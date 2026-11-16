Chuyện về cô giáo nặng lòng với học trò

Gần hai thập kỷ gắn bó với sự nghiệp trồng người ở vùng đất Hoàng Liệt và Linh Đàm, người ta nhớ đến cô giáo Tạ Thị Thu Trang không chỉ qua những bài giảng Toán sáng tạo, hay Bằng khen của Trung ương Đoàn và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận thành tích.

Cô giáo Thu Trang được đồng nghiệp và phụ huynh phường Hoàng Liệt nhắc đến nhiều hơn như một “chuyên gia tâm lý học đường”. Ảnh: TA

Cô giáo Thu Trang được đồng nghiệp và phụ huynh phường Hoàng Liệt nhắc đến nhiều hơn như một “chuyên gia tâm lý học đường” thực thụ – người chuyên đứng mũi chịu sào, tháo gỡ những nút thắt mâu thuẫn, va chạm phức tạp, thậm chí mang tính chất “liên trường”, “liên phường” mà nếu thiếu đi sự tinh tế và quyết đoán, hậu quả để lại sẽ chẳng dễ lường.

Nhớ lại vụ học sinh THCS Linh Đàm, Hoàng Liệt "dàn trận" hẹn nhau với các bạn phường bên tại cổng trường THCS Tân Định, nhiều phụ huynh phải cảm ơn sự xử lý kịp thời, thấu tình đạt lý, tránh cuộc đụng độ của những cái đầu nóng tuổi học trò.

Tự hào "Con học THCS Linh Đàm"

Ký ức của những giáo viên THCS Hoàng Liệt và THCS Linh Đàm vẫn khó quên khi nhắc đến cậu học trò tên T. Năm 2022, em T. từ THCS Hoàng Liệt chuyển về THCS Linh Đàm (do tách trường) trong một hoàn cảnh khá đặc biệt: T. bị lưu ban học lại lớp 8, trong bối cảnh bố mẹ ly dị, T. sống cùng mẹ, nên em mang tâm lý bất mãn, chán đời.

Với thành tích xuất sắc trong dạy và học, Trường THCS Linh Đàm vinh dự nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” do UBND thành phố Hà Nội trao tặng. Ảnh LD

Do va chạm ngoài đời sớm, giao du với "đàn anh" bên ngoài xã hội, T. là học sinh có kiến thức pháp luật, nên “đầu têu” khá nhiều vụ việc đình đám tại trường nhưng không hề bị lộ diện. Sau nhiều vụ va chạm, nhà trường từng nhiều lần mời phụ huynh lên làm việc, nhưng đối mặt với thầy cô luôn là một bức tường bằng chứng "ngoại phạm" hoàn hảo do T. dựng lên. Điều này càng khiến cho T. có nguy cơ trượt sâu vào những vi phạm học đường, nếu không có sự thay đổi lớn về mặt nhận thức.

Khi đó, trên cương vị Phó Hiệu trưởng, cô Thu Trang đã lặng lẽ thu thập bằng chứng, trực tiếp mời T. lên trò chuyện, đối chất, để làm rõ vai trò của T. trong từng vụ việc. Cô giáo đã chỉ rõ hậu quả của cuộc đời nếu T. trượt dài theo hướng này, đồng thời kiên trì theo đuổi phương pháp giáo dục, cô tìm đến trao đổi với mẹ T. để cùng phối hợp. Mưa dầm thấm lâu, sự chân thành của cô, các đồng nghiệp và tập thể lớp cùng sự quan tâm của người mẹ đã kéo T. trở lại quỹ đạo.

Và sau đó, khi học xong lớp 9, chính cô Trang đã định hướng gia đình đưa T. vào học tại Trường Thiếu sinh quân Mỹ Đình (trực thuộc Học viện Khoa học Quân sự). Trải qua những tháng ngày của hành trình tự chuyển biến, tự thay đổi với sự động viên, quan tâm của cô Trang, nhìn T. cứng cáp trong bộ quân phục, trưởng thành và rắn rỏi bước vào đời, gia đình đã xúc động nhắn tin cám ơn cô Trang- "người mẹ thứ 2 của T.".

Tổ trưởng chuyên môn Tạ Thị Thu Trang vẫn luôn là một giáo viên yêu nghề và nặng lòng với học trò. Ảnh: TA

Trước thời điểm sáp nhập Trường THCS Linh Đàm về Trường THCS Hoàng Liệt, phụ huynh Lê Thúy xúc động chia sẻ khi chứng kiến hành trình đồng hành của cô Trang cùng các học sinh. Với chị, đó là hình ảnh một người quản lý luôn tràn đầy năng lượng, sẵn sàng đổi mới và quan trọng nhất là luôn đặt học sinh ở vị trí trung tâm.

"Có lẽ chính những người như cô đã góp phần làm nên một Linh Đàm rất riêng – một ngôi trường còn non trẻ nhưng đầy sức sống, nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin và học sinh có thể tự hào nói: ‘Con học THCS Linh Đàm’", bà Thúy chia sẻ.

Một tấm lòng son sắt vì học trò

Trò chuyện với chúng tôi, nữ giáo viên dạy Toán ấy chia sẻ những thông tin rất dung dị: "Muốn giải quyết những điểm nóng học đường của lứa tuổi 13, 14 – độ tuổi các em đang khao khát khẳng định cái tôi và rất dễ nổi loạn, ngay từ đầu năm học, khi còn là giáo viên chủ nhiệm tôi đã phải nắm kỹ hoàn cảnh gia đình từng em."

Khi làm cán bộ quản lý, tôi phải tìm hiểu kỹ các hoàn cảnh học sinh cá biệt trường. Khi xảy ra các vụ xung đột, xích mích lớn, kinh nghiệm cho tôi thấy, phải lặng lẽ tìm hiểu qua các bạn, qua giáo viên chủ nhiệm và gia đình, trước khi đưa ra quyết định xử lý, tuyệt đối tránh quyết định oan sai, làm tổn thương các em."

Cô Trang tự hào khi nhắc đến người bạn đời làm an ninh điều tra đã luôn đồng hành, chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm thực tế để giúp chị vững vàng hơn trước muôn mặt phức tạp của tâm lý tuổi mới lớn. Đã nhiều lần cô "cân não" trước các học trò bướng bỉnh bằng những nghiệp vụ sư phạm và những bài học tâm lý lứa tuổi học trò, từ tài liệu trong tủ sách gia đình.

Nhận xét về đồng nghiệp của mình, Hiệu trưởng THCS Hoàng Liệt Nguyễn Thị Xuân khẳng định: "Dù ở cương vị nào, từ cán bộ quản lý của Trường THCS Linh Đàm trước đây cho đến khi sáp nhập về THCS Hoàng Liệt hôm nay, cô Tạ Thị Thu Trang vẫn luôn là một giáo viên yêu nghề và nặng lòng với học trò. Sự quan tâm của cô không chỉ giới hạn trong khuôn viên nhà trường, mà còn mở rộng sang không gian mạng – nơi ẩn chứa biết bao cạm bẫy tâm lý với học sinh thời đại số."

Nói về Trường THCS Linh Đàm (trước khi sắp xếp) và cá nhân cô Trang, bà Bùi Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết năm học vừa qua, nhà trường tự hào được nhận danh hiệu ‘Tập thể lao động xuất sắc’ do UBND thành phố Hà Nội trao tặng, Công đoàn nhà trường nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động TP, Liên đội nhà trường được nhận Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội.

"Trên cương vị Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Tạ Thị Thu Trang được lãnh đạo phường đánh giá là một nhà quản lý năng động, sáng tạo, là ngọn đèn soi sáng cho hành trình tương lai của học trò", bà Thủy cho biết.