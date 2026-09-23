Chuyện về những cán bộ cơ sở trên “mặt trận” số

Chị Nguyễn Thị Vân (áo trắng), Bí thư Chi bộ tổ dân phố Viên Khê, phường Đông Sơn hướng dẫn người dân tra cứu thông tin trên ứng dụng VNeID.

1. Trước giữ cương vị Bí thư Chi bộ tổ dân phố Viên Khê, phường Đông Sơn, chị Nguyễn Thị Vân đã có một quãng thời gian trực tiếp đồng hành cùng người dân địa phương trên hành trình CĐS. Lúc bấy giờ, chị là tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng tổ dân phố Viên Khê 1.

Chị Vân nhớ lại: “Thời điểm tiếp nhận nhiệm vụ tổ trưởng tổ dân phố cũng là lúc cả nước đẩy mạnh tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID. Công việc nhiều, khẩn trương, trong khi bản thân tôi là người mới, chưa có kinh nghiệm nên mọi thứ đều vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm”.

Khó khăn hơn, người trẻ ở tổ dân phố Viên Khê 1 khi ấy phần lớn đi xuất khẩu lao động, đi học, đi làm ăn xa; ở nhà chủ yếu là người cao tuổi và trẻ em. Với nhiều người lớn tuổi, việc nhớ tài khoản, mật khẩu hay thực hiện đúng từng thao tác trên điện thoại không dễ dàng.

Ban đầu, tổ dân phố tổ chức tuyên truyền qua loa phát thanh, mời người dân ra nhà văn hóa để cài đặt ứng dụng, tích hợp thông tin nhưng hiệu quả chưa như mong muốn. Tâm lý ngại tìm hiểu, ngại ghi nhớ thao tác, cùng sự e dè về bảo mật thông tin khiến số người đến đăng ký, tích hợp chưa nhiều. Chị Vân đề xuất thay đổi cách làm. Địa bàn được chia nhỏ, mỗi lần mời 5 - 7 hộ gia đình tập trung tại một điểm để được hướng dẫn. Rồi chị Vân cùng các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng bắt đầu những ngày “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Cách làm ấy mất thời gian hơn nhưng gần dân hơn. Suốt gần một tháng, công việc của chị bắt đầu từ 5 giờ chiều và kết thúc lúc 10 giờ đêm. Những ngày ấy, chị Vân và các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng chẳng mấy khi được ăn cơm đúng bữa. Rồi chồng, con cũng “vất vả” theo. Nhiều hôm, chồng đi làm về rồi lại tất tưởi nấu cơm, kiêm luôn cả việc dạy con học mỗi tối.

Trong quá trình hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, tích hợp thông tin, giấy tờ, chị chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư riêng của tổ dân phố để thuận tiện cho công việc về sau. Với những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh, chị chủ động tranh thủ sự hỗ trợ, hướng dẫn của Đảng ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các lực lượng chức năng để tháo gỡ.

Từ ngày tổ dân phố Viên Khê 1 và Viên Khê 2 sáp nhập thành tổ dân phố Viên Khê, chị Vân chuyển sang làm công tác Đảng, đảm nhận vị trí bí thư chi bộ. Nhiệm vụ thay đổi, địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc tăng lên, nhưng những kinh nghiệm tích lũy vẫn được chị vận dụng để tiếp tục hỗ trợ người dân trên hành trình CĐS. Có những cụ vẫn tìm đến tận nhà hỏi chị Vân cách đăng nhập, cách sử dụng tài khoản VNeID, tích hợp giấy tờ và các thông tin khác.

“Chỉ cần bà con Nhân dân tin tưởng, nhớ đến mình mỗi khi lúng túng trong ứng dụng CĐS là mình thấy vui rồi. Nghĩa là mình vẫn đang làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình”, chị Vân chia sẻ.

Trong câu chuyện của mình, chị Vân ít nói về những khó khăn riêng. Điều chị trăn trở nhiều hơn là những thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, các tổ chức đoàn thể và những lực lượng đã đồng hành cùng mình trong những ngày đi vận động người dân. “Họ làm việc rất tâm huyết, trách nhiệm, là những hạt nhân của CĐS ở cơ sở. Tôi mong các cấp, các ngành quan tâm hơn đến chế độ, chính sách, nhất là mức phụ cấp, để ghi nhận và tiếp thêm động lực cho những người đang ngày ngày đồng hành cùng người dân”, chị Vân bộc bạch.

2. Anh Lê Tú Thiện, Bí thư Chi bộ thôn Tiến Đức, xã Tiên Trang còn khá trẻ so với nhiều cán bộ cơ sở. Nhưng nhìn cách người bí thư chi bộ 9X ấy triển khai công việc, những băn khoăn về tuổi đời, kinh nghiệm dần được thay thế bằng sự nỗ lực, nhanh nhạy và tinh thần, trách nhiệm với công việc.

Anh Lê Tú Thiện, Bí thư Chi bộ thôn Tiến Đức, xã Tiên Trang hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Hơn nữa, anh Thiện được đào tạo bài bản về quản lý nhà nước tại Học viện Hành chính quốc gia. Kiến thức được trang bị trong quá trình học tập cùng thực tiễn công tác ở cơ sở giúp người cán bộ trẻ ấy nhìn nhận khá rõ những thay đổi đang diễn ra trong đời sống người dân, trong đó có yêu cầu ngày càng lớn về ứng dụng công nghệ, CĐS.

Thôn Tiến Đức sau sáp nhập có 836 hộ, 4.292 nhân khẩu, là thôn loại 1 duy nhất của xã Tiên Trang. Phần lớn người dân gắn bó với nghề biển, nhiều lao động thường xuyên xa nhà. Đời sống vốn có những đặc thù riêng nên khi chuyển từ cách làm thủ tục quen thuộc sang môi trường điện tử, không ít việc cần được chỉ dẫn. Có người chưa biết tìm thông tin về thủ tục ở đâu, có người loay hoay với tài khoản định danh điện tử, chụp giấy tờ, tải hồ sơ lên hệ thống; cũng có người làm xong nhưng không biết hồ sơ của mình đang được giải quyết đến đâu...

Thực tế ấy khiến anh Thiện trăn trở làm sao để người dân bớt lúng túng khi thực hiện thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại, đồng thời chia sẻ áp lực với cán bộ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Anh Thiện cùng Chi bộ thôn Tiến Đức xây dựng Đề án “Điểm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính và CĐS tại nhà văn hóa thôn Tiến Đức”. Từ trăn trở của một người, đề án ấy đã trở thành tâm huyết chung của chi bộ, huy động các lực lượng ở cơ sở cùng tham gia, đưa CĐS đến gần hơn với đời sống người dân. Đến nay, Chi bộ thôn Tiến Đức đã hoàn thiện đề án, trình Đảng ủy, UBND xã Tiên Trang xem xét, phê duyệt để có cơ sở triển khai trong thực tế.

Theo đề án, một tổ từ 5 đến 9 thành viên gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn, đại diện ban công tác mặt trận, các đoàn thể và những người có kỹ năng công nghệ sẽ có mặt tại nhà văn hóa vào hai ngày cố định trong tuần. Tổ ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người chưa thành thạo điện thoại thông minh và các nền tảng trực tuyến; hướng dẫn tìm hiểu thủ tục, chuẩn bị hồ sơ, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tra cứu tình trạng hồ sơ và các kỹ năng số cần thiết. Người dân vẫn là chủ thể thực hiện thủ tục, tổ chỉ hỗ trợ hướng dẫn, cung cấp thông tin. “Cái gì có lợi cho dân thì làm”, anh Thiện nói.

Điều anh Thiện và Chi bộ thôn Tiến Đức hướng tới là nhà văn hóa thôn không chỉ là nơi hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng mà còn trở thành địa chỉ quen thuộc để người dân tìm đến khi cần hỗ trợ về thủ tục hành chính và kỹ năng số. Một cách làm gần dân, thiết thực, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong CĐS từ chính cơ sở.

Ở cơ sở, câu chuyện CĐS nhiều khi không bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là việc một cán bộ kiên nhẫn ngồi bên chiếc điện thoại của một cụ già, chỉ lại từng thao tác; là những buổi tối đi qua từng con ngõ; là sự chủ động tìm một cách làm khác khi cách làm cũ chưa hiệu quả... Chính sự kiên trì, trách nhiệm của những cán bộ cơ sở luôn là một phần quan trọng để đẩy nhanh quá trình CĐS, đưa CĐS đi vào thực chất, đến gần hơn với người dân.