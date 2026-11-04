Tác giả: Đặng Hoàng, Đinh Hiệp/Alpha Books

100 năm Quần vợt Việt Nam

Cuốn sách 100 năm Quần vợt Việt Nam - Một thời vàng son, một thời trăn trở đặc biệt dành cho những người yêu thích bộ môn Quần vợt. Cuốn sách là hành trình từ khi người Pháp mang quần vợt tới Việt Nam đầu thế kỷ 20 tới thời đại tiến ra thế giới với Lý Hoàng Nam là ngôi sao tiêu biểu.

Chuyện về quê hương Sharapova

Ở Siberia, quê hương của Maria Sharapova, quả chuối mà chúng ta hay ăn bị đông cứng như sắt và có thể dùng nó thay búa đóng đinh vào tường.

Sharapova là một trong những nữ tay vợt thành công nhất lịch sử quần vợt thế giới. Ảnh: US Open.

Nhắc đến vùng Siberia là nhiều người Nga, dù đang ngồi gần lò sưởi cũng phải thấy rùng mình vì họ liên tưởng đến cái lạnh. Nước Nga đã lạnh thì Siberia (chiếm 77% diện tích nước Nga) hẳn là tủ lạnh của nước Nga, nơi con sông Lena đóng băng vào mùa đông, nơi nhà thơ Pushkin bị lưu đày vì làm phiền lòng chính quyền Sa hoàng ngày xa xưa.

Bằng chứng mới nhất về cái lạnh của Siberia là các nhà khoa học đã tìm thấy một hạt giống từ 32.000 năm trước dưới lớp băng và làm nó nảy mầm trở lại. Lạnh quá nên hạt giống cũng không phân hủy nổi. Thời tiết thấp kỷ lục mà người ta đo được ở vùng lạnh của Siberia là dưới 60 độ âm.

Trong cái lạnh đó, quả chuối mà chúng ta hay ăn bị đông cứng như sắt và có thể dùng nó thay búa đóng đinh vào tường. Nhưng Siberia lại là quê hương của cái tên nổi nhất trong sân khấu quần vợt chuyên nghiệp: Maria Sharapova. Cha mẹ Maria là Yuri và Yelena Sharapova, họ gặp nhau, yêu nhau rồi cưới nhau tại Gomel, một thành phố của Belarus gần Chernobyl. Sau khi xảy ra thảm họa Chernobyl, để tránh phóng xạ thì Yuri và Yelena đã chuyển sang phía đông cả vạn cây số đến thành phố Nyagan thuộc Siberia.

Bí quyết của Siberia đơn giản. Các thị trấn từ 5.000 dân trở lên hầu như đều có cung thi đấu thể thao trong nhà để sinh hoạt bình thường vào mùa đông. Trong những ngôi nhà kín gió và có lò sưởi, các vận động viên có thể mặc áo thun, cầm vợt thi đấu bình thường, bất chấp bên ngoài là bão tuyết hay nhiệt độ xuống âm sâu.

Ông Sergei Smetanyuk, nhà quản lý thể thao ở thành phố Tyumen cho biết: “Trong 10-15 năm gần đây, hầu hết các trường học của thành phố đều xây dựng nhà thi đấu và học sinh có thể đến đó chơi thể thao vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, các trường học đều có huấn luyện viên quần vợt. Thành công của Sharapova đã tạo ra cơn sốt quần vợt và nhiều bậc cha mẹ mong rằng con họ trong tương lai có thể thành công như vậy. Quần vợt trở thành sự lựa chọn số một của các học sinh thay vì bóng đá hay bóng ném như trước”.

Tyumen cũng đã có thời gian tổ chức các giải quần vợt nam và nữ quốc tế thuộc hệ thống chuyên nghiệp của Hiệp hội quần vợt nam thế giới (ATP) và Hiệp hội quần vợt nữ thế giới (WTA).