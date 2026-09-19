Chuyện về Tổ 4 người được Bộ Công an tặng Bằng khen

Đại diện Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thôn Xuân Trung vinh dự được Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Lương Tam Quang trao hoa và Bằng khen ở Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vào tháng 11-2025.

Xuân Trung là thôn ven biển, người dân sinh sống bằng nhiều nghề như đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, làm nông, hoạt động dịch vụ và công nhân tại các doanh nghiệp. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) thôn gồm 4 thành viên, trong đó có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 2 thành viên. Thực hiện theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, những năm qua, Tổ bảo vệ ANTT thôn Xuân Trung thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, thường xuyên trợ giúp Công an xã Núi Thành hoàn thành tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, các thành viên trong tổ bám sát địa bàn, khám phá, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT, góp phần bảo vệ cuộc sống an toàn, bình yên cho người dân.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Nguyễn Ngọc Vĩnh - thành viên tổ bảo vệ ANTT thôn Xuân Trung nhận được tin từ cơ sở thu mua phế liệu của ông Bửu và lần theo thông tin đó đã phát hiện đối tượng Lê Thanh Tùng cùng đồng bọn lấy cắp xe máy BKS 92N1-149.95 đưa đi tiêu thụ. Ông Vĩnh khống chế 1 đối tượng và tang vật, báo về Công an xã kịp thời đến xử lý. Trường hợp khác, từ thông tin của quần chúng về việc ông N.V.K và đồng bọn đang có dấu hiểu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Xuân Trung tập hợp các thành viên và báo cáo cho Công an xã để triển khai lực lượng bắt quả tang các đối tượng và xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng từ thông tin của quần chúng, Tổ bảo vệ ANTT thôn Xuân Trung kết hợp với Tổ bảo vệ ANTT thôn Trung Toàn phát hiện, báo cáo Công an xã và đồng loạt triển khai lực lượng trang bị công cụ hỗ trợ tiếp cận trường đá gà tại thôn Trung Toàn nhằm không cho đối tượng tẩu tán tang vật khỏi hiện trường. Nhờ vậy, Công an xã Núi Thành giữ tại chỗ 7 đối tượng, 4 con gà, 10 xe máy đưa về trụ sở và xử lý theo quy định. Vào ngày 29-8-2025, thông tin từ quần chúng về việc mất xe máy của người dân đang làm việc trên đồi 142 thuộc thôn Xuân Trung, Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT thôn tập hợp các thành viên và kết hợp với thôn lân cận báo cáo thông tin về Công an xã Núi Thành. Nhận được chỉ đạo của Trưởng Công an xã Núi Thành, các tổ bảo vệ ANTT tiến hành truy tìm xe máy BKS 92F2-9236 đến 21 giờ 00 cùng ngày thì phát hiện xe máy nói trên cất giấu tại khu vực hẻm đồi, được ngụy trang cẩn thận cách vị trí ban đầu 200m.

Một buổi sinh hoạt của Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thôn Xuân Trung.

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động ổn định địa bàn từ trước, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm ra quân phòng, chống ma túy vừa qua, thôn Xuân Trung đã ghi nhận kết quả tích cực: hiện không còn trường hợp liên quan đến ma túy phát sinh trên địa bàn. Thành công này không chỉ góp phần mang lại sự bình yên cho từng mái nhà mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và hiệu quả thiết thực của Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở trong công tác bảo đảm ANTT và phòng ngừa tệ nạn xã hội.

Với tinh thần làm việc nhiệt tình, hiệu quả, các thành viên tổ bảo vệ ANTT thôn Xuân Trung rất được quần chúng nhân dân tin yêu. Ông Nguyễn Hạnh, tổ đoàn kết số 1, thôn Xuân Trung bày tỏ: "An ninh trật tự làng quê hôm nay đảm bảo có phần đóng góp to lớn của anh em trong tổ bảo vệ ANTT cơ sở của thôn".

Theo ông Lê Ngọc Nga - Tổ phó tổ bảo vệ ANTT thôn Xuân Trung, ngoài ra việc khám phá, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT, tổ còn tích cực hỗ trợ Công an xã tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về ANTT, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đôn đốc, nhắc nhở, nhân dân chấp hành Luật Cư trú, các quy định về tạm trú, tạm vắng, vận động nhân dân chấp hành các quy định trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, hỗ trợ vận động cơ quan, tổ chức và nhân dân khai báo, giao nộp pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Cùng với đó, Tổ bảo vệ ANTT thôn Xuân Trung thường xuyên phối hợp với Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; chủ động lập kế hoạch triển khai công tác tuần tra tự quản đảm bảo ANTT tại khu dân cư. "Phát huy thành tích đạt được và tự hào với phần thưởng cao quý là Bằng khen của Bộ Công an trao tặng, từng thành viên tổ bảo vệ ANTT thôn Xuân Trung tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn", ông Lê Ngọc Nga thể hiện quyết tâm.