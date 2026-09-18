Chuyện về cô giáo được Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm

Xúc động khi được tặng thưởng Huân chương Dũng cảm

Cô giáo Hoàng Thị Hiền (SN 1994, trú xã Nghĩa Hành, Nghệ An) vừa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Dũng cảm vì đã có hành động dũng cảm cứu người, bảo vệ tính mạng người khác trong tình huống nguy hiểm.

Phần thưởng cao quý đến với nữ giáo viên khi cô vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), sau vụ tai nạn xảy ra chiều 28/8 tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Nghĩa Hành.

Cô Hiền phải cắt một chân và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật sau tai nạn.

Với cô giáo Hiền, sự ghi nhận này của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là niềm vui và nguồn động viên lớn với cô trong hành trình điều trị và hồi phục phía trước.

Đang chăm sóc em gái tại bệnh viện, chị Hoàng Thị Thắm cho biết, khi nghe tin Hiền được tặng thưởng Huân chương Dũng cảm, cả gia đình rất vui mừng, xúc động. “Hôm qua nghe tin, em gái rất vui và xúc động. Bản thân tôi cũng thấy vui, tự hào về em. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chia sẻ với em”, chị Thắm nói.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và bà Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đến thăm, động viên cô Hiền.

Từ khi gặp nạn đến nay, cô Hiền đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật. Thời gian tới, nữ giáo viên còn phải tiếp tục điều trị, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và một thời gian dài để hồi phục. “Mấy hôm nay em đau, không ăn, không ngủ được nên sức khỏe có giảm sút. Hàng ngày em phải tiêm, truyền mấy liều thuốc giảm đau. Thương em lắm”, chị Thắm chia sẻ.

Theo chị Thắm, hiện các bác sĩ vẫn theo dõi vết thương sau phẫu thuật cắt chân và những tổn thương ở chân còn lại của Hiền.

Người giáo viên tận tâm với học trò

Bà Lê Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Hành cho biết, nữ giáo viên đã có 10 năm gắn bó với nghề. Trong công việc, cô được đồng nghiệp đánh giá là người tận tâm, yêu trẻ, hòa đồng và luôn có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Cô Hiền được đánh giá là giáo viên tâm huyết, tận tâm với học trò.

“Hoàn cảnh gia đình cô Hiền rất khó khăn, là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Từ khi xảy ra tai nạn, nhà trường luôn cố gắng đồng hành, hỗ trợ để cô có thêm điều kiện điều trị”, bà Hiền chia sẻ.

Cô Hiền bắt đầu công tác từ năm 2018 theo diện hợp đồng của huyện cũ. Đến năm 2023, cô được tuyển dụng vào biên chế. Trong những năm đứng lớp, nữ giáo viên 3 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, 3 lần có sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở. Tháng 2/2026, cô vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Ở trường, cô được nhận xét là giáo viên chăm chỉ, có năng lực chuyên môn, làm việc chỉn chu và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với phụ huynh, nữ giáo viên gần gũi, được yêu quý và nhận được sự đồng thuận trong các hoạt động tuyên truyền, vận động của lớp, nhà trường.

“Cô Hiền là giáo viên được đồng nghiệp và phụ huynh thương yêu. Việc cô làm để cứu cháu bé là một hành động rất đẹp, rất dũng cảm”, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Hành nói.

Tháng 2/2026 vừa qua, cô Hiền được vinh dự kết nạp vào Đảng.

Sau tai nạn, ngoài sức khỏe, đồng nghiệp và người thân cũng đặc biệt quan tâm đến tâm lý của nữ giáo viên. Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Hành, khi sức khỏe ổn định và hoàn thành quá trình điều trị, nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để cô trở lại làm việc.

Nếu phù hợp, cô có thể được bố trí làm giáo viên phụ đứng lớp hoặc đảm nhận các công việc văn phòng, hành chính, văn thư. “Điều quan trọng là tạo cho cô có công việc, có niềm vui và tiếp tục được gắn bó với môi trường giáo dục”, bà Hiền nói.

Theo báo cáo của Trường Mầm non Phú Sơn (hiện nay là Trường Mầm non Nghĩa Hành), chiều 28/8, một bé trai 2 tuổi được chị gái đưa đến điểm trường Tân Lâm để làm quen trước khi nhập học. Khi chị gái rời đi, bé bất ngờ chạy ra khỏi trường. Phát hiện sự việc, cô Hoàng Thị Hiền lập tức chạy theo, đưa trẻ trở lại khu vực an toàn.

Cổng trường nơi xảy ra sự việc.

Trong quá trình di chuyển để ngăn bé tiếp tục chạy ra đường, cô Hiền không may trượt ngã về phía đường giao thông. Đúng lúc này, một xe tải đi tới, bánh xe cán qua chân của cô.

Sau tai nạn, cô được những người xung quanh sơ cứu, đưa đến cơ sở y tế cấp cứu trước khi chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Do vết thương nghiêm trọng, hoại tử, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt một chân của nữ giáo viên.