ lặp lại sự kinh ngạc trước con số 9,5 triệu đồng. Điều gia đình bệnh nhân cần được bảo đảm trước hết là biết mình đang giao sức khỏe người thân, niềm tin và tiền bạc cho ai.