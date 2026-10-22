Chuyện về những 'chiến binh hồng'

Đối diện với chẩn đoán ung thư vú, nhiều phụ nữ từng rơi vào trạng thái suy sụp, mất phương hướng và lo lắng về tương lai. Tuy nhiên, với ý chí kiên cường, niềm tin vào quá trình điều trị cùng sự sẻ chia từ gia đình, các y bác sĩ và những người đồng cảnh ngộ, họ dần tìm lại sức mạnh để tiếp tục cuộc sống. Có những người đã bền bỉ sống cùng căn bệnh suốt 10, thậm chí 20 năm.

Những hành trình vượt lên nghịch cảnh ấy được chia sẻ tại hội thảo “Chủ động bảo vệ sức khỏe phụ nữ – Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến vú – tuyến giáp”, do Bệnh viện Đa khoa Hà Nội phối hợp với Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức, hưởng ứng Tháng 10 Hồng năm 2026. Qua câu chuyện của những “chiếc nơ hồng”, thông điệp về tinh thần lạc quan, nghị lực vượt qua bệnh tật và tầm quan trọng của việc chủ động tầm soát, phát hiện sớm, điều trị kịp thời ung thư vú tiếp tục được lan tỏa.

Kiên cường vượt qua những ngày tháng gian nan

Phát hiện mắc ung thư vú cách đây 20 năm, cô Tống Minh Nguyệt (sinh năm 1964, ở Khương Thượng, Hà Nội) vẫn nhớ rõ cảm giác lo lắng khi lần đầu nhận chẩn đoán mắc bệnh. Khi ấy, cô mới ngoài 40 tuổi, đứng trước lựa chọn điều trị với nhiều nỗi sợ, đặc biệt là nguy cơ di căn.

Cô quyết định phẫu thuật cắt bỏ một bên vú, sau đó trải qua 6 đợt hóa chất và 25 mũi xạ trị. Trong suốt quá trình điều trị, cô tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ, không bỏ lỡ lịch hẹn nào với bác sĩ. Bên cạnh những khó khăn do bệnh tật, cô còn phải gánh vác việc gia đình khi chồng mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, thường xuyên phải nhập viện cấp cứu, trong khi con đang tuổi học đại học.

Cô Tống Minh Nguyệt (bên trái) chia sẻ về hành trình chiến đấu với ung thư vú tại hội thảo.

Những áp lực chồng chất có lúc khiến hành trình của cô trở nên nặng nề hơn nhưng cô vẫn cố gắng vượt qua bằng tinh thần lạc quan và sự kiên trì. Nhớ lại lời bác sĩ từng căn dặn phải giữ cân nặng phù hợp và sống vui vẻ, cô xem đó như lời nhắc nhở để bản thân vững vàng hơn mỗi ngày.

“Đi chơi nhiều” theo lời dặn của bác sĩ, với cô, không đơn thuần là tận hưởng cuộc sống mà còn là học cách giữ tinh thần thoải mái, hạn chế giận hờn và trân trọng những điều bình dị. Gần 20 năm sau ngày phát hiện bệnh, câu chuyện của cô Tống Minh Nguyệt là minh chứng cho nghị lực của người phụ nữ bền bỉ vượt qua nghịch cảnh.

Nếu cô Tống Minh Nguyệt khiến người nghe xúc động bởi hành trình vượt qua bệnh tật cùng những gánh nặng gia đình, thì câu chuyện của cô Đỗ Thị Hường, một cựu giáo viên đến từ Bắc Ninh, lại cho thấy sức mạnh của niềm tin trong hành trình dài đối diện với ung thư vú.

Phát hiện mắc ung thư vú từ năm 1996, cô Đỗ Thị Hường đã có 30 năm bền bỉ sống cùng căn bệnh, ngay cả khi bệnh đã di căn trong 5 năm gần đây. Dù vậy, cô vẫn duy trì cuộc sống, tiếp tục làm việc và theo đuổi những mục tiêu cá nhân. Đáng chú ý, trong thời gian điều trị bệnh, cô vẫn quyết tâm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và trở thành cán bộ giảng dạy tại Học viện Ngân hàng.

Hành trình ấy là minh chứng cho những kết quả tích cực mà việc điều trị và tinh thần bền bỉ có thể mang lại. Chia sẻ tại chương trình, cô bày tỏ mong muốn câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm niềm tin cho những người mới phát hiện mắc ung thư, giúp họ hiểu rằng chẩn đoán ung thư không đồng nghĩa với việc mọi hy vọng khép lại.

“30 năm rồi vẫn sống, vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường”, lời chia sẻ giản dị nhưng đầy sức nặng của cô đã truyền đi thông điệp về niềm tin và sự kiên trì trong cuộc chiến với bệnh tật.

Không chỉ nỗ lực vì bản thân, những người phụ nữ như cô Nguyệt và cô Hợp còn góp phần lan tỏa tinh thần tích cực đến cộng đồng. Những trải nghiệm thực tế của họ cho thấy bên cạnh việc tuân thủ điều trị, sự đồng hành của gia đình, đội ngũ y tế và những người cùng hoàn cảnh có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng đỡ tinh thần người bệnh.

Tinh thần lạc quan, tích cực là một trong những chìa khóa giúp những người phụ nữ vượt qua hành trình dài điều trị ung thư vú.

Chủ động tầm soát, không bỏ lỡ cơ hội điều trị

Từ hành trình của những người phụ nữ đã và đang chiến đấu với ung thư vú, có thể thấy việc phát hiện bệnh sớm có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình điều trị. Theo các chuyên gia, phụ nữ không nên đợi đến khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường rõ rệt mới đi khám mà cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ để không bỏ lỡ cơ hội phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

Chia sẻ tại hội thảo, BSCKII Trần Thị Hợp – Cố vấn chuyên môn Trung tâm Vú HANO, nguyên giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội, nguyên Phó Trưởng khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện K cho biết, những dấu hiệu cảnh báo ung thư vú có thể bao gồm xuất hiện khối u ở vú, núm vú co rút, da vùng ngực lõm hoặc nhăn nheo, kích thước và hình dạng vú thay đổi, núm vú tiết dịch bất thường hoặc chảy máu.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Hợp, khi những biểu hiện này xuất hiện, bệnh có thể đã tiến triển trong một thời gian. Vì vậy, mục tiêu quan trọng là phát hiện ung thư vú trước khi các triệu chứng trở nên rõ rệt, thông qua việc chủ động tầm soát và thăm khám y tế.

Về các biện pháp phát hiện sớm, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ cần chú ý những thay đổi của cơ thể, thường xuyên tự quan sát và kiểm tra vú. Nếu nhận thấy dấu hiệu bất thường hoặc có nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, không tự chẩn đoán hay trì hoãn việc kiểm tra.

Bên cạnh đó, siêu âm vú và chụp X-quang tuyến vú là những phương pháp được sử dụng trong quá trình tầm soát, phát hiện tổn thương. Việc lựa chọn phương pháp và tần suất kiểm tra cần căn cứ vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe và các yếu tố nguy cơ của từng người. Đặc biệt, những phụ nữ có mẹ hoặc chị em gái mắc ung thư vú cần trao đổi với bác sĩ để được tư vấn kế hoạch tầm soát phù hợp.

BSCKII Trần Thị Hợp – Cố vấn chuyên môn Trung tâm Vú HANO, nguyên giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội, nguyên Phó Trưởng khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện K nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm tra sức khỏe định kỳ để không bỏ lỡ cơ hội phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

Theo BSCKII Trần Thị Hợp, hiện nay, sự phát triển của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc phát hiện tổn thương tuyến vú. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể phối hợp nhiều phương pháp để đánh giá chính xác tình trạng bệnh, từ đó đưa ra hướng điều trị phù hợp.

Chủ động tầm soát, thăm khám khi có dấu hiệu nghi ngờ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ là những việc làm thiết thực giúp phụ nữ bảo vệ sức khỏe của mình. Bởi với ung thư vú, phát hiện sớm không chỉ mở ra thêm cơ hội điều trị mà còn giúp người bệnh có điều kiện tốt hơn để tiếp tục hành trình sống, làm việc và thực hiện những dự định của bản thân.