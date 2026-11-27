Theo bộ sách Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam, câu chuyện tìm ra dầu trong tầng đá móng của mỏ Bạch Hổ bắt đầu từ năm 1985, sau khi hoàn tất lắp đặt giàn cố định MSP-1, ngay gần vị trí giếng BH-1X cũ (do hãng Mobil Oil của Mỹ khoan năm 1975). Vietsovpetro bắt đầu khoan giếng BH-1 với nhiệm vụ kép: vừa khai thác tầng trầm tích, vừa thăm dò sâu xuống nóc tầng đá móng. Giếng BH-1 khoan xuyên qua tầng trầm tích và đi sâu vào tầng đá móng granit phong hóa (ở độ sâu 3.102m - 3.178m). Trong quá trình khoan xảy ra hiện tượng mất dung dịch khoan, phải dùng vỏ trấu để chèn lấp, dẫn đến việc thử vỉa (DST) trong đá móng không thu được dòng dầu do bộ thử bị "tắc trấu". Sau đó, đội kỹ thuật khoan quyết định đặt “cầu xi măng” ngăn tầng móng bên dưới để chuyển lên hoàn thiện giếng ở tầng trầm tích Miocen phía trên.

MSP-1 là giàn khai thác tấn dầu thô đầu tiên tại mỏ Bạch Hổ. Đến nay, MSP-1 đã khai thác hơn 17 triệu tấn dầu và vẫn đang hoạt động hiệu quả tại “rốn dầu” Bạch Hổ.

Ở đây có hai chi tiết gồm “sử dụng vỏ trấu” và “đặt cầu xi măng” cần phải nói thêm. Đó là trong kỹ thuật khoan dầu khí thập niên 1980, việc sử dụng vỏ trấu, mùn cưa hay vỏ hạt óc chó nghiền không phải là giải pháp "chắp vá" hay lạc hậu, mà là một kỹ thuật tiêu chuẩn (gọi là LCM - vật liệu chống mất tuần hoàn dung dịch khoan) dựa trên cơ sở khoa học và hoàn cảnh thực tế.

Khi khoan vào tầng đá nứt nẻ (như đá móng granit ở Bạch Hổ), dung dịch khoan sẽ chảy vào các khe nứt thay vì quay ngược lên mặt giàn (hiện tượng mất tuần hoàn). Nếu mất dung dịch quá nhiều, áp suất trong giếng giảm đột ngột, có thể gây sập thành giếng hoặc phun trào khí nguy hiểm. Vỏ trấu có hình dạng dẹt, cong tự nhiên, cứng vừa phải và không tan trong nước hay dầu. Khi được bơm xuống, các mảnh vỏ trấu lớn sẽ mắc kẹt ở miệng khe nứt trước, tạo thành một bộ khung (cây cầu). Các mảnh nhỏ hơn tiếp tục dồn tới, đan xen vào khung này, tạo thành một nút chặn kín nước, ngăn dung dịch khoan thất thoát thêm.

Mặt khác, ở độ sâu hơn 3.000m tại mỏ Bạch Hổ, nhiệt độ vỉa lên tới trên 120 - 150°C cùng áp suất rất lớn. Vỏ trấu có hàm lượng silica (thạch anh) tự nhiên cao nên rất dai, không bị phân hủy nhanh ở nhiệt độ cao trong thời gian ngắn. Quan trọng hơn, vỏ trấu không phản ứng hóa học với các chất phụ gia phức tạp trong dung dịch khoan (như bentonit, barit hay các hóa chất điều chỉnh độ nhớt), giúp giữ nguyên tính chất của dung dịch.

Đặc biệt, trong kỹ thuật khoan thăm dò, khai thác dầu khí trên biển, toàn bộ dung dịch và mùn khoan sau khi xử lý sơ bộ thường được xả xuống biển. Vỏ trấu là vật liệu hữu cơ tự nhiên, không độc hại với sinh vật biển, không gây ô nhiễm như các loại hóa chất tổng hợp. Bởi vậy, ngày nay, dù công nghệ hóa dầu đã phát triển vượt bậc với các loại polymer thông minh hay sợi tổng hợp nano, ngành khoan thế giới vẫn tiếp tục sử dụng các vật liệu tự nhiên như vỏ hạt óc chó, sợi xenlulo từ gỗ hay bột vỏ trấu tinh chế nhờ hiệu quả cơ học vượt trội và giá thành rẻ.

Còn “đặt cầu xi măng” là một kỹ thuật trong khai thác dầu khí chứ không phải xử lý giếng khoan theo kiểu đổ xi măng lấp kín vào toàn bộ giếng. Thay vào đó, chỉ đặt một nút cầu xi măng ở phần chuyển tiếp bên trên để ngăn cách tầng móng bên dưới với tầng khai thác phía trên. Chính nhờ việc chỉ đặt cầu xi măng chứ không đổ kín này mà đến tháng 9/1988, đội ngũ kỹ thuật mới có thể khoan phá cầu xi măng tại giếng BH-1 một cách nhanh chóng để mở lại tầng móng bên dưới.

Đến ngày 26/6/1986, giếng BH-1 trên giàn MSP-1 chính thức khai thác những tấn dầu thô thương mại đầu tiên (từ tầng trầm tích Miocen). Nhưng chỉ hơn một năm sau, các giếng dầu được khai thác từ giàn MSP-1 bị suy giảm sản lượng nhanh chóng khiến Liên doanh phải chuyển hướng khoan thử vỉa tại mỏ Bạch Hổ.

Ngày 24/5/1984, tàu Mikhain Mirchin phát hiện dòng dầu công nghiệp tại giếng BH-5, mỏ Bạch Hổ. (Ảnh tư liệu)

Đến ngày 5/5/1987, tàu khoan Mikhain Mirchin khoan giếng thăm dò BH-6 ở độ sâu hơn 3.500m, cho lưu lượng dầu rất lớn (khoảng 477 tấn/ngày). Giới khoa học coi đây là phát hiện đầu tiên về mặt địa chất. Tuy nhiên, thời điểm đó vẫn có nghi vấn cho rằng lượng dầu này có thể đến từ tầng trầm tích Oligocen bên trên chảy xuống chứ không phải tự thân tầng đá móng.

Quay trở lại giàn MSP-1, từ ngày 3/9 - 5/9/1988, sản lượng dầu tại tầng Miocen vẫn suy giảm, đội khoan của liên doanh Vietsovpetro đã tiến hành khoan phá cầu xi măng ở giếng BH-1 để kiểm tra lại tầng đá móng. Đến ngày 6/9/1988, tại giếng BH-1 từ giàn cố định MSP-1, do nghi ngờ kết quả ở giếng BH-6, các chuyên gia quyết định quay lại rửa giếng, phá cầu xi măng, thử vỉa tầng đá móng ở giếng BH-1 và bất ngờ thu được dòng dầu phun trào mạnh mẽ. Đây là sự kiện xóa tan mọi nghi ngờ về trữ lượng dầu công nghiệp khổng lồ trong tầng đá móng của mỏ Bạch Hổ và chính thức đưa vào khai thác thương mại. Ngày 6/9/1988 được Vietsovpetro lấy làm ngày kỷ niệm tìm thấy dầu trong tầng đá móng.

Ở đây, có hai luồng quan điểm khác nhau cho rằng, giếng BH-1 tại giàn MSP-1 là giếng khoan vào tầng đá móng hơn 70m và lấy được mẫu lõi có dấu hiệu dầu. Tuy nhiên, khi thử vỉa thì không cho dòng (do bộ thử vỉa bị tắc vỏ trấu và bộ phận địa vật lý từng kết luận là "vỉa khô"). Vì vậy, nhiều người không tính đây là lần phát hiện thành công. Ấy vậy nhưng, nếu xét về thời điểm khẳng định chắc chắn và khai thác thương mại thì giếng BH-1 trên giàn cố định MSP-1 lại chính là giếng và giàn khoan đầu tiên.

Nhưng nếu xét về thời điểm phát hiện khoa học đầu tiên có dòng dầu trong tầng đá móng của mỏ Bạch Hổ thì công lao lại thuộc về tàu khoan Mikhain Mirchin, khoan giếng đầu tiên thu được dòng dầu thử vỉa thực tế từ tầng đá móng vào tháng 5/1987. Đây là quan điểm được ghi lại trong cuốn Lược sử ngành Dầu khí Việt Nam (1961-1987).

TS Đinh Văn Sơn - nguyên HĐTV PETROVIETNAM.

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, chúng tôi đã đem câu chuyện này đến hỏi TS Đinh Văn Sơn - nguyên Thành viên HĐTV PETROVIETNAM, Ủy viên Ban Biên soạn bộ sách Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam. Ông Đinh Văn Sơn lý giải: “Trước hết, tôi cho rằng việc bộ sách Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam còn một số vấn đề cần tiếp tục làm rõ là điều có thể hiểu được. Không phải mọi tư liệu thu thập được đều có thể đưa ngay vào sách. Có những tài liệu cần tiếp tục được kiểm chứng, đối chiếu và nghiên cứu thêm để phục vụ những lần bổ sung, tái bản sau này. Một công trình lịch sử được hoàn thành không có nghĩa là mọi vấn đề đã được khép lại. Theo tôi, đây cũng là đặc điểm chung của nghiên cứu lịch sử, chứ không riêng lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam.

TS Đinh Văn Sơn chia sẻ, "Đối với câu chuyện phát hiện dầu trong tầng đá móng mỏ Bạch Hổ, theo những tư liệu tôi đã nghiên cứu, cần phân biệt các dấu hiệu phát hiện ban đầu với thời điểm xác lập dòng dầu công nghiệp từ tầng đá móng. Giếng BH-1 trên giàn MSP-1 đã có những dấu hiệu dầu trong đá móng từ trước, nhưng lần thử ban đầu chưa xác nhận dòng dầu thương mại từ tầng này. Ngày 11/5/1987, giếng BH-6, được khoan bằng tàu khoan Mikhain Mirchin, đã cho dòng dầu công nghiệp từ tầng đá móng phong hóa, nứt nẻ. Sau đó, việc thử lại giếng BH-1 năm 1988 tiếp tục củng cố kết quả phát hiện này, góp phần đưa dầu từ tầng đá móng vào khai thác.

Từ góc độ ghi nhận lịch sử, tôi nghĩ có thể liên hệ một cách khái quát với trường hợp Christopher Columbus. Ông thường được sử sách phương Tây ghi nhận gắn với sự kiện năm 1492 mở đầu cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa châu Âu và châu Mỹ, mặc dù ông không phải người đầu tiên đặt chân đến châu Mỹ, nơi đã có các cộng đồng bản địa sinh sống từ trước đó rất lâu. Ví dụ này cho thấy việc ghi nhận một phát hiện trong lịch sử cần làm rõ tiêu chí và ý nghĩa của sự kiện, chứ không chỉ căn cứ vào việc ai có mặt trước.

Giàn công nghệ trung tâm tại mỏ Bạch Hổ.

Với trường hợp mỏ Bạch Hổ, trên cơ sở những tư liệu đã được công bố, tôi đồng tình với việc ghi nhận ngày 11/5/1987 là mốc phát hiện dòng dầu công nghiệp đầu tiên từ tầng đá móng tại giếng BH-6, được khoan bằng tàu khoan Mikhain Mirchin. Theo tôi, ghi nhận như vậy không có nghĩa là phủ nhận những dấu hiệu ban đầu hay đóng góp của các công trình và cán bộ đi trước. Ngược lại, cần phân biệt rõ từng giai đoạn, từng kết quả và đóng góp của những người liên quan. Lịch sử sẽ thuyết phục hơn khi việc ghi nhận dựa trên chứng cứ, được kiểm chứng và phản ánh công bằng những đóng góp thực tế.".

Có thể thấy rằng, sự khác biệt trong xác định giếng khoan, giàn khoan nào tìm ra dầu trong tầng đá móng không hẳn là mâu thuẫn về sự thật, mà bắt nguồn từ cách nhìn nhận thế nào là "tìm ra" như: ghi nhận dấu hiệu dầu đầu tiên, thu được dòng dầu thử vỉa đầu tiên, hay chính thức khẳng định khai thác công nghiệp... Tất cả đều góp phần viết nên những trang sử vàng của PETROVIETNAM, để các thế hệ người dầu khí thêm tự hào về các thế hệ đi trước khi đã tạo ra một kỳ tích làm thay đổi cả quan điểm “dầu khí không có trong tầng móng” của khoa học thế giới.

Tính đến ngày kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (19/11/1981 - 19/11/2026), Liên doanh Vietsovpetro đã ghi nhận sản lượng khai thác lũy kế đạt trên 256 triệu tấn dầu thô. Trong đó, riêng mỏ Bạch Hổ và tầng đá móng nứt nẻ chiếm tỷ trọng hơn 80 - 90% tổng sản lượng, đóng góp vào ngân sách Nhà nước Việt Nam hơn 60 tỷ USD.