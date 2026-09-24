Chuyển từ tư duy 'làm theo' sang 'thực hành', đưa việc học tập Bác vào công việc hằng ngày

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Hội nghị tập trung thông tin, trao đổi về những nội dung cơ bản, điểm mới của Chỉ thị số 07-CT/TW và vai trò của văn hóa trong đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tại Hội nghị, PGS. TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) chia sẻ chuyên đề về những điểm mới của Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Theo PGS. TS Lý Việt Quang, điểm mới đột phá của văn kiện thay thế Chỉ thị 05-CT/TW là bổ sung thành tố "phương pháp Hồ Chí Minh" vào hệ thống di sản của Người. Đây là cơ sở phương pháp luận quan trọng giúp nâng cao năng lực tư duy, quản trị quốc gia hiện đại và tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế.

Đáng chú ý, Chỉ thị đặt ra bước chuyển từ tư duy "làm theo" sang hành động "thực hành". Cán bộ, đảng viên không chỉ "học điều đúng" mà cần "học cách làm đúng", vận dụng sáng tạo phương pháp luận để loại bỏ bệnh hình thức. Việc triển khai Chỉ thị đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, toàn diện từ các cấp ủy đảng đến các cơ quan Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc.

PGS. TS Lý Việt Quang chia sẻ chuyên đề về những điểm mới của Chỉ thị số 07-CT/TW - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho tăng trưởng

Trình bày chuyên đề "Vai trò của văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng", PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), nhấn mạnh vai trò của văn hóa đối với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên giai đoạn 2026–2030.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, văn hóa không chỉ là yếu tố bổ trợ mà phải tham gia trực tiếp như một cấu phần của năng lực quản trị phát triển, vừa là hạ tầng tinh thần, vừa cung cấp nguồn lực nội sinh thông qua di sản, tri thức bản địa và sức sáng tạo con người.

Các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, du lịch văn hóa, xuất bản, thiết kế... được xác định là động lực tăng trưởng mới, song vẫn còn hạn chế về sự phụ thuộc vào vốn ngân sách, năng suất lao động và chuỗi giá trị.

Để tạo bước phát triển đột phá, bà đề xuất chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị hệ sinh thái, lấy sở hữu trí tuệ làm khâu then chốt, đồng thời phát triển nhân lực sáng tạo, hạ tầng dữ liệu và các cụm sáng tạo tại các đô thị trọng điểm.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, muốn tăng trưởng bền vững, văn hóa phải trở thành năng lực bên trong của nền kinh tế, động lực sáng tạo và hệ điều tiết xã hội.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương nhấn mạnh vai trò của văn hóa đối với mục tiêu tăng trưởng GDP - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, biến chủ trương thành kết quả thực tế

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm đánh giá, các nội dung được truyền đạt tại Hội nghị tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa đối với tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị.

"Đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Chính phủ, việc học tập và thực hành theo Bác phải được thể hiện ngay trong công tác tham mưu, xây dựng chính sách, tổ chức thực thi pháp luật, quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân; lấy hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ làm thước đo", đồng chí Lại Xuân Lâm nhấn mạnh.

Để các Chỉ thị, Nghị quyết đi vào thực chất, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và lực lượng làm công tác tuyên giáo, dân vận cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời những nội dung cốt lõi, điểm mới của Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị; gắn công tác tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần cụ thể hóa các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 07-CT/TW, bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong toàn Đảng bộ Chính phủ. Việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh cần thấm sâu vào hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đồng chí Lại Xuân Lâm cũng đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xác định rõ quan điểm chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW, trong đó xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Quang cảnh Hội nghị thông tin chuyên đề quý III năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Về công tác tuyên truyền, cần tập trung làm rõ các chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động nắm bắt, dự báo, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng. Tăng cường lan tỏa thông tin tích cực, chính thống; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ yêu cầu ngay sau Hội nghị, các cấp ủy trực thuộc khẩn trương tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nội dung cốt lõi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Mỗi đại biểu tham dự cần phát huy vai trò là một tuyên truyền viên, chủ động lan tỏa tinh thần Hội nghị, biến chủ trương của Đảng thành hành động thực tế và kết quả cụ thể.