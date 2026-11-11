Chuyển từ 'ưu tiên' sang 'tự hào, tin dùng hàng Việt Nam chất lượng cao'

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Bùi Huyền Mai phát biểu khai mạc Festival.

Thông tin trên được nhấn mạnh tại Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026, được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội tổ chức tối 11/11 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội).

Phát biểu khai mạc Festival, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội - Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Bùi Huyền Mai cho biết, thời gian qua, Cuộc vận động được thành phố triển khai sâu rộng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Thông qua các hoạt động kết nối cung cầu, thành phố đã phối hợp với hơn 30 tỉnh, thành phố đưa trên 3.000 sản phẩm vào hệ thống phân phối trên địa bàn. Bên cạnh hoạt động kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên địa bàn đã chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường; qua đó, góp phần mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động từ năm 2009, có ý nghĩa quan trọng cả về chính trị, kinh tế và xã hội, không chỉ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh mà còn khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường và niềm tự hào dân tộc. Sau 17 năm, Cuộc vận động tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức triển khai, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Theo bà Bùi Huyền Mai, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế, Cuộc vận động cần chuyển mạnh từ “ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sang “tự hào, tin dùng hàng Việt Nam chất lượng cao”. Đây không chỉ là sự thay đổi về nhận thức tiêu dùng mà còn đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm bền vững.

Toàn cảnh chương trình Khai mạc Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026.

Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026 diễn ra từ ngày 11- 15/11, với quy mô khoảng 200 gian hàng, quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, nghệ nhân của Thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Các sản phẩm được giới thiệu tại Festival gồm sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nông sản, đặc sản vùng miền và các thương hiệu Việt Nam tiêu biểu. Thông qua sự kiện, Ban Tổ chức mong muốn tạo thêm cơ hội kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, mở rộng hợp tác, phát triển thị trường; đồng thời quảng bá những giá trị đặc sắc của sản phẩm Việt Nam, tôn vinh trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Việc tiếp tục nâng cao hiệu quả Cuộc vận động gắn với các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và quảng bá sản phẩm được kỳ vọng góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng, nâng cao vị thế hàng Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.