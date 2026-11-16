Chuyến xe buýt nhầm tuyến và cuộc đoàn tụ xúc động của cụ bà 72 tuổi

Ngày 16/11, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an xã Thanh Trì đã kịp thời hỗ trợ một cụ bà cao tuổi đi lạc tìm được người thân và trở về gia đình an toàn.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, trước đó, Công an xã Thanh Trì tiếp nhận một cụ bà được nhân viên xe buýt đưa đến trụ sở đơn vị, nhờ hỗ trợ tìm kiếm người thân.

Qua tìm hiểu, lực lượng chức năng xác định cụ bà là bà L.T.H.Y (sinh năm 1954, trú tại phường Phương Liệt, TP Hà Nội).

Do tuổi cao, trí nhớ giảm sút, bà Y. đã lên nhầm tuyến xe buýt và di chuyển đến địa bàn xã Nam Phù. Trong quá trình di chuyển, nhận thấy cụ bà có biểu hiện nhầm lẫn, không xác định được đường về nhà, nhân viên xe buýt đã chủ động đưa bà đến trụ sở Công an xã Thanh Trì để nhờ giúp đỡ.

Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thanh Trì đã ân cần thăm hỏi, động viên, trấn an tinh thần cụ bà. Đồng thời, đơn vị khẩn trương xác minh thông tin nhân thân, nơi cư trú để tìm kiếm người thân.

Cụ bà 72 tuổi lên nhầm xe buýt, Công an Hà Nội hỗ trợ tìm người thân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thanh Trì nhanh chóng xác định được thông tin gia đình và liên hệ với con trai bà Y., thông báo tình hình, hướng dẫn người thân đến trụ sở đón bà về.

Nhận được tin báo, chồng cùng các con của bà Y. lập tức đến Công an xã Thanh Trì. Gặp lại người thân trong tình trạng sức khỏe an toàn, cả gia đình không giấu được niềm vui và sự xúc động.

Trước sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của lực lượng chức năng, cụ bà cùng gia đình đã gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thanh Trì.

Đặc biệt, sau khi đón mẹ trở về nhà an toàn, anh N.L.N., con trai bà Y., đã thay mặt gia đình viết thư cảm ơn gửi Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thanh Trì.

Trong thư, anh N. bày tỏ sự xúc động, biết ơn trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng Công an trong việc hỗ trợ mẹ mình tìm được người thân. Đồng thời, gia đình cũng gửi lời cảm ơn đến nhân viên xe buýt vì đã kịp thời phát hiện, giúp đỡ cụ bà khi đi lạc.

Việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thanh Trì và nhân viên xe buýt không chỉ giúp một người cao tuổi trở về bên gia đình an toàn mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia trong cộng đồng.

Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô tận tụy, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.