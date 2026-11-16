Chuyện về những thầy giáo cắm bản

Một buổi sáng tháng 11, mây phủ trắng những triền núi Thượng Trạch, chúng tôi theo con đường bê tông nhỏ hẹp, quanh co men sườn núi để đến điểm trường bản Troi.

Cô giáo Lê Thị Hải Yến (áo đỏ) cùng lãnh đạo Trường mầm non Tân Thượng gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh tại bản Troi về việc chăm sóc, giáo dục trẻ - Ảnh: K.H

Cô giáo Lê Thị Hải Yến, quê ở xã Phong Nha đã có 5 năm gắn bó với vùng biên Thượng Trạch, lần lượt công tác tại 5 điểm bản, hiện nay là bản Troi, gần cột mốc 543 trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào. Những năm đầu, đường đến các điểm trường chủ yếu là đường đất, gập ghềnh, trơn trượt mỗi khi mưa xuống. Gần 2 năm nay, đường được bê tông hóa giúp việc đi lại thuận tiện hơn. Tuy nhiên, điểm trường bản Troi hiện vẫn chưa có điện.

Cô Yến chọn ăn ở tại trường, dành phần lớn thời gian chăm lo cho học trò. Lớp cô phụ trách có 21 học sinh với 3 độ tuổi. Với mỗi độ tuổi, cô có cách hướng dẫn riêng, tổ chức các hoạt động phù hợp với khả năng tiếp nhận của trẻ, từ tập nói, làm quen với chữ số, màu sắc đến rèn luyện kỹ năng tự phục vụ. Niềm vui của cô Yến là thấy các em đến lớp đông đủ, mạnh dạn hơn, biết thêm từng con chữ, bài hát.

Gắn bó với vùng biên giới, cô giáo Lê Thị Hải Yến có nhiều kỷ niệm vui buồn cùng học trò. Điều cô nhớ nhất là hành trình giúp trẻ làm quen với trường lớp. Ở những bản làng xa xôi, nhiều em lần đầu đến trường còn bỡ ngỡ, chưa quen giao tiếp bằng tiếng phổ thông, thậm chí nép sau lưng cha mẹ, nhất quyết không chịu vào lớp.

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn học sinh học bài vào buổi tối tại khu nội trú - Ảnh: K.H

Những ngày đầu ấy đòi hỏi cô phải kiên nhẫn gần gũi, trò chuyện, dỗ dành, có khi bắt đầu bằng một bài hát, trò chơi hay cử chỉ ân cần để trẻ cảm nhận sự thân thuộc. Dần dần, những đứa trẻ từng khóc khi rời vòng tay cha mẹ đã vui vẻ đến trường, biết hát, biết đếm và tự tin tham gia các hoạt động cùng bạn bè.

“Chúng tôi mong muốn các em được đến trường, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thêm cơ hội tốt đẹp trong tương lai, từng bước tránh xa những tập quán lạc hậu, trong đó có nạn tảo hôn vẫn còn tồn tại ở một số bản làng vùng cao”, cô giáo Lê Thị Hải Yến chia sẻ.

Cô giáo Lê Mạnh, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Thượng cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường quan tâm phân công công việc phù hợp với hoàn cảnh từng giáo viên; đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên các cô tại điểm trường để yên tâm công tác, chính vì vậy mỗi giáo viên nơi đây đều tâm huyết với nghề, yêu thương học sinh như con em mình.

Trong hành trình đưa con chữ đến với học sinh vùng biên, người thầy không chỉ cần sự tận tụy mà còn phải kiên trì, thấu hiểu và sẻ chia với học trò. Gần 16 năm công tác tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Thượng Trạch, thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng đã trải qua không ít khó khăn. Khi phần lớn học sinh giao tiếp bằng tiếng dân tộc, rào cản ngôn ngữ khiến việc dạy và học gặp nhiều trở ngại. Để gần gũi, hiểu học trò, thầy đã kiên trì học tiếng địa phương, tìm cách trò chuyện và sẻ chia với các em.

Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Thượng Trạch được đưa vào sử dụng, tạo điều kiện để thầy cô yên tâm công tác, gắn bó với học sinh vùng biên - Ảnh:K.H.

Thầy Hùng đã chứng kiến nhiều đổi thay của vùng biên, nhưng những ngày đầu công tác vẫn là ký ức khó quên. Thầy kể, trước đây, vào mùa nương rẫy, nhiều học sinh phải nghỉ học theo cha mẹ lên rẫy cả tháng trời. Một số em khác, do lần đầu xa gia đình, chưa quen cuộc sống nội trú nên nhớ nhà, tự ý bỏ về bản. Để duy trì sĩ số, thầy cùng đồng nghiệp đến tận rẫy, gặp gia đình vận động học sinh trở lại trường. Có những buổi tối, các thầy cô phải cầm đèn pin vượt dốc, men theo đường rừng, băng qua những con suối trơn trượt để tìm các em.

“Ngày đầu lên đây công tác, đời sống bà con còn nhiều khó khăn, việc học của các em cũng thiếu thốn đủ bề. Sau nhiều năm, tôi rất vui khi chứng kiến bản làng ngày càng đổi thay, đời sống người dân được cải thiện, tình trạng học sinh bỏ học cũng giảm đáng kể.

Đặc biệt, nhìn những học trò tự tin hơn, biết đặt ra những ước mơ và nỗ lực học tập để thực hiện ước mơ ấy, tôi thấy những năm tháng gắn bó với vùng đất này thật sự có ý nghĩa. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục tìm tòi những cách dạy phù hợp, giúp các em có thêm kiến thức và cơ hội vươn lên”, thầy Hùng xúc động cho biết.

Thượng Trạch là xã biên giới với 100% học sinh trên địa bàn là con em đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều và Chứt. Hiện nay, xã có 2 cơ sở giáo dục công lập gồm Trường mầm non Tân Thượng và Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Thượng Trạch, với 135 giáo viên và 1.195 học sinh.

Các thầy giáo Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Thượng Trạch cầm đèn pin, vượt đường rừng, băng suối trong đêm để tìm và đưa học sinh trở lại trường - Ảnh: K.H

Những năm gần đây, giáo dục Thượng Trạch có nhiều chuyển biến. Các nhà trường từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ số, khuyến khích học sinh chủ động học tập. Đặc biệt, Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Thượng Trạch đã đi vào hoạt động theo chủ trương phát triển giáo dục vùng biên giới. Công trình không chỉ tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh mà còn giúp giáo viên, nhất là những thầy cô từ miền xuôi lên công tác, có điều kiện ăn ở ổn định, yên tâm gắn bó với địa bàn.

“Để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, chính quyền địa phương đã quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhất là những thầy cô đang giảng dạy tại các điểm trường xa trung tâm. Xã sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan để cải thiện điều kiện công tác, sinh hoạt, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện để các thầy cô yên tâm bám bản, bám lớp, gắn bó lâu dài với vùng biên”, đồng chí Hồ Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch khẳng định.