Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Phải sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thành phố đang đứng trước một khối lượng công việc rất lớn để cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị và các cơ chế, chính sách mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho biết, Thành phố dự kiến phải xây dựng, ban hành 131 nghị quyết để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới. Tuy nhiên, trong tháng 8, Thành phố đã ban hành 1 nghị quyết, tháng 9 là 24 nghị quyết; tháng 10 dự kiến 31 nghị quyết nhưng mới trình được 16, còn 15 nội dung phải chuyển sang tháng 12.

Như vậy, khối lượng công việc trong tháng 12 sẽ rất lớn, dự kiến 62 nghị quyết, bao gồm 47 nghị quyết theo kế hoạch và 15 nghị quyết chuyển tiếp; đồng thời vẫn còn 28 nghị quyết phải thực hiện trong năm 2027.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho rằng, điều đó cho thấy một yêu cầu rất rõ chúng ta không được chạy theo số lượng văn bản, mà phải quản trị được tiến độ, chất lượng và khả năng thực thi của từng chính sách.

Đối với 15 nghị quyết chậm tiến độ, đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị các cơ quan chủ trì phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, tiến độ hoàn thành và thời hạn cụ thể; không để tình trạng chậm hồ sơ, chậm phối hợp, chậm xin ý kiến dẫn đến chậm cả quá trình phát triển.

Đồng chí cũng lưu ý, đối với các nghị quyết dự kiến trình trong tháng 12/2027, phải chủ động chuẩn bị ngay từ bây giờ, không để đến sát thời hạn mới bắt đầu thực hiện.

“Điều quan trọng là sau khi Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua, nghị quyết phải được tổ chức thực hiện đến nơi, đến chốn. Mỗi nghị quyết phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, nhiệm vụ phải làm, thời hạn hoàn thành, nguồn lực thực hiện và sản phẩm đầu ra. Chúng ta phải chuyển từ tư duy “ban hành chính sách” sang “quản trị kết quả”; từ việc kiểm đếm bao nhiêu nghị quyết được thông qua sang đánh giá chính sách đó đã tháo gỡ được bao nhiêu điểm nghẽn, huy động thêm bao nhiêu nguồn lực, tạo thuận lợi như thế nào cho người dân và doanh nghiệp”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nhấn mạnh.

Quy hoạch phải thực sự trở thành nguồn lực phát triển

Các đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Đối với vấn đề quy hoạch tổng thể Thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết: Quy hoạch xác định định hướng xây dựng Thành phố theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, với 5 cực tăng trưởng, 5 hệ thống liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản lý phát triển, đồng thời bảo vệ hệ thống hạ tầng sinh thái và các không gian có giá trị lâu dài.

Đồng chí chia sẻ về quan điểm của Ủy ban nhân dân Thành phố là: thông qua quy hoạch mới chỉ là bước đầu; điều quan trọng là tổ chức thực hiện để quy hoạch trở thành công cụ định hướng phát triển, phân bổ nguồn lực và tạo ra những động lực tăng trưởng mới.

Ngay sau khi quy hoạch được thông qua, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ nhanh chóng cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, danh mục dự án và nguồn lực thực hiện, đồng bộ với kế hoạch đầu tư công, huy động nguồn lực tư nhân và các cơ chế hợp tác công-tư. Trong đó, ưu tiên những hạ tầng có khả năng tạo sức lan tỏa lớn như giao thông liên vùng, đường sắt đô thị, TOD, logistics, hạ tầng số, năng lượng, hạ tầng sinh thái; đồng thời kết nối chặt chẽ các trung tâm phát triển với khu sản xuất, dịch vụ, cảng biển và các đầu mối logistics.

Kịp thời điều chuyển vốn đối với dự án không có khả năng giải ngân

Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã chia sẻ trong 9 tháng năm 2026, cho thấy kinh tế Thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực: GRDP tăng 9,06%, mức cao nhất trong 10 năm qua; quy mô GRDP đạt khoảng 2,46 triệu tỷ đồng; thu ngân sách đạt 676.937 tỷ đồng; vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 17,8 tỷ USD; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%. Du lịch tiếp tục phục hồi mạnh với doanh thu đạt 282.696 tỷ đồng, khách quốc tế đạt khoảng 8,51 triệu lượt.

Các đại biểu phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, những kết quả đó là rất đáng trân trọng, nhưng chỉ là bước đầu.

Để đạt được các mục tiêu của năm 2026, đồng chí đề nghị, đối với đầu tư công phải tập trung tháo gỡ bằng được các điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng, vật liệu, thanh toán. Dự án nào chậm phải xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm; dự án nào không có khả năng giải ngân phải kịp thời điều chuyển vốn. Đồng thời, ngay từ bây giờ phải chuẩn bị danh mục dự án năm 2027 theo hướng có đủ thủ tục, có mặt bằng, có năng lực thực hiện, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng được giao vốn nhưng không có điều kiện giải ngân.

Đối với đầu tư tư nhân và các dự án lớn, đồng chí Nguyễn Văn Được cho rằng, phải chuyển mạnh từ tư duy “quản lý dự án” sang “đồng hành cùng dự án”; phân loại rõ từng dự án đang vướng ở đâu, thuộc trách nhiệm của cơ quan nào và cần tháo gỡ bằng giải pháp gì.

Đối với chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xác định không chỉ giải quyết một căn nhà hay một tuyến kênh, mà phải giải quyết đồng thời nơi ở mới, sinh kế mới, hạ tầng mới và chất lượng cuộc sống mới cho người dân. Đây chính là cách tiếp cận phát triển đô thị lấy con người làm trung tâm.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Thành phố phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng sống của người dân.

“Tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân có thêm việc làm, có nhà ở phù hợp, con em có trường học, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, đi lại thuận lợi hơn, môi trường sống trong lành hơn và được thụ hưởng tốt hơn những thành quả phát triển”, đồng chí Nguyễn Văn Được chỉ rõ.

Từ thực tế hiện nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nhấn mạnh 5 yêu cầu mà Thành phố cần phải tập trung trong thời gian tới, trong đó khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch tổng thể thành các chương trình, dự án và danh mục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên những công trình có tính kết nối và tạo động lực lan tỏa cho toàn Thành phố.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và nguồn vốn; tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đổi mới sáng tạo.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà, nhũng nhiễu và lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi; cần lấy kết quả cuối cùng làm thước đo.