Chuyện về những người Mông ở Sơn La làm du lịch hút khách miền xuôi

Những năm gần đây, hệ thống các Bảo tàng ở Hội An đã có nhiều đổi mới trong cách tiếp cận, thu hút đông đảo nhân dân, du khách và đặc biệt là học sinh mọi lứa tuổi đến tham quan và trải nghiệm. Bảo tàng thật sự là một điểm đến để các em hiểu sâu sắc hơn về việc gìn giữ các giá trị văn hóa - lịch sử truyền thống quá khứ và còn thực hiện xuất sắc sứ mệnh thắp sáng tri thức cho thế hệ tương lai. Không còn giới hạn trong những tiết học ở trang sách nhà trường, các em học sinh được "học" bằng việc tham quan và trải nghiệm thực tế tại các bảo tàng.