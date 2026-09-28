Chuyển từ tư duy quản lý sang đồng kiến tạo HTX

Đây là một trong những gợi mở của đồng chí Lê Minh Hoan, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV, tại Hội nghị chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới, chiều 28/9. Hội nghị do đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì.

Đồng chí Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, gợi mở chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy đồng kiến tạo HTX.

Đến nay, toàn tỉnh có 437 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó 347 HTX hoạt động ổn định với 17.686 thành viên; 4 liên hiệp HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với 36 HTX thành viên và 851 tổ hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, diêm nghiệp, thu hút 21.272 tổ viên.

Thời gian qua, tỉnh triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển HTX. Từ đầu năm đến nay, tổ chức 12 lớp đào tạo, tập huấn cho 561 lượt học viên; thí điểm 4 dự án liên kết sản xuất; triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tuy nhiên, kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Trong đó, HTX có quy mô trung bình và yếu chiếm khoảng 56%; năng lực quản trị còn hạn chế, liên kết giữa thành viên - HTX - doanh nghiệp chưa bền vững; ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số còn chậm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhận định kinh tế tập thể của tỉnh vừa có nền tảng để phát triển, vừa còn nhiều việc phải làm để HTX thực sự mạnh lên. Một trong những điểm nghẽn là nhận thức của một bộ phận người dân về bản chất HTX chưa đầy đủ; một số nơi còn tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Các đại biểu tập trung trao đổi về bản chất, vị trí, vai trò, lợi ích và giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn mới; đồng thời bàn về những vấn đề thực tiễn của Cà Mau và trách nhiệm của các cấp, ngành trong tổ chức thực hiện.

Tiến sĩ Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, phát biểu tại hội nghị.

Tiến sĩ Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, cho rằng HTX nông nghiệp hiện đại phải lấy thành viên làm trung tâm, lấy dịch vụ mua chung, bán chung để tạo giá trị gia tăng cho thành viên và nguồn lực vận hành HTX. Theo ông, để phát triển HTX nông nghiệp hiện đại không thể thiếu vai trò của chính quyền, nhất là Đảng uỷ, UBND xã và các đoàn thể ở cơ sở.

Gợi mở giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX, đồng chí Lê Minh Hoan cho rằng HTX không chỉ là một mô hình kinh tế mà còn là giải pháp tổ chức lại sản xuất, giúp nông dân cùng xây dựng cánh đồng, vùng nguyên liệu có tổ chức thông qua hạt nhân là HTX. HTX không chỉ góp đất, góp vốn mà quan trọng hơn là góp niềm tin.

“Một HTX thành công không chỉ được đo bằng doanh thu hay lợi nhuận mà ý nghĩa hơn là được đo bằng niềm tin giữa các thành viên, khả năng hợp tác, năng lực cộng đồng”, đồng chí Lê Minh Hoan chia sẻ, đồng thời đề xuất Cà Mau có chiến dịch 90 ngày để đánh giá thực chất tình hình, từ đó xây dựng giải pháp phù hợp; chuyển từ tư duy quản lý HTX sang tư duy đồng kiến tạo HTX, bắt đầu từ con người, vì con người và cộng đồng.

Đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử yêu cầu chính quyền cơ sở rà soát, nắm rõ thực trạng từng HTX, xác định HTX hoạt động tốt, HTX yếu và những khó khăn, vướng mắc để có hướng hỗ trợ phù hợp với ngành hàng chủ lực của địa phương. Phát triển kinh tế nông nghiệp cần thông qua con đường hợp tác; chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở, phải hiểu rõ bản chất, vai trò của HTX để có chỉ đạo phù hợp, trách nhiệm và quyết tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, hướng dẫn chính quyền cơ sở các giải pháp trọng tâm xây dựng HTX kiểu mới, lấy xã viên làm trung tâm, lấy số đông làm sức mạnh; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá HTX theo mô hình HTX kiểu mới. Các xã, phường gắn phát triển kinh tế tập thể, HTX với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, lấy khoa học - kỹ thuật làm cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Dịp này, 6 biên bản thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp và HTX được ký kết. (Trong ảnh: Các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành chứng kiến lễ ký biên bản thoả thuận hợp tác giữa đại diện doanh nghiệp và HTX).