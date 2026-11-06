Chuyện về 'ông Tây' chọn cuộc sống bình dị ở xứ Gò

Sinh năm 1972, Danny đến Việt Nam từ năm 2024. Từng kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ông trải qua biến cố trong công việc. Sau những thay đổi trong cuộc sống, Danny quyết định ở lại Việt Nam, làm việc và tìm hướng đi mới cho mình.

Hành trình đưa ông qua nhiều nơi, từ Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh đến Đà Lạt, trước khi dừng chân tại Gò Công. Tháng 6-2026, khi có cơ hội thuê một căn nhà ở phường Gò Công với khu vườn rộng khoảng 1.700 m², Danny quyết định gắn bó với vùng đất này.

Phía sau nhà, Danny có ao cá tra và cá rô phi.

Khu vườn trở thành không gian sống mới của người đàn ông từng gắn bó với máy tính và công việc kinh doanh. Ở đó có những cây xoài, chuối, bưởi, mít, một ao cá và đàn gà. Chưa từng có kinh nghiệm làm nông, Danny bắt đầu học từ những việc đơn giản nhất: Phát cỏ, dọn vườn, chăm sóc gà, thu hoạch trái cây và tìm cách chế biến những sản phẩm do mình làm ra.

Sống một mình, ông cũng phải tự nấu ăn. Có lúc, bữa ăn chưa được như ý, nhưng với ông, mỗi lần thử sức đều là một lần học thêm điều mới.

Với Danny, làm vườn không chỉ là công việc để lấp đầy thời gian. Ông muốn từng bước xây dựng cuộc sống dựa vào chính những gì mình trồng trọt, chăn nuôi được. Danny chia sẻ: “Trong năm tới, mục tiêu của tôi là xây dựng một mô hình có thể giúp tôi trang trải cuộc sống bằng chính những sản phẩm do mình làm ra”.

Danny dự định tiếp tục cải tạo khu vườn, trồng thêm rau, hoàn thiện căn bếp ngoài trời và học cách chủ động một phần thực phẩm hằng ngày. Xa hơn, ông muốn lắp đặt hệ thống pin mặt trời, hướng đến cuộc sống gần gũi với thiên nhiên và tiết kiệm năng lượng hơn.

Nhưng hành trình ấy không chỉ đến từ những điều ông tự tìm hiểu. Danny còn học hỏi từ chính những người nông dân địa phương - những người đã gắn bó với ruộng vườn qua nhiều năm tháng.

Một trong những bài học khiến ông tâm đắc nhất là không nên trì hoãn công việc. Thiên nhiên luôn vận động, cây cối sinh trưởng theo mùa vụ và người làm vườn phải biết nắm bắt thời điểm.

Nếu khu vườn giúp Danny tìm thấy nhịp sống mới, mạng xã hội lại mở ra một hành trình khác, ông đưa những câu chuyện về miền Tây của Việt Nam đến với nhiều người. Trên trang cá nhân, Danny thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống ở Gò Công.

Ông cũng kể về quê hương Hà Lan, giúp người xem có thêm góc nhìn về sự khác biệt giữa hai nền văn hóa. Nội dung của Danny có khi nghiêm túc, có khi chỉ là những chuyện vụn vặt, vui vui trong ngày.

Đáng chú ý, Danny còn chủ động tìm hiểu ngôn ngữ miền Tây, cách dùng từ, cách nói chuyện và những sắc thái biểu đạt đặc trưng của người dân địa phương. Với ông, học tiếng Việt không chỉ là học cách giao tiếp, mà còn là cách hiểu sâu hơn về văn hóa nơi mình sinh sống.

Từ một người phương xa đến Gò Công bởi cơ duyên, Danny đang từng bước xây dựng cuộc sống bình dị giữa khu vườn xanh, đàn gà và tình làng nghĩa xóm.

Danny thích thú với những loại trái cây phong phú trong khu vườn xanh của mình.

Có thể, hành trình phía trước vẫn còn nhiều điều phải học. Khu vườn cần thêm thời gian để hoàn thiện, việc tự cung tự cấp thực phẩm chưa thể thành hình trong ngày một ngày hai, còn những câu chuyện về miền Tây sẽ tiếp tục được viết nên từ chính cuộc sống hằng ngày của ông.