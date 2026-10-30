Chuyển từ tư duy ban hành chính sách sang quản trị kết quả

Trưa 30/10, phát biểu bế mạc Kỳ họp lần thứ VI, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số yêu cầu trọng tâm.

Về quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm, sau khi quy hoạch được thông qua, đề nghị UBND Thành phố kịp thời cụ thể hóa quy hoạch thành chương trình, kế hoạch và lộ trình thực hiện phù hợp với từng giai đoạn; xác định rõ các nhiệm vụ ưu tiên, công trình hạ tầng then chốt, nguồn lực và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu bế mạc Kỳ họp lần thứ VI, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI.

Đồng thời, đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền 168 xã, phường, đặc khu chủ động rà soát nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm các quyết định về đất đai, đầu tư, hạ tầng và phát triển đô thị phải phù hợp với quy hoạch tổng thể.

Về các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, đối với các nghị quyết đã được HĐND Thành phố thông qua, UBND Thành phố cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành, điều kiện bảo đảm và kết quả cần đạt được. Những nội dung cần hướng dẫn hoặc phối hợp giữa các cơ quan phải được chủ động thực hiện với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, không để nghị quyết đã có hiệu lực nhưng chậm triển khai hoặc lúng túng trong tổ chức thực hiện.

Đối với các nghị quyết chưa được thông qua, đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành được phân công chủ trì khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị để trình các kỳ họp tiếp theo của HĐND Thành phố.

Đối với các nghị quyết về ngân sách, đầu tư công, chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng trọng tâm, trọng điểm; đồng thời nâng cao trách nhiệm trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, triển khai và khai thác công trình, dự án.

Đề nghị UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát tiến độ, khả năng thực hiện và nhu cầu vốn để tiếp tục bố trí, điều chỉnh vốn đầu tư gắn với khả năng thực hiện và hiệu quả đầu tư, ưu tiên các công trình cấp thiết, có tính kết nối, sức lan tỏa và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công của thành phố theo kế hoạch và yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ.

Đối với các dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường kênh rạch, cần khẩn trương và tập trung thực hiện trong tất cả các khâu, từ chuẩn bị đầu tư đến phê duyệt dự án; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công, trong đó công tác tái định cư phải được xem là then chốt. Bên cạnh đó, UBND Thành phố cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, tiến độ, chất lượng, hiệu quả của từng dự án. Các đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư phải được xem xét thận trọng, đúng thẩm quyền, đúng quy định.

Buổi sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng có bài phát biểu quan trọng trước các đại biểu HĐND.

Theo đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, điều quan trọng là sau khi HĐND thông qua, nghị quyết phải được tổ chức thực hiện đến nơi, đến chốn. Mỗi nghị quyết phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, nhiệm vụ phải làm, thời hạn hoàn thành, nguồn lực thực hiện và sản phẩm đầu ra.

“Chúng ta phải chuyển từ tư duy “ban hành chính sách” sang “quản trị kết quả”; từ việc kiểm đếm bao nhiêu nghị quyết được thông qua sang đánh giá chính sách đó đã tháo gỡ được bao nhiêu điểm nghẽn, huy động thêm bao nhiêu nguồn lực, tạo thuận lợi như thế nào cho người dân và doanh nghiệp”- Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Kỳ họp lần thứ VI, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI.

Về quy hoạch tổng thể, TP Hồ Chí Minh xác định định hướng xây dựng theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, với 5 cực tăng trưởng, 5 hệ thống liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản lý phát triển, đồng thời bảo vệ hệ thống hạ tầng sinh thái và các không gian có giá trị lâu dài.

Ngay sau khi quy hoạch được thông qua, UBND Thành phố sẽ nhanh chóng cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, danh mục dự án và nguồn lực thực hiện, đồng bộ với kế hoạch đầu tư công, huy động nguồn lực tư nhân và các cơ chế hợp tác công - tư. Trong đó, ưu tiên những hạ tầng có khả năng tạo sức lan tỏa lớn như giao thông liên vùng, đường sắt đô thị, TOD, logistics, hạ tầng số, năng lượng, hạ tầng sinh thái; đồng thời kết nối chặt chẽ các trung tâm phát triển với khu sản xuất, dịch vụ, cảng biển và các đầu mối logistics.

Chín tháng đầu năm 2026, kinh tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực: GRDP tăng 9,06%, mức cao nhất trong 10 năm qua; quy mô GRDP đạt khoảng 2,46 triệu tỷ đồng; thu ngân sách đạt 676.937 tỷ đồng; vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 17,8 tỷ USD; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%. Du lịch tiếp tục phục hồi mạnh với doanh thu đạt 282.696 tỷ đồng, khách quốc tế đạt khoảng 8,51 triệu lượt.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, những kết quả đó là rất đáng trân trọng, nhưng chỉ là bước đầu. Bởi yêu cầu của thành phố trong năm 2026 là tăng trưởng hai con số, trong khi chặng đường phía trước còn rất ngắn và áp lực hoàn thành các chỉ tiêu cuối năm là rất lớn.

Do đó, đối với đầu tư công, thành phố phải tập trung tháo gỡ bằng được các điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng, vật liệu, thanh toán; dự án nào chậm phải xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm; dự án nào không có khả năng giải ngân phải kịp thời điều chuyển vốn. Đồng thời, ngay từ bây giờ phải chuẩn bị danh mục dự án năm 2027 theo hướng có đủ thủ tục, có mặt bằng, có năng lực thực hiện, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng được giao vốn nhưng không có điều kiện giải ngân.

Đối với đầu tư tư nhân và các dự án lớn phải chuyển mạnh từ tư duy “quản lý dự án” sang “đồng hành cùng dự án”; phân loại rõ từng dự án đang vướng ở đâu, thuộc trách nhiệm của cơ quan nào và cần tháo gỡ bằng giải pháp gì. Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm bao nhiêu cuộc họp, mà là bao nhiêu dự án được khơi thông, bao nhiêu nguồn lực được đưa vào nền kinh tế và bao nhiêu việc làm mới được tạo ra.

Đối với chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch, thành phố xác định không chỉ giải quyết một căn nhà hay một tuyến kênh, mà phải giải quyết đồng thời nơi ở mới, sinh kế mới, hạ tầng mới và chất lượng cuộc sống mới cho người dân. Đây chính là cách tiếp cận phát triển đô thị lấy con người làm trung tâm.

Vẻ đẹp hài hòa ở khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, thành phố phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng sống của người dân. Tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân có thêm việc làm, có nhà ở phù hợp, con em có trường học, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, đi lại thuận lợi hơn, môi trường sống trong lành hơn và được thụ hưởng tốt hơn những thành quả phát triển.