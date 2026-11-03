Chuyện vượt sông rạch đến trường của những đứa trẻ ở Cà Mau

Những chuyến đò chở học sinh đến lớp

5 giờ sáng, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa còn đang ngủ, em Huỳnh Trần Thảo Vy, học sinh Trường Tiểu học Tân Ân (tỉnh Cà Mau), đã thức dậy chuẩn bị đến trường.

Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và chuẩn bị sách vở, Vy khoác thêm chiếc áo phao trước khi bước xuống chiếc xuồng máy tới trường. Với em, đây là công việc quen thuộc mỗi sáng.

“Con thức dậy từ 5 giờ sáng, thay đồ vệ sinh cá nhân rồi mặc áo phao rồi xuống đò đến trường”, Vy kể.

Các em mặc áo phao đến trường trên những chiếc xuồng máy buổi sớm.

Ở cửa biển Hốc Năng, những chuyến đò chở học sinh đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi ngày. Thay vì được cha mẹ đưa đến trường bằng xe máy hoặc tự đi xe đạp, nhiều em phải di chuyển bằng xuồng máy qua những tuyến sông, rạch chằng chịt.

Theo ghi nhận tại xã Tân Ân, có hơn 200 học sinh phải sử dụng xuồng máy để đến trường. Khi hệ thống giao thông đường bộ còn hạn chế, phương tiện thủy vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chuyện học hành của trẻ em nơi đây.

Trường Tiểu học Tân Ân nằm giữa vùng sông nước, nơi nhiều học sinh phải di chuyển bằng xuồng máy để đến lớp.

Tuy nhiên, hành trình ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Mực nước lên xuống theo thủy triều khiến việc đưa đón trẻ gặp không ít trở ngại.

Chị Phạm Cẩm Bích, phụ huynh tại xã Tân Ân, cho biết mỗi khi nước ròng, việc đưa con xuống xuồng trở nên khó khăn hơn. Có những lúc nước cạn, gia đình phải đẩy xuồng ra xa mới có thể di chuyển.

“Nước lớn thì còn đỡ, còn nước ròng cạn thì phải đẩy xuồng ra cực lắm vì xuồng xa nhà, rồi con nhỏ đi xuống cũng khó nữa”, chị Bích chia sẻ.

Những khó khăn ấy phần nào cho thấy điều kiện đến trường của trẻ em vùng sông nước vẫn còn nhiều khác biệt. Với các em, chiếc áo phao và chuyến đò không chỉ là những thứ gắn với sinh hoạt hằng ngày, mà còn là một phần không thể thiếu trên đường đi học.

Để mỗi chuyến đò đến trường được an toàn

Khi xuồng máy là phương tiện đi học thường xuyên của hàng trăm học sinh, việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trở thành vấn đề cần được quan tâm.

Áo phao là trang bị cần thiết, nhưng an toàn của một chuyến đò không chỉ phụ thuộc vào việc trẻ có mặc áo phao hay không. Điều kiện phương tiện, số lượng người được phép chở, kỹ năng của người điều khiển và khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố cũng là những yếu tố cần được kiểm soát.

Việc lên xuống xuồng máy là một phần quen thuộc trong hành trình đến trường của học sinh vùng sông nước Tân Ân.

Tại Trường Tiểu học Tân Ân, công tác tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt dưới cờ.

Ông Trần Phi Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Ân, phân hiệu Dinh Củ, cho biết nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh đi học bằng đò phải trang bị áo phao nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, việc nhắc nhở học sinh mới chỉ là một phần trong công tác bảo đảm an toàn. Với những em còn nhỏ tuổi, trách nhiệm kiểm tra phương tiện, trang bị cứu sinh và tổ chức đưa đón an toàn trước hết thuộc về người lớn.

Giữa những dòng sông rộng, những chuyến xuồng máy vẫn ngày ngày đưa học sinh Tân Ân đến trường.

Ở góc độ chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Lịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Ân, cho biết xã đã vận động phụ huynh và các chủ phương tiện trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh cho học sinh.

Địa phương cũng mong muốn UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ phù hợp, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường, vừa giảm gánh nặng chi phí đối với các gia đình.

Từ thực tế tại Tân Ân, vấn đề đặt ra không dừng lại ở việc vận động mặc áo phao. Việc kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện chở học sinh, giám sát hoạt động đưa đón và có phương án ứng phó với tình huống bất thường trên sông cần được quan tâm thường xuyên.

Khi những con đường bộ chưa thể nối liền mọi xóm ấp, xuồng máy vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng học sinh vùng đất Mũi. Nhưng để hành trình tìm chữ không trở thành nỗi lo của gia đình, sự an toàn của trẻ em cần được bảo đảm bằng những biện pháp cụ thể, thay vì chỉ trông chờ vào sự cẩn thận của người đưa đón./.